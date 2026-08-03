“แก้วตา” แฉเดือด! พรรคส้มรู้เรื่องคุกคามทางเพศ แต่เลือกปกป้องผู้กระทำ เหยื่อถูกย่ำยีศักดิ์ศรี-หมดศรัทธา

“แก้วตา” แฉเดือด! พรรคประชาชนรู้เรื่องคุกคามทางเพศ แต่ไม่ลงโทษ ซ้ำส่งผู้กระทำผิดลง สส. ต่อ ลั่นพรรคเลือกปกป้องผู้กระทำ ย้ำเหยื่อถูกย่ำยีศักดิ์ศรี-หมดศรัทธา หลังถูกเชิญให้ข้อมูลทั้งที่เคยเล่าละเอียดยิบแล้ว
น.ส.ธิษะณา ชุณหะวัณ อดีต สส.กทม. พรรคประชาชน โพสต์เฟซบุ๊กถึงกรณีพรรคประชาชนเชิญไปให้ข้อมูลเรื่องการคุกคามทางเพศของคนในพรรค ว่า “จะให้ไปคุยอะไร 1.) เคยพูดไปหมดแล้วกับผู้บริหาร 2.) ไม่มีใครทำอะไร 3.) ตอนนี้ผู้กระทำไม่ได้ดำรงตำแหน่ง (แต่ได้ลง สส.ต่อนะหลังจากเกิดเรื่องและมีคนทราบ และยังได้ดำรงตำแหน่งสำคัญมากมายขณะยังดำรงตำแหน่ง) 4.) จะเยียวยายังไง? ต่อให้ให้เงินเดือนของผู้กระทำผิดทั้งเดือนทุกเดือนตลอดชีวิต ก็ไม่พอกับการกระทำที่ย่ำยีศักดิ์ศรี สายไปแล้ว คุณเลือกที่จะย่ำยีศักดิ์ศรีดิฉันโดยเจตนา และปกป้องผู้กระทำผิด”
น.ส.ธิษะณา ให้สัมภาษณ์เพิ่มเติมว่า ตนเคยบอกกับผู้บริหารพรรคไปตั้งแต่เกิดเรื่องแล้ว เล่ารายละเอียดแบบละเอียดยิบเลย ตั้งแต่ฉาก 1 ฉาก 2 ฉาก 3 แล้วเขาก็พูดว่า ตอนนี้ตนดำรงตำแหน่ง สส. อยู่ ตอนนั้นก็เพิ่งจะได้ตำแหน่งใหม่ๆ เพิ่งจะเลือกตั้งเสร็จ เขาบอกว่าตอนนั้นมันมีข่าวล่วงละเมิดทางเพศที่อดีต สส. พรรคก้าวไกลหลายคนถูกข้อกล่าวหา แล้วก็มีการโหวตขับ สส. ออกจากพรรค ในช่วงเวลาเดียวกัน
“เขาบอกว่า ตอนนี้พรรครับไม่ไหวแล้ว เพราะมันมีข่าวเสียเยอะมาก ตั้งแต่เรื่องคุณปูอัด คุณแจ้ ที่มีข่าวเรื่องล่วงละเมิด ข่มขืนนักท่องเที่ยวไต้หวัน จะแน่ใจหรือว่าจะให้ข่าวนี้ออกไป เพราะถ้าออกไปสู่สาธารณะ มันก็จะทำให้เราเสียด้วย ตอนนั้นเราก็ดำรงตำแหน่ง สส.ด้วย จะทำให้เสียกันทุกคน ไม่มีอะไรดีกับใครเลย ณ ตอนนั้น ซึ่งเราก็ยังอยู่ในองค์กร ก็เลยเลือกที่จะไม่เอาเรื่องนี้ออกสู่สาธารณะ” น.ส.ธิษะณา กล่าว
