ครูดีไม่มีอบายมุขทั่วประเทศ รวมพลังสร้าง “นิเวศสุขภาวะทางการศึกษา”ชวนคนไทยลด ละ เลิกแอลกอฮอล์ เพื่ออนาคตเด็กไทย

เครือข่ายครูดีไม่มีอบายมุข ร่วมรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา ผ่านเพจ "ครูดีไม่มีอบายมุข" เชิญชวนประชาชนลด ละ เลิกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พร้อมสร้างความตระหนักรู้ในโรงเรียน และส่งเสริมให้นักเรียนเป็นพลังสำคัญในการชวนพ่อแม่งดเหล้าช่วงเข้าพรรษาหรือเลิกดื่มอย่างถาวร
การรณรงค์ครั้งนี้มีครูดีไม่มีอบายมุขตั้งแต่รุ่นที่ 4–15 เข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง สะท้อนความสำเร็จของโครงการที่ช่วยให้ครูและผู้บริหารสถานศึกษาปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ลด ละ เลิกอบายมุข ทั้งการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การสูบบุหรี่ การพนัน และการใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น ส่งผลให้มีสุขภาพดีขึ้น ลดรายจ่าย มีเวลาให้ครอบครัวมากขึ้น และมีความพร้อมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา พร้อมเป็นแบบอย่างที่ดีและได้รับความเชื่อมั่นจากนักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนมากยิ่งขึ้น
นายสัญญา ประชากูล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแฮด สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น และครูดีไม่มีอบายมุข รุ่นที่ 14 กล่าวว่า หลังเข้าร่วมโครงการฯ ในปี 2568 สามารถเลิกดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้อย่างเด็ดขาด ส่งผลให้สุขภาพแข็งแรง มีสติและความพร้อมในการทำงาน เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ครูและนักเรียน มีเวลาให้ครอบครัวมากขึ้น พร้อมประหยัดค่าใช้จ่ายที่เคยสูญเสียไปกับการดื่มสุรา
นายสัญญา กล่าวว่า แม้การรณรงค์ของครูแต่ละคนจะเป็นเพียง "ฟันเฟืองเล็ก ๆ" แต่เมื่อทุกคนร่วมกันขับเคลื่อน จะกลายเป็นพลังสำคัญในการสร้างสังคมปลอดเหล้า ไม่ใช่เพียงช่วงเข้าพรรษา แต่ต่อยอดสู่การเลิกดื่มอย่างถาวร พร้อมย้ำว่า "เมื่อเข้าพรรษาเรายังปลอดเหล้าได้ ทำไมชีวิตที่เหลือเราจะปลอดเหล้าไม่ได้"
ทั้งนี้ เครือข่ายครูดีไม่มีอบายมุขจะเดินหน้ารณรงค์อย่างต่อเนื่องตลอดช่วงเข้าพรรษา ผ่านกิจกรรมเสวนาออนไลน์และการแบ่งปันประสบการณ์การเลิกเหล้าและเลิกอบายมุขทางเพจ "ครูดีไม่มีอบายมุข" เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและขยายพลังการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมในวงกว้าง นายสัญญา กล่าวทิ้งท้าย
ด้านนางชญาภา คุณปิติคณา ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ อีสาน จังหวัดมุกดาหาร และประธานครูดีไม่มีอบายมุข รุ่นที่ 13 กล่าวว่า อดีตตัวเองเคยซื้อหวยใต้ติน และสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกงวดเสียเงินทุกเดือน แต่ไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพราะเห็นผลเสียจากที่เพื่อนครูดื่ม ด้วยความเชื่อที่ว่าการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นการเข้าสังคม และเมื่อตัวเองเข้าร่วมโครงการในปี 2567 ทำให้ยิ่งตระหนักว่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นอบายมุขที่บั่นทอนสติและส่งผลต่อประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน จึงบอกชวนให้เพื่อนเลิกดื่มและตัวเองก็เลิกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล หวยใต้ดินและมีเงินเหลือ ทั้งยังสามารถใช้ชีวิตร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุขโดยไม่พึ่งเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และการพนันใดๆ
นางชญาภา กล่าวต่อว่า การสร้างภูมิคุ้มกันให้เด็กและเยาวชนต้องเริ่มจาก "ผู้ใหญ่ที่เป็นแบบอย่าง" โรงเรียนจึงควรเป็นพื้นที่ที่ครู ผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษา และผู้ปกครอง ร่วมกันสร้างวัฒนธรรม ไม่ดื่ม ไม่ชวนดื่ม และไม่ส่งเสริมการดื่ม เพื่อให้เด็กเติบโตในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย มีคุณธรรม และเรียนรู้ว่าความสุข ความสำเร็จ และการเข้าสังคมไม่จำเป็นต้องพึ่งเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ อันจะนำไปสู่การสร้าง "นิเวศสุขภาวะทางการศึกษา" และโรงเรียนที่ปลอดภัยอย่างยั่งยืน
เภสัชกรสงกรานต์ ภาคโชคดี ประธานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า กล่าวว่า ตลอดกว่า 20 ปีของการทำงานด้านการลดผลกระทบจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ประเทศไทยยังเผชิญความสูญเสียอย่างต่อเนื่อง ทั้งการเสียชีวิตจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับแอลกอฮอล์เฉลี่ยปีละกว่า 20,000 คน เยาวชนจำนวนมากสูญเสียโอกาสในชีวิต และความเสียหายทางเศรษฐกิจกว่า 300,000 ล้านบาทต่อปี
เภสัชกรสงกรานต์ กล่าวว่า การที่ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษา และครูดีไม่มีอบายมุขร่วมรณรงค์เชิญชวนประชาชนงดเหล้าเข้าพรรษาหรือเลิกดื่มอย่างถาวร ถือเป็นพลังสำคัญในการสร้างการเปลี่ยนแปลง โดยงานวิจัยพบว่า ครูที่เป็นแบบอย่างสามารถชักชวนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมได้ดีกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศประมาณ 2 เท่า เพราะเป็นผู้ที่พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าสามารถเอาชนะตนเองได้จริง สะท้อนว่า "ตัวอย่างที่ดีมีค่ากว่าคำสอน"
พร้อมกันนี้ ได้เชิญชวนสังคมร่วมยกย่องและสนับสนุนครูดีไม่มีอบายมุข เพื่อร่วมกันสร้างค่านิยมใหม่ ลดการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสังคมไทย โดยย้ำว่า “เด็กเรียนรู้จากการเลียนแบบบุคคลใกล้ชิด” โดยเฉพาะพ่อแม่และครู ดังนั้น เมื่อผู้ใหญ่เป็นแบบอย่างที่ดี ย่อมช่วยลดโอกาสที่เด็กและเยาวชนจะเข้าสู่พฤติกรรมเสี่ยง ขณะที่ข้อมูลจากศูนย์วิจัยปัญหาสุรายังชี้ว่า ผลกระทบจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะกับผู้ดื่ม แต่ยังส่งผลต่อครอบครัว ชุมชน และสังคม ทั้งด้านสุขภาพ ความปลอดภัย และเศรษฐกิจ
เครือข่ายครูดีไม่มีอบายมุข จึงเชิญชวนประชาชนร่วมใช้โอกาสในช่วงเข้าพรรษาเริ่มต้น "90 วันแห่งการเปลี่ยนแปลง" ลด ละ หรือเลิกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อสร้างสุขภาพที่ดี เสริมความอบอุ่นให้ครอบครัว และร่วมกันสร้างสังคมที่ปลอดภัย พร้อมมอบอนาคตที่ดีกว่าให้กับเด็กและเยาวชนไทย