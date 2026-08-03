“ไหม” ชี้ ครึ่งทางแล้วพิจารณา กมธ.งบฯ 70 โว ปชน.ตัดหลายรายการ-งบขำขื่นอื้อ ผ่านวาระหรือไม่รอดูภาพรวม

“ศิริกัญญา” เผย พิจารณา กมธ.งบฯ 70 แล้วครึ่งทาง โว สัดส่วน อนุฯ พรรคประชาชน ตัดได้แล้วหลายรายการ ชี้ มีงบขำขื่นจำนวนมาก บอก ผ่านวาระหรือไม่ รอดูภาพรวมอีกครั้ง
วันนี้ (3 ส.ค.) น.ส.ศิริกัญญา ตันสกุล สส.บัญชีรายชื่อ และรองหัวหน้าพรรคประชาชน กล่าวถึงความคืบหน้าการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2570 ว่า ขณะนี้เกินครึ่งทางมาแล้ว และอยู่ในช่วงของคณะอนุกรรมาธิการงบประมาณได้พิจารณา ซึ่งก็จะได้เห็นรายละเอียดชัดขึ้น ซึ่งในห้องกรรมาธิการชุดใหญ่จะเป็นการแลกเปลี่ยนนโยบาย แต่ไม่ได้ลงลึกในแต่ละรายการ สัปดาห์นี้คณะอนุกรรมาธิการสัดส่วนของพรรคประชาชนจะมีการแถลง รายการที่น่าสนใจที่ตัดได้แล้วและยังตัดไม่ได้ ก่อนหน้านี้ ที่มีการเปิดเผยออกมา ประชาชนก็สนใจเป็นอย่างมากและตัดได้แล้ว เช่น Data Center ของกรมส่งเสริมคนพิการ หรือกรมทางหลวงที่มีการของบประมาณที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์
ซึ่งเป็นการใช้งบสูงกว่าหลายหน่วยงาน ที่มีข้อมูลประชาชนมากกว่านี้ด้วยซ้ำ รวมถึงโดรนเกษตรที่มีราคาแพงเกินจริง และคลาวด์ที่หลายหน่วยงานแข่งกันซื้อ ทั้งที่กระทรวงดีอี ได้รับงบประมาณจำนวนมากในการตั้งระบบคลาวด์กลางแล้ว ซึ่งเรื่องเหล่านี้อนุกรรมาธิการจะทยอยออกมาเปิดเผยให้ประชาชนได้รับทราบต่อไป
น.ส.ศิริกัญญา กล่าวว่า งบประมาณทุกตัวมีความขำขื่น แต่ตัวที่ให้ความสนใจในหลายอนุกรรมาธิการไม่ได้ดูจบเฉพาะรายการนั้นๆ แต่มีข้อเสนอต่างๆ ที่นำไปสู่การพัฒนาในการพิจารณางบประมาณด้วย เช่น ในอนุกรรมาธิการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ซึ่งมีการร้องขอให้กระทรวงคมนาคม หรือกรมทางหลวงทำแผนที่ ที่จะระบุว่า โครงการตัดถนนใหม่อยู่ที่ไหนบ้าง แต่กลับพบว่าถนนใหม่กระจุกตัวอยู่ที่อีสานใต้เป็นหลัก ซึ่งรายละเอียดทั้งหมดรอให้อนุกรรมาธิการมาเปิดเผย เพื่อให้เห็นว่าเราไม่ได้ดูแค่ตัวรายการแล้วจบ แต่เราให้ข้อเสนอแนะ และกรมทางหลวงก็ตอบสนอง เพื่อให้เราพิจารณางบประมาณได้ดีขึ้น
นอกจากนี้ ยังมีข้อเสนอแนะเรื่องใบเสนอราคาต่างๆ ของห้องอนุครุภัณฑ์ ซึ่งพบปัญหาค่อนข้างเยอะ ท้ายที่สุดใบเสนอราคาต่างๆ จะต้องมีมาตรฐาน ไม่เช่นนั้น ก็จะเจอใบเสนอราคาที่ไม่มีลายเซ็น หรือคัดลอกวางบ้าง หรือเจอหลายบริษัทที่ไม่มีศักยภาพในการทำโครงการ แต่มาเสนอราคาให้กับหน่วยงานก็จะได้ก็จะได้ครุภัณฑ์นอกมาตรฐานที่สูงเกินจริงเสมอ ซึ่งนี่เป็นข้อเสนอแนะที่ต้องการปรับปรุงการทำงบประมาณและการพิจารณางบประมาณให้ดีขึ้นด้วย
