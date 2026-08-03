“ไหม” ยินดี ปชป.ยื่น ป.ป.ช.- มท.สอบ สก.ส้ม เสียบบัตรแทนกัน พร้อมให้ตรวจสอบ แย้มเจ้าตัวเข้าใจผิด

“ศิริกัญญา” ยินดี “ปชป.” ยื่นเรื่อง “ป.ป.ช.- มท.” สอบ หลังกล่าวหา “สก.ส้ม” เสียบบัตรแทนกัน ลั่น พร้อมเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบ บอกเจ้าตัวอ้างเข้าใจผิด
วันนี้ (3 ส.ค.) นางสาวศิริกัญญา ตันสกุล สส.แบบบัญชีรายชื่อ และรองหัวหน้าพรรคประชาชน กล่าวถึงกรณีสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (สก.) พรรคประชาธิปัตย์ ตั้งข้อสังเกตการลงมติแทนกันของ สก. สังกัดพรรคประชาชน ในการประชุมสภา กทม. ที่ผ่านมา และเตรียมยื่นเรื่องต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) และกระทรวงมหาดไทย ว่า เรื่องนี้เข้าใจว่า ทีม กทม. ได้มีการพูดคุยกับ สก. เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งก็มีความยินดีที่จะเปิดให้มีการตรวจสอบอย่างโปร่งใส หากจะยื่นใคร ก็สามารถยื่นได้ตามสะดวกเลย ซึ่งก็พร้อมเข้าสู่กระบวนการ
เมื่อถามว่า เรื่องนี้ได้พูดคุยกับเจ้าตัวหรือไม่ ว่า เกิดจากความผิดพลาดทางเทคนิค หรือว่าจงใจว่า นางสาวศิริกัญญา กล่าวว่า ตนไม่ได้เป็นคนเข้าไปพูดคุย แต่ว่าเท่าที่ได้อ่านในถ้อยคำที่เจ้าตัวได้ชี้แจงมา ก็เข้าใจว่า เป็นเรื่องของการเข้าใจผิด ที่ไปกดบัตรในที่ที่ไม่ใช่ของตัวเอง ซึ่งก็เป็นข้อเท็จจริงจากอีกฝั่งหนึ่ง แต่ทั้งนี้ ก็สามารถที่จะเข้าไปตรวจสอบได้ และช่วงเช้า นางสาวภัทราภรณ์ เก่งรุ่งเรืองชัย ประธานสภากรุงเทพมหานคร ก็ได้ชี้แจงว่า สามารถที่จะย้อนกลับไปดูในตอนไลฟ์สดได้ว่า ข้อเท็จจริงเป็นอย่างไร อย่างไรก็ตาม เราก็ยินดีให้มีการตรวจสอบ และพร้อมเข้าสู่ทุกกระบวนการ