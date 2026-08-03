“กรวีร์” แจงข้อสงสัยทรัพย์สินที่ถูกยึดคือบ้านไม่ใช่ที่ดิน ซื้อคืนถูกต้องแล้ว ยัน “เนวิน” ใส่กางเกงขาสั้นไม่เกี่ยวพรรค

“กรวีร์” ชี้แจงข้อสงสัยกรณีที่ดินในบัญชีทรัพย์สิน ยืนยันทรัพย์ที่ศาลฎีกาเคยมีคำพิพากษายึดเมื่อกว่าทศวรรษก่อนเป็นเพียงตัวบ้าน ไม่ใช่ที่ดิน พร้อมระบุบ้านถูกซื้อคืนผ่านการขายทอดตลาดอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ขณะเดียวกัน ขอให้สังคมแยกประเด็นการเมืองออกจากกีฬา กรณี “เนวิน ชิดชอบ” สวมกางเกงขาสั้นร่วมพิธีที่นครศรีธรรมราช
วันนี้ (3 ส.ค.) นายกรวีร์ ปริศนานันทกุล สส.อ่างทอง พรรคภูมิใจไทย ชี้แจงกรณีมีการตั้งข้อสังเกตว่า ที่ดินที่แสดงในบัญชีทรัพย์สินเป็นแปลงเดียวกับที่ นายสมศักดิ์ ปริศนานันทกุล อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งเป็นบิดา เคยถูกศาลฎีกามีคำพิพากษายึดทรัพย์เมื่อกว่า 10 ปีก่อน
นายกรวีร์ กล่าวว่า ต้องแยกให้ชัดระหว่าง “ที่ดิน” กับ “ตัวบ้าน” โดยทรัพย์สินที่ถูกคำพิพากษาของศาล คือ “ตัวบ้าน” ไม่ใช่ที่ดิน ส่วนที่ดินเป็นกรรมสิทธิ์ของลุง ซึ่งเป็นพี่ชายของมารดา ก่อนจะตกทอดเป็นมรดกมายังมารดา และมารดาได้โอนกรรมสิทธิ์ให้บุตรทั้ง 4 คน
ส่วนตัวบ้านที่ถูกศาลมีคำพิพากษานั้น ภายหลังถูกนำออกขายทอดตลาด ลูกทั้ง 4 คนได้ร่วมกันรวบรวมเงินซื้อบ้านคืนจากภาครัฐ เมื่อกรรมสิทธิ์เป็นชื่อของทั้ง 4 คน จึงยื่นแสดงในบัญชีทรัพย์สินตามขั้นตอนของกฎหมายเราทำทุกอย่างตามขั้นตอนกฎหมาย และทำอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้
นายกรวีร์ ยังกล่าวถึงกระแสวิพากษ์วิจารณ์ นายเนวิน ชิดชอบ ผู้นำจิตวิญญาณพรรคภูมิใจไทย กรณีสวมกางเกงขาสั้นร่วมพิธีบวงสรวงศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราช ซึ่งถูกตั้งข้อสังเกตว่า อาจส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของพรรค ว่า จากที่ทราบเป็นกิจกรรมของสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด ที่เดินทางไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในจังหวัดนครศรีธรรมราช ไม่ใช่งานพิธีการของทางราชการ
“อยากให้สังคมแยกแยะระหว่างเรื่องการเมืองกับกีฬา เพราะนายเนวินเดินทางไปร่วมงานในฐานะประธานสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด ไม่ใช่ในฐานะตัวแทนพรรคภูมิใจไทย จึงไม่ควรนำทั้งสองประเด็นมาผูกโยงกัน” นายกรวีร์ กล่าว