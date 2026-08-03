“อนุทิน” เมินพรรคส้มแฉฮั้ว สว.เพิ่ม ยันรัฐบาลไม่เกี่ยว ชมฝ่ายค้านยื่นซักฟอกทำหน้าที่ตรวจสอบ ไม่กังวลเพราะไม่ได้ทำเลว

“อนุทิน” เมินพรรคส้มแฉเพิ่มข้อมูลฮั้ว สว.ยันรัฐบาลไม่เกี่ยวข้องกับ สว.ชี้ไม่แปลกฝ่ายค้านยื่นอภิปราย บอกทำหน้าที่ตรวจสอบต้องชื่นชม ลั่นไม่กังวล เหตุรัฐบาลนี้ไม่ทำชั่วทำเลว ไม่หวั่นถูกซักฟอก ปม สว.ชี้เหตุการณ์เกิดก่อนเข้ามาทำงาน บอกไม่ต้องมีองครักษ์พิทักษ์
เมื่อเวลา 09.50 น. วันที่ 3 ส.ค. ที่กระทรวงมหาดไทย นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ให้สัมภาษณ์กรณีพรรคประชาชนเตรียมเปิดข้อมูลหลักฐานเพิ่มเติมคดีฮั้ว สว.ภาคพิเศษ ในวันที่ 4 ส.ค.นี้ว่า แล้วยังไง เขาก็ทำหน้าที่ของเขาไป ส่วนจะชี้แจงอย่างไรนั้น คนที่มีหน้าที่ก็ชี้แจงไป รัฐบาลไม่มีความเกี่ยวข้องอะไรกับสว. จึงไม่ใช่พวกตนที่จะต้องไปชี้แจง
เมื่อถามว่า ได้ไปแจ้งความ นายยิ่งชีพ อัชฌานนท์ ผู้อำนวยการโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน (iLaw) แล้วหรือยัง นายอนุทิน กล่าวว่า ดำเนินการอยู่ ทนายความของตนชื่อ นายศุภชัย ใจสมุทร สส.บัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทย
เมื่อถามว่าฝ่ายค้านเตรียมจะอภิปรายไม่ไว้วางใจในเดือนส.ค. นายอนุทิน กล่าวว่า เป็นเรื่องปกติอยู่แล้ว มันมีตรงไหนที่น่าแปลกใจ ฝ่ายค้านทำหน้าที่ของเขาต้องชื่นชม ซึ่งเขาต้องทำหน้าที่ตรวจสอบอย่างเต็มที่
"รัฐบาลอย่าไปทำชั่วทำเลว ก็ไม่มีอะไรต้องกังวล รัฐบาลนี้ไม่มีทำชั่วทำเลว" นายกรัฐมนตรี กล่าว
เมื่อถามว่า นายกฯพอใจผลงานของรัฐมนตรีในช่วง3 เดือนที่ผ่านมาหรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า ถามประชาชนครับ ถ้าถามตัวเราก็ต้องเข้าข้างตัวเอง
เมื่อถามว่าเพิ่งทำงานไม่นาน 3-4 เดือน แต่โดนซักฟอกแล้วรัฐบาลพร้อมใช่หรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า สมัยรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกฯก็ 3 เดือน 4 เดือน โดนตั้งแต่สมัยแรกเหมือนกัน ตนเองก็ไม่เคยพลาดสักรอบ
เมื่อถามว่าหากฝ่ายค้านหยิบเรื่องประเด็นฮั้วสว.มาอภิปรายจะทำให้บรรยากาศการประชุมเสียหายหรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า ฮั้วสว.อภิปรายรัฐบาลอย่างไร ยังไม่เห็นความเกี่ยวข้อง ขณะที่ สว.เลือกปี 67 รัฐบาลนี้เข้ามาทำงาน 1 เม.ย.69 หลังการแถลงนโยบาย
เมื่อถามว่าจะมีข้อจำกัดหรือไม่เพราะมีการโยงรัฐมนตรีบางคนที่ถูกกล่าวหามาก่อนหน้านี้ นายอนุทิน ย้อนถามว่า “ใคร เอ่ยชื่อซิ แล้วเป็นอย่างไรละ อย่าฟ้องนะ ฟ้องต้องใช้งบตัวเองนะใช่ไหม มีที่ไหนจำเลยมาขอโจทย์ห้ามฟ้อง อย่าฟ้องหลายจังหวัดนะ อย่าโน่นอย่านี่ แล้วไง”
เมื่อถามว่าเหมือนมีข้อจำกัดไม่ให้พูดถึงเรื่องไม่เกี่ยวข้องเลยใช่หรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า ไม่มี ใครจะพูดอะไรก็พูดได้อยู่แล้ว แต่รัฐบาลไม่เกี่ยว รัฐบาลจะเกี่ยวจะตอบในเรื่องที่ชี้แจงการทำงานของรัฐบาลไม่ใช่เรื่องการเมือง รัฐบาลบริหารประเทศไม่ได้บริหารการเมือง
