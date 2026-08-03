งานเข้า! "ทนายอั๋น" โต้เดือดไม่เคยเปลี่ยนชื่อ ไม่เคยทำผิด แต่ยอมรับเคยแซ่บเพื่อนลูกความ ส่อผิดมารยาททนายฐานพูดหยาบ-คุกคามทางเพศ

”ทนายอั๋น บุรีรัมย์“ ออกคลิปโต้เดือด ยันไม่เคยเปลี่ยนขื่อ แต่ยอมรับรู้จักคนนามสกุลเดียวกันที่เคยติดคุกคดียาเสพติด 16 ปีก่อนออกมาเป็นทนายความ ลั่นตนไม่เคยทำผิด ไม่เคยxxxลูกความ แต่เคยxxxกับเพื่อนลูกความ ส่อเเววผิดมรรยาททนาย ฐานพูดคำหยาบ และอาจเข้าข่ายคุกคามทางเพศ สภาทนายความจ่อหวดวินัย โทษสูงสุดถอนใบว่าความ
กรณีมีกระเเสข่าวจากกระบวนการยุติธรรมว่า มีการขอให้ตรวจสอบประวัติทนายความรายหนึ่งในภาคอีสาน มีนามสกุลพ้องกับทนายความอีกคนหนึ่งที่เคลื่อนไหวทางการเมืองหลายวาระในช่วงนี้ เพราะทนายความคนเเรกนั้นกำลังถูกร้องเรียนว่าขัดมรรยาททนายความเเละเข้าข่ายปกปิดข้อมูลส่วนบุคคล (จำคุก 16 ปีในคดียาเสพติดที่เรือนจำจังหวัดพล)เเละเมื่อพ้นโทษได้มีการใช้เอกสารการเปลี่ยนชื่อมาเเสดงต่อการขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทนายความ กรณีนี้นายภัทรพงศ์ ศุภักษร หรือทนายอั๋น บุรีรัมย์ ได้ตอบโต้กรณีนี้ผ่านคลิปส่วนตัวด้วยถ้อยคำรุนเเรงในวันที่29กค.2569เเละยืนยันทนายความคนนั้นไม่ใช่ตน
ล่าสุดทนายอั๋น บุรีรัมย์ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนเเขนงหนึ่งในกรณีข้างต้นเมื่อวันที่31กค.ว่า“ ผมเป็นบุคคลสาธารณะ ใครจะอะไรว่ากันมาเลย กล้าพูดไหมว่าเป็นผม เพราะปี 2542 ผมอยู่ม.ปลาย ไปเรียนม.รามกำแหง ปี 2544-2547 จากนั้นไปออสเตรเลีย เเละกลับมาปี 2549 ปี 2550 เป็นทหาร ปี 2552 เป็นทนายความ จนกระทั่งปัจจุบัน มันมีไทม์ไลน์
เมื่อถามว่า แสดงว่าไม่มีตรงไหนระบุว่าทนายอั๋น บุรัมย์เคยไปอยู่ในเรือนจำเลย ทนายอั๋น บุรีรัมย์กล่าวว่า “บุหรี่ผมไม่สูบ จะไปยุ่งเกี่ยวยาเสพติดได้เช่นใด ผมถึงบอกเลยว่า คุณเอามาเลยว่าเป็นผม ไม่มี”
ทนายอั๋น บุรีรัมย์ กล่าวว่า ”เอาอย่างนี้ ไหนๆ ก็ไหนๆ เเล้วนะ ผมเอาตรงๆ เลย ยอมรับมีคนนามสกุลเดียวกับผมถูกต้องขังตามข้อมูลที่เป็นข่าว ข่าวที่ปรากฏอาจถูกบ้างไม่ถูกบ้าง เรื่องคนนามสกุลเดียวกับผม แต่ผมไม่บอกว่าเป็นใคร
"แน่จริงเปิดมาสิ เอาผมเข้าไปสวมให้สังคมตีความหมายอย่างนั้น ซึ่งคนที่นามสกุลเดียวผมไม่ได้เกี่ยวข้องกับผมคือ เป็นเรื่องของเขาไป ไม่ได้เกี่ยวกับผมถูกไหม พฤติการณ์เป็นอะไร-อย่างไร กล้าเปิดไหม ไม่เปิด เพราะไม่เกี่ยวกับผม“
