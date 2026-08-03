“ดร.ณัฏฐ์”แนะ“แก้วตา”ดำเนินคดีอาญาหลังถูก สส.ปชน. คุกคามทางเพศ พร้อมช่วยเหลือไม่มีค่าใช้จ่าย

วันนี้(3 ส.ค.)จากกรณีอดีต น.ส.ธิษะณา หรือแก้าตา ชุณหะวัณ อดีต สส.พรรคประชาชน กรุงเทพมหานคร ได้ออกมาจุดประเด็นถึง ปมตนเองกูก สส.พรรคเดียวกันคุกคามทางเพศและตกเป็นเหยื่อ โดยผู้ยริหารพรรคประชาชนรับรู้และขอให้เก็บเป็นความลับนั้น
ล่าสุด ดร.ณัฐวุฒิ วงศ์เนียม หรือ ดร.ณัฏฐ์ นักกฎหมายมหาชนชื่อดัง ระบุว่า ปัญหาคุกคามทางเพศ เป็นภัยใกล้ตัวกับผู้หญิงทุกคนในสังคมไทย โดยตกเป็นเหยื่อ โดยไม่กล้าแจ้งความหรือออกมาเปิดเผยความจริงต่อสาธารณะเพราะอับอายขายหน้าและมีผลกระทบต่อการดำรงชีวิต ถือเป็นภัยร้ายแรงต่อสังคม โดยเฉพาะผู้กระทำเป็น สส.ในฝ่ายนิติบัญญัติ ต้องอำเนินคดีอาญาให้เด็ดขาด
โดยแนวคำพิพากษาศาลฎีกาเคยวินิจฉัยเป็นบรรทัดฐาน เรื่องทางเพศ เป็นเรื่องที่น่าอับอาย ผู้เสียยหายเบิกความเป็นลำดับขั้นตอน ศาลเชื่อว่า มีการกระทำเกิดขึ้นจริง
ส่วนปม อดีต สส.ธิษะณาหรือแก้าตา ชุณหะวัณ. ที่ได้ออกมาเปิดเผยความลับตนตกเป็นเหยื่อ ตนเองกูก สส.พรรคเดียวกันคุกคามทางเพศ แต่ผู้บริหารพรรครับรู้แต่กลับปกปิดข้อเท็จจริง และไม่ได้ดำเนินการตามข้อบังคับพรรคประชาชน ถือเป็นเรื่องที่สังคมจับตามอง เพราะมีผลกระทบต่อภัยของผู้หญิงต่อสังคมโดยรวม
หากเป็นเรื่องจริงและมีพยานหลักฐานว่า อดีต สส.ธิษะณาหรือแก้าตา ชุณหะวัณ ถูกกระทำในขณะดำรงตำแหนห่ง สส. แต่ไม่แจ้งความภายในอายุความ เพราะเป็นความผิดต่อส่วนตัว คดีขาดอายุความ ไม่สามารถแจ้งความในข้อหาน้ได้ เว่นแต่ข่มขืนนต่อหน้าธารกำนัล เป็นความผิดอาญาแผ่นดิน อดีต สส.ธิษะณาหรือแก้าตา ชุณหะวัณ สามารถแจ้งความได้ภายในอายุความ แต่ข้อหาความผิดเสรีภาพและกักขังหน่วงเหนี่ยว เป็นกรรมเดียวผิดกฎหมายหลายบท ยังอยู่ในอายุความ สามารถกล่าวโทษได้
ดร.ณัฏฐ์ กล่าวว่า ตนพร้อมเข้าไปช่วยเหลือ หากร้องขอมา โดยผู้บริหารกลุ่มบริษัทกฎหมายชั้นนำของประเทศ ในเครือกลุ่ม OMNIX ที่ตนเป็นพาร์ทเนอร์หุ้นส่วนทางการค้าและเป็นผู้บริหารสูงสุดในองค์กร ยินช่วยเหลือประชาชนฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย รวมถึงพี่น้องประชาชนไทยด้วยที่ถูกคุกคามทางเพศ หรือ จนท.ของรัฐกระทำกดขี่ข่มเหง ใช้อำนาจโดยไม่ชอบ เกลุ่บริษัทกฎหมายในเครือ OMNIX ยินดีช่วยหลือ ช่วยเหลือสังคม ประสานได้ที่เบอร์ 081 292 6962
ส่วนที่ อดีต สส.ที่กระทำทางเพศและได้ไปต่อกับพรรคประชาชน ต้องถามว่า ก่อนหน้านี้ มี สส.ในพรรคคุกคามทางเพศชาวต่างชาติ พรรคมีมติขับออก ส่วน สส.ที่ทำร้ายผู้หญิง กับไม่ขับออก ส่วน สส.ที่คุกคามทางเพศ อดีต สส.ธิษะณาหรือแก้าตา ชุณหะวัณ ไม่รู้ใช้ตรรกะอะไร ไม่มีมาตรฐาน
ส่วนฃ้อหาเสรีภาพและกักขังหน่วงเหนียว ยังอยู่ในอายุความ หากอดีต สส.ธิษะณาหรือแก้าตา ชุณหะวัณ ประสงค์
ให้ช่วยเหลือ ให้ประสานมา พร้อมช่วยเหลือด้านกฎหมาย ไม่มีค่าใช้จ่าย
ส่วนที่ระบุรายละเอียดว่า มีผู้ช่วย สส.เพศหญิง ได้ถูกกระทำทางเพศด้วย หากไม่กล้าเปิดเผยตัวตน ให้ประสานมา มา ตนพร้อมให้ฝ่ายกฎหมายเข้าช่วยเหลือ เพราะทุกคนอยู่ภายใต้กฎหมาย
กรณีทีมีการเรี่ยไรเงินผ่านแพลตฟอร์มเฟสบุ๊กของอดีต กกต.รายหนึ่งที่ตกเป็นผู้ต้องหา ยาวเป็นหางว่าว ใช้ในการต่อสู้คดีและช่วย นายยิ่งชีพ ไอลอว์ ตนได้ทำหนังสือขอให้อธิบดีกรมกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ตรวจสอบอยู่ว่า สามารถกระทำได้หรือไม่ เพราะเรี่ยไรต้องขออนุญาตนายทะเบียน ต้องผ่านมติคณะกรรมการเรี่ยไรจากหน่วยงานรัฐหลายฝ่าย มีมติเห็นชอบ แต่ตนเชื่อว่า ไม่น่าจะได้รับอนุญาตจากนายทะเบียน เพราะเป็นข้อห้ามในการเรี่ยยไรเพื่อจ่ายค่าปรับและต้องออกใบเสร็จให้แก่ผู้บริจาค โดยมีนายทะเบียนกำกับการบริจาค
แม้ใช้ใช่เทคนิคเลี่ยงบาลีระบุว่า กองทุนต่อสู้คดี โดยใช้บุคคลกรภายในมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งย่านท่าพระจันทร์ เป็นเครื่องมือ โดยอาศัยมูลนิธิที่จดจัดตั้งขึ้นมา ย่อมไม่อาจเรี่ยไรเงินบริจาคจากพี่น้องประชาชนได้ ผิดกฎหมาย หากอธิบดีกรมการปกครอง ยืนยันว่า ไม่ได้อนุญาต ความผิดฐานฉ้อโกงประชาชน หลายกรรม และ พรบ.คอมฯ จะตามมาเป็นพรวน ขอให้พี่น้องประชาชน อย่าตกหลงเชื่อและตกเป็นเหยื่อ