เมื่อถามว่าจะมีองครักษ์พิทักษ์รัฐบาลหรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า ไม่มี อย่างนี้ต้องพิทักษ์หรือไม่ พร้อมหันไปชี้ที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย 3 คน ที่ยืนอยู่ข้างๆ
เมื่อถามว่าไม่กลัวฝ่ายค้านจะนำเรื่องการทุจริตสอบท้องถิ่นมาอภิปรายใช่หรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า ก็ทุกอย่างมันเห็นๆกันอยู่ไม่ใช่หรือ และผู้สื่อข่าวก็เห็นว่าอะไรเกิดขึ้นตอนนี้เข้าคุกไปกี่คนแล้ว ดำเนินการไปกี่คนแล้ว ประกาศยกเลิกการสอบก็ดำเนินการแล้วเดี๋ยวก็จะมีการประชุม คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.)และ คณะกรรมการกลางบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ก กลาง) และแจ้งไปยังจังหวัด ขณะที่จังหวัดแจ้งไปยังท้องถิ่น คนที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดก็ต้องถูกเลิกจ้างถูกดำเนินคดีต่อไป มันเป็นขั้นตอน
ถามว่าตรงนี้ช้าหรือไม่ มันไม่ช้าและมีประสิทธิภาพสูงด้วย คนที่ถูกสงสัยว่ามีส่วนร่วมก็ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินคดีห้ามประกันตัวด้วยและกระบวนการตรวจสอบนี้ต้องขอบคุณทุกหน่วยงาน เป็นตามความตั้งใจของตนที่อยากให้เป็น คนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ในการกระทำความผิดก็ต้องถูกเลิกจ้าง และถูกดำเนินคดีต่อไป มันก็เป็นขั้นตอน ถามว่าตรงนี้ช้าหรือไม่ไม่ช้าเลย แล้วก็มีประสิทธิภาพสูงด้วย คนที่ถูกสงสัยว่ามีส่วนร่วม ก็ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินคดี และห้ามประกันด้วย ซึ่งกระบวนการตรวจสอบ ต้องขอบคุณทุกหน่วยงาน ซึ่งเป็นไปตามที่ตนตั้งใจอยากจะให้เป็น ได้ออกแบบไว้ว่าควรจะเป็นเช่นนี้ ตนก็เบาก็คือ มีหน่วยงานสำคัญๆเข้ามาเกี่ยวข้อง ตั้งแต่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือ ป.ป.ช.ซึ่งเป็นองค์กรอิสระ ใครจะไปกำกับหรือสั่งการท่านได้ ซึ่งท่านก็ลงมาทำให้ ทราบว่าประธานคณะอนุกรรมการเป็นถึงประธาน ป.ป.ช.
ตรงนี้น่าจะสบายใจสำหรับพี่น้องประชาชนอย่างแน่นอนว่างานนี้ไม่มีมวยล้มแน่นอน ในส่วนของรัฐบาลก็ให้นายปกรณ์ ลิมประพันธ์ รองนายกรัฐมนตรี มาเป็นหัวหน้าทีม สืบสวนหาข้อเท็จจริง อีกทั้งยังมี ปปท.ปปง.ตำรวจ แล้วคนที่อยู่ในขายต้องสงสัย ก็ถูกย้ายออกมา เพื่อไม่ให้เขามีอำนาจหรือมีส่วนเกี่ยวข้องในการสั่งการใดๆ คิดว่าตรงนี้ประชาชนไว้วางใจได้ เพราะเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจมากๆ เมื่อมันเกิดขึ้นรัฐบาลก็ดำเนินการทันทีและในเรื่องการทุจริตท้องถิ่นตนมองว่าจบแล้ว การดำเนินดคีเดินแล้ว การกล่าวหาเดินแล้ว การตั้งสอบวินัยร้ายแรงอยู่ในขั้นตอนหมดแล้ว การยกเลิกประกาศผลการสอบดำเนินการแล้ว การดำเนินคดีขยายผลผู้เกี่ยวข้องก็ต้องตามมาเป็นลำดับเรื่องนี้ต้องถือว่าเรียบร้อย เหลืออย่างเดียวคือศาลยังไม่ตัดสินลงโทษผู้กระทำผิด หน่วยงานต่างๆก็ต้องแจ้งความดำเนินคดีส่งอัยการและฟ้องศาลต่อไป ในส่วนของรัฐบาลดำเนินการทุกอย่างที่ควรทำหมดแล้ว
เมื่อถามว่าหากการอภิปรายไม่ไว้วางใจแล้วพรรคฝ่ายค้านโหวตให้รัฐบาลจะเป็นสัญญาณว่าเขาอยากร่วมรัฐบาลใช่หรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า ให้มันเกิดขึ้นก่อนค่อยมาถาม