เมื่อถามว่า เเสดงว่ามีคนนามสกุลเดียวกับทนายอั๋น บุรีรัมย์ต้องโทษเเละถูกคุมขังในเรือนจำจากคดียาเสพติด ทนายอั๋น บุรีรัมย์กล่าวว่า ”ใช่ครับ ใช่ “
เมื่อถามว่า รู้จักกันหรือไม่ ทนายอั๋น บุรีรัมย์ กล่าวว่า ”รู้ครับ เขาก็รับโทษ 16 ปีเต็มๆ นะครับในส่วนที่เขาได้กระทำผิดไป เขาสู้ก็คดี แพ้หรือไม่ อันนั้นกระบวนการยุติธรรมพิสูจน์มาแล้ว“
เมื่อถามว่า บุคคลนั้นเป็นทนายความในตอนนี้หรือไม่ ทนายอั๋น บุรีรัมย์ กล่าวว่า ”เอาอย่างนี้นะครับ เอาอย่างนี้ดีกว่า มันเป็นเรื่องส่วนบุคคลของเขา เขาไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับการเมืองเลย วันนี้ถ้าจะมาว่าผม ก็เอาที่ผม ถูกไหมว่า ผมมีความชั่วอะไร เอามาเลย ผมไม่มีความชั่วเลยทุกวินาที ผมคือผมวางตัวเองเเละบอกกับตัวเองว่า เรามีประสบการณ์ ในส่วนของครอบครัวอะไรมาอย่างนั้น"
"ผมตั้งปณิธานว่า ไม่เกี่ยวข้องกับสิ่งผิดกฎหมายทั้งปวง ผมถามว่า ผมให้มันเปิดไปว่าเป็นใครก็แล้วกันนะครับ แล้วสังคมจะรู้ว่าทนายอั๋น บุรีรัมย์ อายุ 15-16 ปีไม่มีพ่อแม่ ไม่มีครอบครัว ไม่มีใครมันมาได้อย่างไร แล้วมี mind set ที่กล้าต่อกรกับสิ่งผิดกฎหมายความชั่วทั้งปวง มันไปกินอะไรมา มันอยู่ในสังคม แบบไหน ถึงมี mind set แบบนี้ให้สังคมรับรู้กันไปเลยกล้าเปิดไหมว่าใคร ไอ้หอกหักปวง กล้าไหม“
เเหล่งข่าวจากวงการยุติธรรมเเจ้งว่า คดียาเสพติดที่ทนายความคนดังกล่าวต้องโทษจำคุก 16 ปีที่เรือนจำจังหวัดพลคือ ต้องโทษตามคำพิพากษาของศาลจังหวัดบุรีรัมย์ ศาลจังหวัดสีคิ้ว ศาลจังหวัดพล (หมายเลขคดีดำที่2538/2542 หมายเลขคดีเเดงที่ 938/2544)
แหล่งข่าวจากสภาทนายความฯ เปิดเผยว่า ผู้บริหารหลายคนของสภาทนายความฯ ไม่สบายใจกับคลิปข้างต้นของทนายอั๋น บุรีรัมย์ ในวันที่ 29 ก.ค.เพราะพบการเเสดงออกด้วยกริยาวาจาของทนายอั๋น บุรีรัมย์เเล้ว มีความสุ่มเสี่ยงสูงที่จะขัดต่อมรรยาททนายความ โดยเฉพาะในข้อความหนึ่งว่า
“ผมใช้ชื่อภัทรพงศ์ ศุภักษร ตั้งแต่อายุ 9 ปี จนปัจจุบันไม่เคยเปลี่ยนนามสกุล ผมไม่เคยติดคุก ไม่เคยถูกดำเนินคดีข้อกล่าวหาอาญาร้ายแรงอะไรเลย มีบ้างใบสั่งนะ อย่าหาว่าอย่างงั้นอย่างนี้เลยครับ ผมจะไปทำผิดกฎหมายอาญาได้อย่างไร ผมเป็นทนายความมา 10 กว่าปี “จะ..(การมีเพศสัมพันธ์/คำหยาบคาย)ลูกความ กูยังไม่เคยเลย กูไม่กล้าเพราะมีจรรยาบรรณ ไอ้หอกหัก เออ ! เเต่...(การมีเพศสัมพันธ์/คำไม่สุภาพในปัจจุบันที่สื่อถึงการมีเพศสัมพันธ์) เพื่อนของลูกความมีครั้งหนึ่งนะ ไอ้หอกหัก“
