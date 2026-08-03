“ไหม” ปัดขอ “แก้วตา” เงียบ ลุยรวบรวมหลักฐานล่วงละเมิดฟื้นความเป็นธรรม ยัน ปชน.รับมือเรื่องนี้ดีขึ้น

“ศิริกัญญา” แจงดรามาอดีต สส. ยันไม่เคยขอให้ “แก้วตา” เงียบ ย้ำ พรรคเดินหน้ารวบรวมหลักฐาน สอบล่วงละเมิดฟื้นความเป็นธรรมให้ผู้ถูกกระทำ มั่นใจปัจจุบันพรรครับมือเรื่องนี้ดีขึ้น
วันนี้ (3 ส.ค.) นางสาวศิริกัญญา ตันสกุล สส. บัญชีรายชื่อ และรองหัวหน้าพรรคประชาชน กล่าวถึงกรณี นางสาวธิษะณา ชุณหะวัณ อดีต สส. พรรคประชาชน ออกมาพาดพิงผู้บริหารพรรคประชาชน ว่า เคยแจ้งเรื่องการถูกล่วงละเมิด แต่ผู้บริหารกลับขอให้เก็บเรื่องไว้ ว่า เรื่องแรกสามารถยืนยันข้อเท็จจริงได้ ไม่เคยมีการขอร้องให้เงียบหรือปิดปาก และจากที่ทราบภายหลังเกิดเรื่องครั้งนั้น ไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดของผู้ถูกกล่าวหาว่ากระทำผิด จึงยังไม่สามารถเปิดการสอบสวนได้ในขณะนั้น
“ซึ่งคุณแก้วตาสามารถที่จะร้องเรียนได้ และเรื่องคุณแก้วตาเกิดก่อนในเรื่องอื่นที่เกิดขึ้นตามมาอีก หากไล่ตามไทม์ไลน์ เพราะงานนั้นเป็นงานแรกๆ หลังจากได้รับการเลือกตั้งปี 2566 ไม่ใช่ข้อเท็จจริงว่าขอให้เงียบ เพราะมีเรื่องอื่น แต่เมื่อวันนี้ความปรากฏอยากทำให้เรื่องนี้แฟร์และยุติธรรมผู้ที่ถูกกระทำมากที่สุด อยากจะบอกคุณแก้วตา ว่า ทางพรรคยินดีรับข้อมูลข้อเท็จจริงจากคุณแก้วตาโดยตรง เพื่อสอบสวนให้ถึงที่สุด และตอนนี้กระบวนการได้เริ่มต้นแล้ว แม้คุณแก้วตาไม่ได้มาให้ข้อมูล แต่จะรวบรวมข้อมูลหลักฐานที่มีเพื่อทำให้เกิดความยุติธรรมมากที่สุด” นางสาวศิริกัญญา กล่าว
นางสาวศิริกัญญา กล่าวถึงกรณีว่า ฝ่ายผู้บริหารคนอื่นได้รับแจ้งจากคุณแก้วตาหรือไม่ ว่า มีผู้บริหารบางส่วนที่ได้รับแจ้งเรื่อง แต่อย่างที่ได้อธิบายไปว่าเป็นการแจ้งรายละเอียดที่ไม่ครบถ้วน และไม่ได้ระบุตัวบุคคลผู้กระทำว่าเป็นใคร ดังนั้น จึงไม่ทราบว่าจะเดินหน้าต่อแบบใด แต่วันนี้หลังจากที่เรื่องนี้ขึ้นมาทางพรรคพยายามแสวงหาข้อเท็จจริง และ พยายามอำนวยความเป็นธรรมให้กับคุณแก้วตามากที่สุด
เมื่อถามว่า เรื่องนี้จะกระทบกับพรรคมากหรือไม่ เพราะอาจทำให้ความน่าเชื่อถือของพรรคเสียไปด้วย นางสาวศิริกัญญา กล่าวว่า ขึ้นอยู่กับว่า ทางที่พรรคจะตอบสนองกับกรณีนี้อย่างไร หากนี่เงียบเพิกเฉย ก็สมควรแล้วที่จะมีการวิพากษ์วิจารณ์ แต่ในทุกครั้งที่เกิดเหตุ และเหตุการณ์นี้เกิดมาก่อนที่พรรคจะเริ่มให้ความสำคัญและจริงจังกับนโยบายสร้างความปลอดภัยในเรื่องทางเพศให้กับคนภายพรรคมั่นใจว่าเมื่อถึงวันนี้สามารถรับมือเรื่องพวกนี้ได้ดีขึ้น แต่เรื่องในอดีตก็พร้อมที่จะเปิดการสอบสวนให้ได้ก็ข้อเท็จจริง