น.ส.ธิษะณา กล่าวต่อว่า เราเห็นการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม เรื่องของผู้ถูกกระทำท่านอื่นๆ พอออกสู่สาธารณะ ก็มีการให้บทลงโทษกับผู้กระทำผิด ก็โดนขับออกจากพรรค บางท่านก็ถูกจำกัดสิทธิ์ไม่ให้ดำรงตำแหน่งสำคัญทางการเมือง แต่คนที่เรื่องไม่ออกสู่สาธารณะ ปรากฎว่า พรรคไม่ได้ดำเนินการที่จะลงโทษแต่อย่างใด ซึ่งมันเป็นเรื่องที่น่าผิดหวัง
“คุณต้องเห็นใจผู้ถูกกระทำด้วย แก้วเป็นเหยื่อ แล้วก็ดำรงตำแหน่ง สส. อยู่ แล้วแก้วจะเอาหน้าไหนไปอภิปรายในประเด็นที่เกี่ยวกับการคุกคามทางเพศ หรือการล่วงละเมิดทางเพศ แล้วเอาหน้าไหนไปบอกเขาว่าดิฉันก็โดนเหมือนกันแบบนี้ เราก็มีศักดิ์ศรี” น.ส.ธิษะณา กล่าว
น.ส.ธิษะณา กล่าวว่า หลังจากนั้น พรรคก็ส่งผู้กระทำผิดลง สส. ต่ออีกสมัยหนึ่งด้วย ซึ่งก็เป็นเรื่องที่น่าผิดหวังมาก ทั้งๆ ที่ผู้บริหารพรรคทราบแล้วว่า มีการกระทำล่วงละเมิดแบบนี้เกิดขึ้น แต่ก็ยังตั้งใจที่จะปกป้องผู้กระทำผิด
“การที่คุณส่งผู้กระทำผิดดำรงตำแหน่ง สส. เป็นผู้แทนประชาชนต่อ ถือว่าเป็นการเอาเอกสิทธิ์ สส. ไปคุ้มครอง ไปคุ้มกะลาหัวผู้กระทำผิด ก็ทำให้มันแสดงออกอย่างเห็นได้ชัดกับแก้ว คนที่เป็นผู้ถูกกระทำ ว่าพรรคเลือกที่จะเข้าข้างอีกฝั่งหนึ่ง” น.ส.ธิษะณา กล่าว
น.ส.ธิษะณา ระบุว่า ผู้กระทำผิดตอนนี้ยังอยู่ เพราะได้ลง สส. ต่อ ยังดำรงตำแหน่งทางการเมืองอยู่ พรรคประชาชนให้นั่งกรรมาธิการ ยืนยันว่า เรื่องของตนมีคนรู้เยอะนะ จริง ๆ แล้ว น.ส.พนิดา มงคลสวัสดิ์ สส. สมุทรปราการ รองโฆษกพรรค ที่ออกมาโพสต์ก็ทราบเรื่อง
“คุณผึ้ง ท่านนั้นก็ทราบเรื่องตั้งแต่วันเกิดเหตุเลยเหมือนกัน เขาก็อาจจะรู้สึกผิดว่า เขาไม่ได้ช่วย ไม่ได้ไปช่วยพูด ไม่ได้ทำอะไร ก็เลยเหมือนออกมาพูดตอนนี้ว่า พรรคไม่ได้นิ่งเฉย เพราะเขาก็เป็นหนึ่งที่ทราบเรื่อง แล้วก็มีเพื่อนสนิทแก้วอีก 2 คนที่ทราบเรื่อง” น.ส.ธิษะณา กล่าว
น.ส.ธิษะณา กล่าวว่า กรณีคุกคามทางเพศในส่วนของผู้ช่วย สส. ก็มีคนมาบอกกับตน แต่ว่าเขาขอว่าไม่ให้ไปเปิดเผยกับสาธารณะ เพราะยังไม่พร้อมในการที่จะออกมาพูด อย่างที่บอก เหยื่อบางคนรอให้ผู้กระทำผิดเสียชีวิตไปแล้วด้วยซ้ำ คนพวกนี้เขาก็จะมีวิธีการในการข่มขู่ หรือทำให้รู้ว่า พูดไปก็ไม่มีใครเชื่อ พูดไปก็ไม่มีหลักฐานอะไร