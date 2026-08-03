"อนุทิน" สั่ง ผบ.ทบ.-บิ๊กราญ ลุยนราธิวาส กำชับปราบยาเสพติดเด็ดขาด หลังตำรวจถูกลอบยิงดับ 2

นายกฯ มอบหมาย ผบ.ทบ.-รอง ผบ.ตร. ลงพื้นที่นราธิวาสหลังตำรวจปราบยาถูกคนร้ายยิงดับ 2 บาดเจ็บ 3 นายที่ตากใบ ประกาศกร้าวปราบปรามเต็มที่ ลั่นรัฐบาลนี้ไม่มีเคลียร์กับผู้กระทำผิด
เมื่อเวลา 09.50 น. วันที่ 3 ส.ค. ที่กระทรวงมหาดไทย นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย ให้สัมภาษณ์ถึงเหตุการณ์คนร้ายลอบยิงเจ้าหน้าที่ตํารวจ เสียชีวิต 2 นาย บาดเจ็บ 3 นาย ขณะปฏิบัติหน้าที่ตรวจค้นเป้าหมายยาเสพติดในพื้นที่ อ.ตากใบ จ. นราธิวาส เมื่อวันที่ 2 ส.ค.ที่ผ่านมา ความคืบหน้าเป็นอย่างไรว่า ก็ดําเนินการอยู่ วันนี้ พล.อ.พนา แคล้วปลอดทุกข์ ผู้บัญชาการทหารบก และ พล.ต.อ.สำราญ นวลมา รองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ ลงไปดําเนินการในพื้นที่ ก็มีการกําชับมาโดยตลอด ซึ่งในส่วนนี้ก็จะให้ฝ่ายปกครอง ได้เข้าไปทํางานร่วมกันใน การดูแลชาวบ้าน
เมื่อถามว่าปัญหาชายแดนภาคใต้ไม่ใช่แค่เรื่องความเห็นต่าง แต่รวมถึงปัจจัยเรื่องยาเสพติด และการค้าของเถื่อน กําชับเรื่องนี้อย่างไรบ้าง นายกฯ กล่าวว่า กําชับทุกเรื่อง ยาเสพติดเราก็เร่งปราบอย่างเต็มที่ ทุกคนก็เห็นอยู่ และวันที่ 6 ส.ค.นี้ พล.อ.อาวุโส มิน อ่อง ลาย ประธานาธิบดีเมียนมา ก็จะมาเยือนประเทศไทย จะคุยเรื่องปัญหายาเสพติด ปัญหาแร่ธาตุที่อยู่ในแม่น้ํา เรื่องปัญหาฝุ่น มลพิษ ก็ถือเป็นเรื่องที่ต้องหยิบยกเข้ามาหารือกันอย่างซีเรียส เรื่องอื่นไม่ใช่ประเด็นเท่าไหร่ ทั้งนี้เรื่องปัญหาของเถื่อนการค้ายาเสพติดมีการจับกุมกันตลอดเวลา เราไม่รู้ใครจะทําผิดกฎหมาย แต่ถ้าเขาลองมาท้าทายกฎหมาย ก็เห็นกันว่ามีการจับกุมในทุกเรื่อง ยาเสพติดก็ไล่จับ ตอนนี้รถเอ็กซเรย์ที่ทางสํานักงานตํารวจแห่งชาติสั่งซื้อไว้ ก็เรียบร้อยแล้ว ของเถื่อนที่จับไปแล้วที่ระนองมูลค่า 200 ล้านบาท อยากเจ๊งก็ลอง และเมื่อวันเสาร์ที่ 1 ส.ค. ที่ผ่านมาก็จับที่ระนอง ไม่แน่ใจว่าเป็นเครือข่ายเดียวกันหรือไม่ ไม่ได้สนใจตรงนั้น สนใจก็คือถ้าแหยมเข้ามาก็โดนจับ
"วันนี้เคลียร์ไม่ได้ สิ่งที่ให้ความมั่นใจกับประชาชนในรัฐบาลชุดนี้คือไม่มีการเคลียร์ เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายทําให้เห็นชัดเจนอยู่แล้วว่าใครอยากจะโทรศัพท์เข้ามารับได้ แต่เคลียร์ไม่ได้ ก็เห็นกันอยู่แล้ว หน้าแตกกันไปหลายคนแล้ว" นายอนุทิน กล่าว
เมื่อถามถึงเหตุการณ์คนร้ายบุกยิงถล่ม สภ.ลำใหม่ จ.ยะลา ช่วงเช้าที่ผ่านมา นายกฯได้รับรายงานเรื่องนี้แล้วหรือไม่ นายกฯ กล่าวว่า ก็รับรายงานทุกอย่าง มีหน่วยงานที่รับผิดชอบคอยกํากับดูแล ทุกหน่วยงานที่รับผิดชอบได้รับนโยบาย และข้อสั่งการว่าให้ดําเนินการอย่างเต็มที่ในการระงับเหตุ ป้องกันเหตุ และปราบปรามคนที่กระทําผิดกฎหมายอย่างเต็มที่ ไม่ต้องถามกลับมายังรัฐบาล อํานาจอยู่ที่นั่นหมดแล้ว
เมื่อถามต่อว่าสถานการณ์ในพื้นที่เมื่อบวกกับการเลื่อนการพูดคุยสันติสุขชายแดนใต้ ทําให้ในพื้นที่เกิดปัญหาความไม่สงบต่อเนื่อง นายกฯ กล่าวว่า เรื่องพูดคุยก็พูดคุยไปเรื่องป้องกันปราบปรามก็ดําเนินการไป