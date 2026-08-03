เมื่อทุนพลังงานย้ายข้าง...“ปฏิญญาเขียว-แดง” ก็ไม่ใช่ข่าวโคมลอย!

หนึ่งในเสาหลักของการเมืองไทยคือ “ทุน” ที่หมายถึง “เงิน”
ถ้าเป็นเมื่อหลายสิบปีก่อน “ทุนน้ำเมา” จะเป็นผู้อุปถัมภ์ค้ำจุนรัฐบาล แต่ยุคนี้ขาใหญ่ในระบบการเมืองต้องเป็น “ทุนพลังงาน”
ก่อนเลือกตั้งครั้งล่าสุดนี้ มีข่าวออกมาเป็นระยะว่า “ทุนพลังงาน” จะตั้งพรรคการเมืองลงสู้ศึกเลือกตั้ง
แต่สุดท้ายเมื่อบวก ลบ คูณ หาร ดูแล้ว ก็เลือกเอาวีธีส่งคนที่อยู่ในเครือข่ายไปฝากไว้กับพรรคภูมิใจไทยดีกว่า โดย “ดีล” ผ่านทาง “อนุทิน ชาญวีรกูล” หัวหน้าพรรค พร้อมปล่อยรูปก๊วนกอล์ฟ ออกมาโชว์
“เสี่ยเฮ้ง-เสี่ยขิง-เสี่ยแด๊ก” นี่คนของกลุ่มทุนพลังงานทั้งนั้น
พวก “บ้านใหญ่” จองเขี้ยวทั้งหลาย เมื่อรู้ว่า ภูมิใจไทย มีทุนใหญ่หนุนหลัง ก็ไหลตามกระแส แห่กันมาเข้าร่วมด้วย
หลังเลือกตั้งพรรคภูมิใจไทยชนะถล่มทลาย ได้เป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาล... “อนุทิน” ได้เป็นนายกรัฐมนตรีก็จริง แต่คนที่ชี้ว่าใครจะได้เป็นรัฐมนตรี กำกับดูแลงานด้านไหน กลับเป็น “เนวิน ชิดชอบ”
เรื่องต่างๆ ที่ “ทุนพลังงาน” ดีลผ่านทาง “อนุทิน” นี่ก็ 4 เดือนแล้ว ยังไม่ได้รับการตอบสนอง เพราะ “เนวิน” กินรวบเบ็ดเสร็จ
สร้างความไม่พอใจให้ “ทุนพลังงาน” ถึงขั้นเตรียมถอนตัว ย้ายขั้วไปคุยกับ “ทักษิณ ชินวัตร” คนคุ้นเคย ที่ตอนนี้พ้นโทษแล้ว และกำลังกลับมาขับเคลื่อนพรรคเพื่อไทย
ขณะเดียวกัน ตอนนี้ “ทุนพลังงาน” ที่ว่านี้ ก็ได้สยายปีก ไปยึดหัวหาดในธุรกิจแบงก์ ธุรกิจโทรคมนาคม กระทั่งดาต้าเซนเตอร์ เป็นที่เรียบร้อย
เรียกว่าเป็นเหมือน “ปลิง” ที่เกาะติดชีวิตประจำวันของคนไทยแทบจะ 24 ชั่วโมง
สำหรับการเมืองไทย เมื่อทุนก้อนนี้ย้ายไปอยู่ข้างไหน ข้างนั้นก็มีโอกาสสูงมาก ที่ได้เข้ามาบริหารจัดการประเทศ
ขณะที่ “ไหม” ศิริกัญญา ตันสกุล รองหัวหน้าพรรคส้ม พูดถึงสมการการเมือง “ดีลเขียว-แดง” ว่าเมื่อรวมกันแล้วเสียงไม่พอ จะดึงส้มไปร่วมหรือไม่ ก็มาคุยกันได้
บอกแล้วไงว่า อย่าได้ดูเบาเรื่อง “ปฏิญญาเขียว-แดง” หรือ “ดีลลับโมนาโก” เป็นอันขาด!