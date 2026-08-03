ปค.จัดใหญ่! ทุ่มกว่า 18 ล้าน จัดจ้าง “เฉพาะเจาะจง” แหนบทองคำ แจก 266 กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน งานครบรอบ 134 ปี เชิดชู ผู้นำท้องที่

กรมการปกครอง จัดงานใหญ่! ทุ่มกว่า 18 ล้าน จัดงาน 134 ปี วันกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ประจำปี 2569 เชิดชู “ผู้นำท้องที่” ผู้เสียสละเพื่อประชาชน เฉพาะรางวัลแหนบทองคำ จ้างเฉพาะเจาะจง 8.2 ล้าน “มท.หนู” เตรียมแจกปีนี้ 266 คน เป็น กำนันยอดเยี่ยม 133 คน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม 133 คน
วันนี้ (3 ส.ค.) มีรายงานจากกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า กรมการปกครอง เตรียมจัดกิจกรรมเนื่องใน วันครบรอบ 134 ปี กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ประจำปี 2569 ระหว่างวันที่ 5-7 ส.ค. โดยจะมีการประชุมเชิงปฏิบัติการกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยมจากทั่วประเทศ
กิจกรรมศึกษาดูงาน เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์การปฏิบัติงาน ก่อนวันที่ 7 ส.ค. ณ ตึกภักดีบดินทร์ ทำเนียบรัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย จะเป็นผู้มอบรางวัล “แหนบทองคำ” กำนัน-ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2569 จำนวน 266 คน เป็น กำนันยอดเยี่ยม จำนวน 133 คน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม จำนวน 133 คน
เพื่อเชิดชูเกียรติผู้นำท้องที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ เสียสละ และอุทิศตน เพื่อประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติ
ขณะที่ “แหนบทองคำ” ถือเป็นเครื่องหมายเกียรติยศสูงสุดที่กรมการปกครองมอบให้แก่กำนันและผู้ใหญ่บ้าน “ต้นแบบ” ผู้มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น มีความประพฤติดี มีคุณธรรม ได้รับความเชื่อถือศรัทธาจากประชาชน และสร้างผลงานเป็นที่ประจักษ์
สำหรับ วันกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ตรงกับวันที่ 10 สิงหาคมของทุกปี อันเป็นวันสำคัญที่ระลึกถึงการประกาศใช้พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ ร.ศ.111 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2435 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงวางรากฐานการปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดินสมัยใหม่
และทรงสถาปนาระบบกำนัน-ผู้ใหญ่บ้านขึ้นเป็นครั้งแรกของประเทศไทย เพื่อให้มีผู้นำในระดับหมู่บ้านและตำบล ทำหน้าที่เป็นตัวแทนของรัฐในการดูแลทุกข์สุขของประชาชน และเป็นศูนย์กลางการบริหารในพื้นที่ และยังคงเป็นรากฐานสำคัญของการปกครองส่วนภูมิภาคของประเทศไทยมาจนถึงปัจจุบัน
ขณะที่ กิจกรรมวันครบรอบ 134 ปี “กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ประจำปี 2569” สำนักบริหารการปกครองท้องที่ กรมการปกครอง ได้
จัดจ้างบริษัท ครีเอท อินเทลลิเจ้นซ์ จำกัด วงเงิน 7.3 ล้านบาท จากราคากลาง 7.5 ล้านบาท ตลอดทั้ง 3 วัน กิจกรรมวันครบรอบ 134 ปี
“จ้างทำแหนบทองคำ” เพื่อมอบเป็นรางวัลประจำปี พ.ศ. 2569 พร้อมกล่อง จำนวน 266 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง พบว่า วงเงินสูงกว่าราคากลาง และงบประมาณที่ได้รับจัดสรร มูลค่าที่จัดหาได้ 8,299,200 บาท (จากราคากลาง 7,102,200 บาท และงบประมาณที่รับจัดสรร 7,555,730 บาท)
นอกจากนี้ ยังจัดซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 30 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 299,950.96 บาท จ้างเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติหน้าที่ของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ วงเงิน 900,000 บาท
จ้างพิมพ์หนังสือ วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงิน 267,000 บาท สุดท้าย จ้างพิมพ์ประกาศเกียรติคุณ พร้อมปกใส่ประกาศเกียรติคุณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงิน 192,000 บาท