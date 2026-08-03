"ธิษะณา" ปัดเข้าชี้แจงพรรคส้ม ปมถูกคุกคามทางเพศ ย้ำสายไปแล้ว เคยแจ้งผู้บริหารพรรคแต่ไม่ทำอะไร ซัดเดือดแฟนคลับพรรคโจรข่มขืน

"ธิษะณา" ปัดเข้าชี้แจงพรรคประชาชน ปมคุกคามทางเพศ ซัด “สายไปแล้ว” เคยเล่าเหตุการณ์ทั้งหมดให้ผู้บริหารพรรคฟังแล้วแต่ไม่ทำอะไรเป็นรูปธรรม ชี้ความเสียหายไม่อาจเยียวยาด้วยเงิน และผู้เสียหายไม่ควรเป็นฝ่ายถูกตั้งคำถาม ซัดพรรคโจรข่มขืนเต็มไปด้วยแฟนคลับชอบโทษเหยื่อตามคาด สันดานอาชญากรเหมือนผู้แทนไม่มีผิด
น.ส.ธิษะณา ชุณหะวัณ หรือ “แก้วตา” อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร พรรคประชาชน โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก "ธิษะณา ชุณหะวัณ - แก้วตา - Tisana Choonhavan" แสดงจุดยืน หลังจากได้เปิดเผยเรื่องที่ตนถูกคุกคามทางเพศจากคนในพรรคประชาชน ผ่านหนังสือชื่อ "ประชาชนที่ไม่ยอมจำนน" และต่อมาทางพรรคประชาชนได้เชิญให้เข้าไปชี้แจงเรื่องดังกล่าว
น.ส.ธิษะณา ย้ำว่าจะไม่เข้าพบพรรคประชาชน โดยระบุว่า ได้ให้ข้อมูลกับผู้บริหารพรรคครบถ้วนแล้วตั้งแต่ก่อนหน้านี้ แต่ไม่มีการดำเนินการที่เป็นรูปธรรม
น.ส.ธิษะณา ระบุว่า ไม่เห็นเหตุผลที่จะต้องเข้าไปชี้แจงเพิ่มเติม เพราะเคยเล่าเหตุการณ์ทั้งหมดต่อผู้บริหารพรรคแล้ว แต่ไม่มีผู้ใดดำเนินการใด ๆ พร้อมตั้งข้อสังเกตว่า แม้ผู้ถูกกล่าวหาจะไม่ได้ดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน แต่หลังเกิดเหตุยังได้รับโอกาสลงสมัครรับเลือกตั้งเป็น สส. และได้รับตำแหน่งสำคัญภายในพรรคต่อไป
อดีต สส.กทม. ยังกล่าวถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นกับตนเอง โดยระบุว่า ความเสียหายที่ได้รับไม่อาจเยียวยาได้ด้วยเงิน พร้อมระบุว่า พรรคเลือกปกป้องผู้ถูกกล่าวหา มากกว่าปกป้องศักดิ์ศรีของผู้เสียหาย
“สายไปแล้ว คุณเลือกที่จะย่ำยีศักดิ์ศรีดิฉันโดยเจตนาและปกป้องผู้กระทำผิด”
นอกจากนี้ น.ส.ธิษะณา ยังตั้งคำถามถึงกระบวนการของพรรคว่า เหตุใดผู้เสียหายจึงต้องเป็นฝ่ายเข้าไปชี้แจง ทั้งที่องค์กรควรเป็นฝ่ายอธิบายต่อผู้เสียหายถึงแนวทางการดำเนินการ เหตุผลที่ไม่สามารถคุ้มครองผู้เสียหาย และเหตุใดกระบวนการภายในจึงไม่สามารถสร้างความเป็นธรรมและความเชื่อมั่นได้
น.ส.ธิษะณา ยังแสดงความเห็นว่า ในองค์กรที่ยึดมั่นหลักสิทธิมนุษยชน หน้าที่ขององค์กรคือการคุ้มครองผู้เสียหาย ตรวจสอบข้อเท็จจริง และสร้างกระบวนการที่เป็นธรรม ไม่ใช่ผลักภาระให้ผู้เสียหายต้องเป็นฝ่ายพิสูจน์ตนเอง พร้อมวิพากษ์วิจารณ์พรรคและผู้สนับสนุนบางส่วนด้วยถ้อยคำรุนแรง กล่าวหาว่ามีพฤติกรรมกล่าวโทษผู้เสียหาย (Victim Blaming)
ทั้งนี้ น.ส.ธิษะณา ได้โพสต์ข้อความระว่า "พรรคโจรข่มขืนเต็มไปด้วยแฟนคลับที่เป็น victim blamer ตามคาด สันดานอาชญากรเหมือนผู้แทนไม่มีผิด"
ขณะเดียวกัน ประเด็นดังกล่าวยังได้รับความสนใจจากบุคคลทางการเมือง เมื่อนายธัญวัจน์ กมลวงศ์วัฒน์ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคอนาคตใหม่และพรรคก้าวไกล ออกมาโพสต์เรียกร้องให้พรรคประชาชนชี้แจงข้อเท็จจริงต่อสาธารณะ
นายธัญวัจน์ ระบุว่า ประชาชนจำนวนมากกำลังรอฟังคำชี้แจงจากพรรค และไม่ว่าข้อเท็จจริงจะเป็นอย่างไร ความโปร่งใสและความรับผิดชอบควรเป็นมาตรฐานเดียวกันสำหรับทุกพรรคการเมือง พร้อมเห็นว่าการเปิดเผยข้อเท็จจริงอย่างตรงไปตรงมาจะเป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่าย ทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง พรรคการเมือง และสังคมโดยรวม
ทั้งนี้ ประเด็นดังกล่าวเกิดขึ้นภายหลังมีการเผยแพร่ข้อความบางส่วนจากหนังสือ “ประชาชนที่ไม่ยอมจำนน” ของ น.ส.ธิษะณา ชุณหะวัณ ซึ่งกล่าวถึงประสบการณ์การถูกคุกคามทางเพศ และตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับการจัดการขององค์กรต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ขณะที่ประเด็นดังกล่าวยังลุกลามไปสู่การถกเถียงบนโลกออนไลน์ โดยนายปวิน ชัชวาลพงศ์พันธ์ นักวิชาการและผู้แสดงความคิดเห็นทางการเมือง ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก แสดงความเห็นต่อกรณีดังกล่าว พร้อมวิพากษ์วิจารณ์การตอบสนองของผู้สนับสนุนพรรคประชาชนที่เข้าไปแสดงความคิดเห็นต่อ น.ส.ธิษะณา โดยระบุว่า “ด้อมส้มตามด่าแก้วตา” และปิดท้ายด้วยข้อความว่า “ประเทศนี้ไม่มีหรอกพรรคก้าวหน้าห่าเหว” ซึ่งกลายเป็นอีกหนึ่งความเห็นที่ถูกแชร์และวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวาง ท่ามกลางกระแสเรียกร้องให้พรรคประชาชนออกมาชี้แจงข้อเท็จจริงต่อสาธารณะเกี่ยวกับกรณีที่เกิดขึ้น
จนถึงขณะนี้ พรรคประชาชนยังไม่มีคำชี้แจงอย่างเป็นทางการต่อข้อกล่าวหาดังกล่าว ขณะที่กระแสเรียกร้องให้เปิดเผยข้อเท็จจริงและชี้แจงกระบวนการจัดการภายในพรรคยังคงดำเนินต่อไปบนสังคมออนไลน์และในแวดวงการเมืองไทย