“กรวีร์“ ฟ้อง "ยิ่งชีพ" ที่อ่างทองพาดพิงฮั้วสว. ปกป้องภท.เชื่อกกต.ไม่ตามกระแส พ้อคนในพรรคถูกสังคมตัดสินแล้ว

ปธ.วิปรัฐบาล มอบทนายยื่นฟ้อง “ยิ่งชีพ ที่ จ.อ่างทองหลังถูกพาดพิงคดีฮั้ว สว. ย้ำจำเป็นต้องปกป้องชื่อเสียงของพรรคภูมิใจไทยในฐานะกก.บห. เชื่อ กกต.จะวินิจฉัยตามพยานหลักฐาน ไม่ใช่กระแสการเมือง ชี้วันนี้คนในพรรคถูกสังคมบางส่วนตัดสินไปล่วงหน้าแล้ว
วันนี้ (3ส.ค.) นายกรวีร์ ปริศนานันทกุล สส.อ่างทอง และกรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทย ให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าการดำเนินคดีกับนายยิ่งชีพ อัชฌานนท์ ผู้จัดการโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน (iLaw) กรณีเปิดเผยพยานหลักฐานคดีฮั้วเลือกสมาชิกวุฒิสภา (สว.) ซึ่งมีการพาดพิงชื่อตนว่า ได้มอบหมายให้ทนายความดำเนินคดีที่จังหวัดอ่างทองแล้ว
นายกรวีร์ กล่าวว่า หากเป็นการกล่าวหาเฉพาะตัวคงไม่ติดใจ แต่เมื่อมีการพาดพิงถึงพรรคภูมิใจไทย และตนเป็นกรรมการบริหารพรรค จึงจำเป็นต้องดำเนินการตามกฎหมายเพื่อปกป้องชื่อเสียงของพรรค
นายกรวีร์ ระบุว่า ข้อกล่าวหาทั้งหมดเป็นประเด็นเดิม ไม่มีข้อมูลใหม่ โดยวันที่นายยิ่งชีพแถลงข่าว ตนได้ติดตามเนื้อหาทั้งหมดแล้ว ในฐานะผู้ถูกกล่าวหา ไม่ใช่ผู้ต้องหา จึงได้เข้าไปชี้แจงข้อเท็จจริงต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เรียบร้อยแล้ว
“เชื่อว่า กกต.จะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย และพิจารณาจากข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานอย่างตรงไปตรงมา ไม่ใช่อาศัยอารมณ์ ความรู้สึก หรือเกมการเมือง”
เมื่อถูกถามถึงกระแสความกังวลว่าคดีอาจถูกตัดตอนและสาวไม่ถึงผู้เกี่ยวข้อง นายกรวีร์ กล่าวว่า อยากให้ กกต. ยึดหลักความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย หากมีพยานหลักฐาน เช่น เส้นทางการเงิน หรือหลักฐานอื่นที่ชัดเจน ก็ขอให้ดำเนินการอย่างตรงไปตรงมา เพื่อคลี่คลายข้อสงสัยของสังคม
นายกรวีร์กล่าวว่า ตลอดช่วงที่ผ่านมา ตั้งแต่หัวหน้าพรรคจนถึงกรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทย ต่างตกเป็น “จำเลยของสังคม” ทั้งที่ยืนยันมาตลอดว่าไม่ได้กระทำความผิด
“เรายืนยันว่าบริสุทธิ์ ไม่ได้ทำอะไรผิด แต่ก็ถูกสังคมบางส่วนตัดสินไปแล้ว จึงอยากขอความเป็นธรรมตรงนี้ด้วย แน่นอนว่าเมื่อมีประเด็นเราก็พร้อมให้ความร่วมมือกับ กกต. และไม่มีความกังวล แต่อยากเห็นการตัดสินที่ตรงไปตรงมาและยึดตามพยานหลักฐาน” นายกรวีร์ กล่าว