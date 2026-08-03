“ส้ม”หมดสภาพพรรคการเมือง !?

การคุกคามทางเพศ ที่เกิดขึ้นกับ “แก้วตา” ถือว่าไม่ใช่เรื่องใหม่ เพียงแต่ว่าเป็นการตอกย้ำให้ “เห็นชัด” ขึ้นเท่านั้นเอง และหากพิจารณาจากคำเปรียบเทียบที่ น.ส.ธิณะณา ใช้คำว่า "พรรคโจรข่มขืนเต็มไปด้วยแฟนคลับที่เป็น victim blamer ตามคาด สันดานอาชญากรเหมือนผู้แทนไม่มีผิด" หากจะบอกว่าแรงก็อาจจะใช่ แต่ขณะเดียวกันมันก็ทำให้มองเห็นภาพความเน่าเฟะภายในขั้นสุดเลยทีเดียว
การออกเปิดโปงล่าสุดของ “แก้วตา” น.ส.ธิษะณา ชุณหะวัณ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร ว่าเธอถูกสมาชิกพรรคที่เคยเป็นอดีต ส.ส.ของพรรคเดียวกันคือ พรรคประชาชน “คุกคามทางเพศ” และเคยแจ้งให้กับผู้บริหารพรรคได้รับทราบ แต่กลับได้รับคำตอบกลับมาให้เธอ “เงียบ” เนื่องจากเกรงจะสร้างความเสียหายให้กับพรรค
กรณีที่เกิดขึ้นแม้จะเป็นเรื่องที่เคยเกิดขึ้นมานานพอสมควรแล้ว แต่เมื่อพิจารณาทั้งจากท่าทีของผู้บริหารพรรค รวมไปถึงการจัดองค์กรภายในสำหรับการจัดการปัญหาในแต่ละเรื่องแล้วทำให้มองเห็นว่าแทบจะไม่เหลือความเป็นพรรคการเมืองอยู่แล้ว
ขณะเดียวกันยังอาจพูดได้ว่าคนไทยโชคดีที่พรรคนี้ไม่ได้ชนะเลือกตั้งและเข้ามาบริหารประเทศ ไม่เช่นนั้นหากลองหลับตานึกภาพที่ว่าหาก “เรื่องไม่แดง” ขึ้นมาเสียก่อน ไม่ว่าจะเป็นกรณีมี ส.ส.เป็นผู้ต้องหา “ค้ายาเสพติด” ก่อคดีอาญา ตบตีทำร้ายร่างกายคนในครอบครัว หลายเรื่องราวอื้อฉาวสารพัด และเกิดขึ้นต่อเนื่อง หากจะบอกว่า “ถูกกลั่นแกล้ง” ทางการเมืองก็ไม่น่าจะใช่ เพราะมันเกิดขึ้นซ้ำซาก สะท้อนให้เห็นถึงความล้มเหลวอย่างสิ้นเชิง ทั้งในเรื่องการบริหารจัดการ และกระบวนการคัดกรอง
ล่าสุดยังเกิดกรณี สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร คนหนึ่งของพรรคประชาชน “เสียบบัตรแทนกัน” ขึ้นมาอีก เพิ่งเกิดขึ้นสดๆร้อนๆ เป็นการกระทำที่เข้าข่าย “ความผิดจริยธรรม” และจะตามมาด้วยการฟ้องร้องให้เสียเครดิตเพิ่มเติมอีก เพราะเวลานี้กำลังถูกพรรคการเมืองคู่แข่งกำลังเร่งขยายผลอย่างเอาจริงเอาจัง แต่ก็ช่วยไม่ได้ เพราะเรื่องราวที่เพิ่งเกิดขึ้นถือว่า “เข้าทาง” เขาเอง