เมื่อถามว่า จากที่คณะอนุกรรมาธิการรายงานมาแล้วและรู้สึกว่าน่าเป็นห่วงมีอะไรบ้าง น.ส.ศิริกัญญา กล่าวว่า จริงๆ แล้วสิ่งที่ดีอย่างหนึ่ง คือ การที่มีอนุกรรมาธิการหน้าใหม่ใหม่เข้าไปก็จะมีความกระตือรือร้นหรือใส่ใจมากเป็นพิเศษอย่าง คณะอนุกรรมาธิการ (กมธ.) ที่ดูเรื่องครุภัณฑ์ นายธีระชาติ ก่อตระกูล อดีตผู้สมัครบัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน อนุ กมธ. ใช้ AI ในการบันทึกทุกรายการที่มีการถกเถียงกันในห้อง และรู้สึกว่ามีปัญหา และสรุปออกมาว่ามีปัญหาในประเภทใดบ้าง ทั้งราคาสูงเกินจริง บริษัทที่มาไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องเช่นบริษัทอสังหาริมทรัพย์มาเสนอโครงการไอทีรวมทั้งเรื่องของการล็อกสเป็กก็จะมีการสรุปรวบยอดไว้ ซึ่งเป็นการพิจารณามาเพียงแค่ 2 สัปดาห์ แล้วเจอปัญหามากขนาดนี้เราก็คิดว่าสำหรับห้องอนุครุภัณฑ์ก็น่าจะเป็นห้องที่น่าติดตามและน่าให้ความสนใจมากที่สุด
เมื่อถามว่า มีอนุกรรมาธิการที่เสนอตัดงบบ้างแล้วหรือไม่ น.ส.ศิริกัญญา กล่าวว่า จริงๆ แล้วคณะอนุฯ มีการรายงานกันอยู่ตลอดเวลาและจะสรุปยอดเป็นรายวันว่าตัดงบได้เท่าไหร่ไปแล้วบ้าง ซึ่งปริมาณปัญหากับงบที่ตัดได้ก็ไม่ค่อยสอดคล้องกัน และอย่าลืมว่าอนุ กมธ.ของเรา สัดส่วนไม่ได้มากพอมีการลงมติทีไรก็แพ้ตลอด ดังนั้น อนุ กมธ.ของพรรค ก็รายงานมาตลอดว่ามีรายการไหนที่อยากตัดแต่ตัดไม่ได้ และรายการไหนที่ถูกตัดได้แล้วทั้ง 7 อนุ กมธ. ดังนั้น ก็คงจะต้องติดตามกันต่อว่าท้ายที่สุดโครงการไหนที่มีความน่าข้องใจน่าสงสัยอย่างไรก็มีโอกาสอีกรอบหนึ่งที่จะถูกตัดในห้องคณะกรรมาธิการใหญ่อยู่ดี แม้อนุ กมธ.จะพิจารณาเสร็จสิ้นแล้วก็ตาม
น.ส.ศิริกัญญา กล่าวต่อว่า จากการพิจารณา ในวาระที่หนึ่งจะไม่ได้มุ่งที่จะปรับลดงบประมาณอะไรมากนัก เพราะเราก็เห็นว่ามีการปรับลดในรายการที่เราตั้งข้อสังเกตเอาไว้ตั้งแต่ ปี 69 เอาไว้ค่อนข้างเยอะแล้วไม่ว่าจะเป็นอาคารราชการต่างๆ ที่มีการปรับรถไปเกือบครึ่งหนึ่งหลังจากที่เราได้อภิปรายกัน ในปี 69 รวมถึงถนนก็มีการปรับลดลงประมาณ 30% เช่นเดียวกันซึ่งตอนแรกเราคิดว่าจะเบาใจสำหรับการทำงบงบประมาณในปีนี้เพราะรายการต่างๆ ถูกปรับลดลงไปค่อนข้างมากแล้ว
แต่ในวาระที่สอง และสาม ก็เห็นแล้วว่าเราจำเป็นที่จะต้องเข้าไปดูในรายละเอียด และคงจะต้องมีการอภิปรายเพื่อขอปรับลดในวาระสองเช่นเดียวกัน และในที่สุดคงจะต้องดูภาพรวมสุดท้ายอีกครั้งว่าการทำงานในชั้นอนุ กมธ.และ กมธ.ชุดใหญ่ เป็นไปได้อย่างดีมากน้อยแค่ไหน เพื่อที่จะนำไปสู่การลงมติในวาระที่สาม ว่า เรายังจะเห็นชอบกับงบประมาณของปี 70 อยู่หรือไม่ หลังจากที่มีการทำงานในชั้น กมธ.เรียบร้อยแล้ว