นายกฯ อ้างทูลเกล้าฯ “นพ.สรณ” พ้นเก้าอี้ ใช้ดุลยพินิจเองไม่ได้ ต้องทำตามขั้นตอนกฎหมาย

"อนุทิน" ทูลเกล้าฯ ประธาน กสทช.พ้นตำแหน่ง กรณีขาดคุณสมบัติ ต้องทำตามขั้นกฎหมาย นายกฯ ใช้ดุลยพินิจเองไม่ได้ มอบ "ปกรณ์" ตรวจสอบกระบวนการให้เรียบร้อย
เมื่อเวลา 09.50 น. วันที่ 3 ส.ค. ที่กระทรวงมหาดไทย นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและ รมว.มหาดไทย ให้สัมภาษณ์ถึงการทูลเกล้าฯ ให้ นพ.สรณ บุญใบชัยพฤกษ์ ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) พ้นจากตำแหน่งเนื่องจากขาดคุณสมบัติ ว่า เป็นไปตามกฎหมายและกระบวนการทุกอย่าง ซึ่งตนได้มอบหมายให้นายปกรณ์ นิลประพันธ์ รองนายกฯ ตรวจสอบขั้นตอนกระบวนการต่างๆ ให้เรียบร้อย ซึ่งตนก็ยังยืนยันว่าในกรณีนี้นายกฯ ไม่สามารถใช้ดุลยพินิจเองได้ กฎหมายและขั้นตอนว่ามาอย่างไร ก็เป็นไปตามนั้น