วกกลับมาที่กรณีของ “แก้วตา” ที่แม้ยังไม่รู้แน่ชัดว่า เกิดขึ้นเมื่อไหร่ แต่ น.ส.ธิษะณา ใช้คำว่า “ความรุนแรงทางเพศ” โดยเธอย้ำว่า เคยบอกกับผู้บริหารพรรคไปตั้งแต่เกิดเรื่องแล้ว เล่ารายละเอียดแบบละเอียดยิบเลย ตั้งแต่ฉาก 1 ฉาก 2 ฉาก 3 แล้วเขาก็พูดว่า ตอนนี้ตนดำรงตำแหน่ง สส. อยู่ ตอนนั้นก็เพิ่งจะได้ตำแหน่งใหม่ๆ เพิ่งจะเลือกตั้งเสร็จ เขาบอกว่าตอนนั้นมันมีข่าวล่วงละเมิดทางเพศที่อดีต สส. พรรคก้าวไกลหลายคนถูกข้อกล่าวหา แล้วก็มีการโหวตขับ สส. ออกจากพรรค ในช่วงเวลาเดียวกัน
“เขาบอกว่า ตอนนี้พรรครับไม่ไหวแล้ว เพราะมันมีข่าวเสียเยอะมาก ตั้งแต่เรื่องคุณปูอัด คุณแจ้ ที่มีข่าวเรื่องล่วงละเมิด ข่มขืนนักท่องเที่ยวไต้หวัน จะแน่ใจหรือว่าจะให้ข่าวนี้ออกไป เพราะถ้าออกไปสู่สาธารณะ มันก็จะทำให้เราเสียด้วย ตอนนั้นเราก็ดำรงตำแหน่ง สส.ด้วย จะทำให้เสียกันทุกคน ไม่มีอะไรดีกับใครเลย ณ ตอนนั้น ซึ่งเราก็ยังอยู่ในองค์กร ก็เลยเลือกที่จะไม่เอาเรื่องนี้ออกสู่สาธารณะ”
น.ส.ธิษะณา กล่าวว่า เราเห็นการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม เรื่องของผู้ถูกกระทำท่านอื่นๆ พอออกสู่สาธารณะ ก็มีการให้บทลงโทษกับผู้กระทำผิด ก็โดนขับออกจากพรรค บางท่านก็ถูกจำกัดสิทธิ์ไม่ให้ดำรงตำแหน่งสำคัญทางการเมือง แต่คนที่เรื่องไม่ออกสู่สาธารณะ ปรากฎว่า พรรคไม่ได้ดำเนินการที่จะลงโทษแต่อย่างใด ซึ่งมันเป็นเรื่องที่น่าผิดหวัง
“คุณต้องเห็นใจผู้ถูกกระทำด้วย แก้วเป็นเหยื่อ แล้วก็ดำรงตำแหน่ง สส. อยู่ แล้วแก้วจะเอาหน้าไหนไปอภิปรายในประเด็นที่เกี่ยวกับการคุกคามทางเพศ หรือการล่วงละเมิดทางเพศ แล้วเอาหน้าไหนไปบอกเขาว่าดิฉันก็โดนเหมือนกันแบบนี้ เราก็มีศักดิ์ศรี” น.ส.ธิษะณา กล่าว
น.ส.ธิษะณา กล่าวว่า หลังจากนั้น พรรคก็ส่งผู้กระทำผิดลง สส. ต่ออีกสมัยหนึ่งด้วย ซึ่งก็เป็นเรื่องที่น่าผิดหวังมาก ทั้งๆ ที่ผู้บริหารพรรคทราบแล้วว่า มีการกระทำล่วงละเมิดแบบนี้เกิดขึ้น แต่ก็ยังตั้งใจที่จะปกป้องผู้กระทำผิด
