ส.ก.ปชป.จ่อยื่น ป.ป.ช. เอาผิด "ส.ก.ส้ม" กดคะแนนแทนกัน จี้ ปธ.สภา กทม.อย่าปกปิด ยันไม่ได้กลั่นแกล้ง

ส.ก.ปชป.จ่อยื่น ป.ป.ช. เอาผิด “ส.ก.ปชน.” กดบัตรแทนกัน จี้ ปธ.สภา กทม.อย่าปกปิด ขอให้ร่วมทำสภา กทม. โปร่งใส ลั่นไม่ได้กลั่นแกล้งทางการเมือง
วันนี้(3 ส.ค.) พรรคประชาธิปัตย์ นายพงศกร ขวัญเมือง โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ แถลงต่อกรณีที่ ส.ก.ของพรรคประชาชน ลงคะแนนแทนกัน เมื่อ 31 ก.ค. ว่า พรรคเตรียมยื่นหนังสือถึงคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เพื่อเอาผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 157 และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วย ป.ป.ช. มาตรา 172 ฐานทุจริตต่อหน้าที่ใช้อำนาจที่ทำให้เกิดความเสียหายต่อรัฐและประชาชน รวมถึงจะยื่นหนังสือถึงนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรมว.มหาดไทย ฐานะที่กำกับดูแล ให้วินิจฉัยในการกระทำของ ส.ก.ของพรรคประชาชน ว่าเป็นการกระทำผิดร้ายแรง ขัดต่อ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดินกรุงเทพมหานคร และ จรรยาบรรณของ ส.ก.หรือไม่
นายพงศกรยังเรียกร้องไปยัง น.ส.ภัทราภรณ์ เก่งรุ่งเรืองชัย ประธานสภากทม. รวมถึงรองประธานสภากทม.ต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งมีข้อเท็จจริงปรากฎ แต่ขณะนี้ยังไม่ได้รับคำตอบว่าจะวินิจฉัยอย่างไร หรือ ทำอย่างไรต่อไปเพื่อให้มีความเป็นธรรมและชัดเจน หากไม่ทำฝ่ายที่เกี่ยวข้องจะยื่นดำเนินการต่อไป
“ขออย่าปกปิด ขอให้ปกป้องความถูกต้อง และสิ่งที่ทำไม่ใช่การกลั่นแกล้งหรือโจมตีทางการเมือง ส.ก.ทุกคนสนับสนุนนโยบายยของ ประธานสภากทม. ในเรื่องความโปร่งใส แต่คำถามคือ ความผิดที่ได้เห็นนั้นโปร่งใสมากพอที่ประธานสภากทม. จะใช้ความโปร่งใสเพื่อดำเนินการหรือม่ ทั้งนี้ขอให้ร่วมกันไม่ให้คนทุจริตทำในสิ่งที่ไม่ควรทำ”
นายพงศกร กล่าวต่อว่าช่วงที่เกิดเหตุการณ์ลงคะแนนแทนกัน ตอนแรกอธิบายว่าเครื่องเสีย แต่ภายหลังได้โพสต์ข้อความอธิบายว่า เป็นความสับสนลงคะแนนผิดเครื่อง ซึ่งเป็นการอธิบายที่ขัดแย้ง และเป็นการกระทำไม่เหมาะสม ทั้งนี้ ตามหลักการ ส.ก. 1คน มี 1เสียง ที่จะลงมติในประเด็นสำคัญ ไม่สามารถลงมติแทนกันได้ หากทำเท่ากับใช้อำนาจที่ประชาชนให้มาอย่างทุจริต
ขณะที่นายนภาพล จีระกุล ส.ก.เขตบางกอกน้อย พรรคประชาธิปัตย์ และ น.ส.นิภาพรรณ จึงเลิศศิริ ส.ก.ป้อมปราบศัตรูพ่าย พรรคประชาธิปัตย์ ได้ยืนยันถึงการกระทำของนายภัทรศักดิ์ ใหม่พระเนตร ส.ก.เขตยานนาวา ที่กดคะแนนแทน ว่าที่ ร.ต.ไซราม ประกายกิจ ส.ก.เขตสาทร ในระหว่างการประชุมสภากทม. เมื่อ 31 ก.ค. ว่า มี ส.ก.หลายคนที่อยู่ในห้องประชุมเห็นเหตุการณ์ ซึ่งในการประชุมที่ขอให้ตรวจสอบการลงคะแนน ทั้งที่มีส.ก.ในห้องประชุม 40 คนแต่มีคะแนนปรากฎ 41 คะแนน พบว่านายภัทรศักดิ์ ยอมรับเป็นผู้ที่กดคะแนนให้กับ ว่าที่ ร.ต.ไซราม โดยอธิบายว่าเป็นเพราะเครื่องกดบัตรเสียและเป็นความสับสน
ทั้งนี้ นายนภาพล กล่าวยืนยันว่าหากเครื่องกดบัตรเสียจะไม่สามารถกดบัตรลงคะแนนได้ แต่ในเหตุการณ์พบว่านายภัทรศักดิ์ กดลงคะแนนของตนเองก่อนแล้วจึงกดบัตรลงคะแนนให้กับ ว่าที่ ร.ต.ไซราม ซึ่งเป็นการกระทำที่ผิดจริยธรรม กฎหมาย ป.ป.ช. และกฎหมายอาญาอย่างชัดเจนและเป็นความผิดที่สำเร็จแล้ว