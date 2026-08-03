นายกฯ ถึงจาการ์ตา จ่อถกเต็มคณะ ปธน.อินโดฯ กระชับความร่วมมือใต้ความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์

"อนุทิน" เดินทางถึงกรุงจาการ์ตา แล้ว เตรืยมหารือเต็มคณะกับประธานาธิบดีอินโดนิเซีย มุ่งกระชับความร่วมมือภายใต้ความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ (Strategic Partnership)
วันนี้ (วันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม 2569) เวลา 15.45 น. (กรุงจาการ์ตา ซึ่งตรงกับเวลาประเทศไทย) นางสาวรัชดา ธนาดิเรก โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี ได้แก่ นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ พลโท อดุลย์ บุญธรรมเจริญ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม นายประเสริฐ จันทรรวงทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และนายวัชระพล ขาวขำ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะเดินทางถึงท่าอากาศยานฮาลิมเปอร์ดานากุสุมา กรุงจาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซียเพื่อเริ่มการเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการ ระหว่างวันที่ 3 - 4 สิงหาคม 2569 ตามคำเชิญของ นายปราโบโว ซูบียันโต (Mr. Prabowo Subianto) ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซีย โดยมี พล.อ. จามารี คานียาโก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงประสานงานด้านกิจการการเมืองและความมั่นคงของอินโดนีเซีย ในฐานะรัฐมนตรีเกียรติยศ นายฮารี ปราโบโว เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอินโดนีเซียประจำประเทศไทย พร้อมด้วย นายประพันธ์ ดิษยทัต เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงจาการ์ตา ให้การต้อนรับ
โดยจะมีพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการและหารือเต็มคณะกับประธานาธิบดีสาธารณรัฐอินโดนีเซีย เพื่อกระชับความสัมพันธ์ความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ (Strategic Partnership) ณ ทำเนียบประธานาธิบดีอินโดนีเซีย ต่อไป