“การที่คุณส่งผู้กระทำผิดดำรงตำแหน่ง สส. เป็นผู้แทนประชาชนต่อ ถือว่าเป็นการเอาเอกสิทธิ์ สส. ไปคุ้มครอง ไปคุ้มกะลาหัวผู้กระทำผิด ก็ทำให้มันแสดงออกอย่างเห็นได้ชัดกับแก้ว คนที่เป็นผู้ถูกกระทำ ว่าพรรคเลือกที่จะเข้าข้างอีกฝั่งหนึ่ง” น.ส.ธิษะณา กล่าวและว่า ผู้กระทำผิดตอนนี้ยังอยู่ เพราะได้ลง สส. ต่อ ยังดำรงตำแหน่งทางการเมืองอยู่ พรรคประชาชนให้นั่งกรรมาธิการ ยืนยันว่า เรื่องของตนมีคนรู้เยอะนะ จริง ๆ แล้ว น.ส.พนิดา มงคลสวัสดิ์ สส. สมุทรปราการ รองโฆษกพรรค ที่ออกมาโพสต์ก็ทราบเรื่อง
“คุณผึ้ง ท่านนั้นก็ทราบเรื่องตั้งแต่วันเกิดเหตุเลยเหมือนกัน เขาก็อาจจะรู้สึกผิดว่า เขาไม่ได้ช่วย ไม่ได้ไปช่วยพูด ไม่ได้ทำอะไร ก็เลยเหมือนออกมาพูดตอนนี้ว่า พรรคไม่ได้นิ่งเฉย เพราะเขาก็เป็นหนึ่งที่ทราบเรื่อง แล้วก็มีเพื่อนสนิทแก้วอีก 2 คนที่ทราบเรื่อง” น.ส.ธิษะณา กล่าว
นอกจากนี้ยังมีกรณีคุกคามทางเพศกับผู้ช่วย ส.ส.ซึ่งบางคนเลือกที่จะไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ เพราะยังไม่พร้อม หรือเลือกรอให้ผู้กระทำผิดเสียชีวิตไปก่อน ซึ่งมีการเปิดโปงว่า คนพวกนี้จะมีวิธีในการข่มขู่ หรือทำให้รู้ว่าถึงพูดไปก็ไม่มีใครเชื่อ หรือไม่มีหลักฐานอะไร
แม้ว่ากรณี “คุกคามทางเพศ” ที่เกิดขึ้นกับอดีต ส.ส.”แก้วตา” จะเป็นเรื่องใหญ่ แต่ก็ถือว่าไม่ใช่เรื่องใหม่ หรือเกิดขึ้นเป็นกรณีแรก แต่มีเรื่องทำนองเดียวกันนี้มาอย่างต่อเนื่อง หากมีกรณีแรก หรือแค่ครั้งสองครั้งอาจมองว่าเป็นเรื่องที่ไหนก็เกิดขึ้นได้ แต่หากเกิดขึ้นซ้ำซาก และแต่ละกรณีถือว่าร้ายแรง แต่ขณะเดียวกันยังซ้ำร้ายไปกว่านั้นก็คือ วิธีจัดการกับปัญหาหรือการแก้ปัญหาที่ถือว่า “ล้มเหลว” อย่างสิ้นเชิง เพราะหากพิจารณาจากคำพูดของ น.ส.ธิษะณา ที่ระบุว่า ผู้บริหารพรรคประชาชนเลือกใช้วิธี “เพิกเฉย” หรือให้เก็บเงียบเอาไว้ เนื่องจากเกรงว่าพรรคจะได้รับผลกระทบในทางลบไปมากกว่านี้
อย่างไรก็ดีการคุกคามทางเพศ ที่เกิดขึ้นกับ “แก้วตา” ถือว่าไม่ใช่เรื่องใหม่ เพียงแต่ว่าเป็นการตอกย้ำให้ “เห็นชัด” ขึ้นเท่านั้นเอง และหากพิจารณาจากคำเปรียบเทียบที่ น.ส.ธิณะณา ใช้คำว่า "พรรคโจรข่มขืนเต็มไปด้วยแฟนคลับที่เป็น victim blamer ตามคาด สันดานอาชญากรเหมือนผู้แทนไม่มีผิด" หากจะบอกว่าแรงก็อาจจะใช่ แต่ขณะเดียวกันมันก็ทำให้มองเห็นภาพความเน่าเฟะภายในขั้นสุดเลยทีเดียว !!