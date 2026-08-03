“กรวีร์” ย้ำคดีอุกฉกรรจ์ต้องลงโทษเด็ดขาดตามหลักฐานทำผิด อย่าใช้กฎหมายตามความสะใจสังคม

“กรวีร์” ชี้คดีอุกฉกรรจ์ต้องลงโทษเด็ดขาด แต่เตือนอย่าใช้กฎหมายตามความสะใจสังคม ต้องอยู่บนหลักฐานการกระทำความผิดจริง ขอรอดูพรรคเศรษฐกิจเสนอแก้กฎหมายลงโทษประหารให้เข้มงวด
วันที่ 3 ส.ค.นายกรวีร์ ปริศนานันทกุล สส.อ่างทอง พรรคภูมิใจไทย ให้สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 3 ส.ค. ถึงกรณีการบังคับใช้โทษประหารชีวิตอย่างจริงจัง ภายหลังเกิดคดีอุกฉกรรจ์ที่จังหวัดชลบุรี ว่า ประเด็นดังกล่าวเป็นเรื่องที่สังคมให้ความสนใจ และเห็นว่าผู้กระทำผิด โดยเฉพาะผู้ที่ก่อเหตุซ้ำ ควรได้รับโทษอย่างเด็ดขาด เพื่อเป็นบรรทัดฐานและป้องกันไม่ให้เกิดการเลียนแบบ
นายกรวีร์ กล่าวว่า หากมีกฎหมายที่เข้มแข็งและบังคับใช้อย่างจริงจัง โดยเฉพาะในคดีสะเทือนขวัญที่สร้างความเสียหายต่อประชาชนและภาพลักษณ์ของประเทศ ก็จะช่วยสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการยุติธรรม ผู้ที่เคยได้รับโอกาสแต่ไม่สำนึกและกลับไปกระทำผิดซ้ำ สมควรได้รับโทษอย่างจริงจัง
เมื่อถามถึงกรณีพรรคเศรษฐกิจประกาศผลักดันการแก้ไขกฎหมายให้มีการใช้โทษประหารชีวิตอย่างเข้มงวด พร้อมขอความร่วมมือจากพรรคร่วมรัฐบาล นายกรวีร์ กล่าวว่า ต้องพิจารณารายละเอียดของร่างกฎหมายก่อน หากเนื้อหามุ่งประโยชน์สาธารณะและช่วยยกระดับความเข้มแข็งของกระบวนการยุติธรรม เชื่อว่าทุกพรรคการเมืองพร้อมพิจารณาอย่างสร้างสรรค์
ส่วนคำถามว่าเห็นด้วยกับการคงโทษประหารชีวิตหรือไม่ นายกรวีร์ กล่าวว่า ในบางกรณีที่มีพยานหลักฐานชัดเจน เป็นคดีร้ายแรงและมีการกระทำผิดซ้ำ ควรมีบทลงโทษที่หนักพอจะสร้างความมั่นใจให้สังคมว่า ผู้ก่อเหตุรุนแรงจะได้รับโทษที่เหมาะสมกับความผิด และสามารถป้องกันการกระทำผิดซ้ำได้
อย่างไรก็ตาม นายกรวีร์ ย้ำว่า การบังคับใช้กฎหมายต้องตั้งอยู่บนข้อเท็จจริงและพยานหลักฐาน ไม่ใช่อาศัยอารมณ์หรือแรงกดดันจากกระแสสังคม
“ไม่อยากเห็นการใช้อำนาจของกฎหมายเป็นไปตามความสะใจของสังคม แต่ต้องอยู่บนหลักฐานการกระทำความผิดจริง หากเป็นการกระทำผิดซ้ำและสร้างความเสียหายรุนแรง ก็สมควรได้รับโทษที่หนักและเหมาะสม” นายกรวีร์ กล่าว