เเหล่งข่าวกล่าวว่า ข้อความเกี่ยวกับการมีเพศสัมพันธ์กับเพื่อนของลูกความดังที่ทนายอั๋น บุรีรัมย์ ระบุในคลิปและเผยแพร่ต่อสาธารณะผ่านระบบคอมพิวเตอร์นั้น เเม้ข้อเท็จจริงกรณีนี้อาจจะเกิดด้วยการยินยอมจากทั้งสองฝ่าย เเต่ถือว่านายภัทรพงศ์มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมเพราะทนายความในคดีนั้นๆ จะมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของลูกความ/คนแวดล้อมในการต่อสู่คดีนั้นๆ หากเกิดความสัมพันธ์ที่มากกว่านั้น ย่อมมึผลกระทบกับการต่อสู้คดีนั้นๆ ได้และทนายอั๋น บุรีรัมย์ กระทำผิดมารยาททนายความ ที่ระบุว่าทนายความต้องประพฤติตนเรียบร้อย
“เพราะคำพูดดังกล่าวของนายภัทรพงศ์ในคลิปเสมือนการหมิ่นประมาท การคุกคามทางเพศด้วยวาจา เพราะถ้อยคำมีลักษณะส่อไปในทางเพศต่อบุคคลอื่นในที่สาธารณะ อาจเข้าข่ายความผิดฐานเดือดร้อนรำคาญ การหมิ่นประมาท กระทำการอันควรขายหน้าต่อหน้าธารกำนัล หรือเข้าข่ายตามนิยามความผิด “การคุกคามทางเพศ” เเห่งประมวลกฎหมายอาญา ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่30) พ.ศ.2568
โดยกรณีนี้ทนายอั๋น บุรีรัมย์อาจขัดมาตรา53(4)(5) มาตรา65 ตามพระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. 2528 เเละมีบทลงโทษทางมรรยาททนายความ ตามพระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. 2528 มาตรา 52 โดยโทษผิดมรรยาทมี 3 สถาน ได้แก่
• ภาคทัณฑ์: ตักเตือนเป็นหนังสือและบันทึกประวัติ
• ห้ามทำการเป็นทนายความ: พักใช้ใบอนุญาตมีกำหนดไม่เกิน 3 ปี
• ลบชื่อออกจากทะเบียนทนายความ: เพิกถอนใบอนุญาต สิ้นสภาพการเป็นทนายความ“เเหล่งข่าวกล่าวเเละว่ากรณีคลิปล่าสุดของทนายอั๋น บุรีรัมย์ ต้องติดตามว่าผู้บริหารสภาทนายความฯจะดำเนินการเช่นใด ยอมรับว่าข้อความข้างต้นในคลิปนี้ของทนายอั๋น บุรีรัมย์ กระทบภาพลักษณ์วิชาชีพทนายความทั่วประเทศพอสมควร
แหล่งข่าวกล่าวว่า ส่วนบุคคลที่สื่อมวลชนเสนอข่าวว่าได้เปลี่ยนชื่อ/ลบประวัติอาชญากรในคดียาเสพติดเเละจำคุก 16 ปีที่เรือนจำจังหวัดพล เเละต่อมาเมื่อพ้นโทษได้ประกอบวิชาชีพทนายความในภาคอีสาน ซึ่งทนายความคนนั้น ทนายอั๋น บุรีรัมย์ ยอมรับเเล้วว่ารู้จักเเละมีนามสกุลเดียวกันกับตนนั้น กรณีนี้ต้องติดตามว่าสภาทนายความฯ จะดำเนินการตรวจสอบกรณีนี้เช่นใด เพราะหากเป็นจริงย่อมกระทบภาพลักษณ์ของวิชาชีพ เเละจะมีบทลงโทษกับทนายความคนนั้นตามพระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. 2528 มาตรา 52 รวมทั้งมีความผิดตามกฎหมายอื่นๆ ประกอบ เช่น เเจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงาน ส่วนทนายอั๋น บุรีรัมย์ก็อาจเข้าข่ายความผิดร่วมกันปกปิดข้อเท็จจริงฯ ซึ่งเป็นสาระสำคัญในการประกอบวิขาชีพทนายความ