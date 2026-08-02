“เจเศรษฐ์” กำชับ กปน. คุมเข้มคุณภาพน้ำต้นทางถึงปลายทาง ย้ำทุกหยดต้องสะอาด ปลอดภัย ได้มาตรฐาน

กระทรวงมหาดไทย โดย นายเจเศรษฐ์ ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.3) ผู้กำกับดูแลการประปานครหลวง (กปน.) เดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายด้านสาธารณูปโภคพื้นฐานอย่างต่อเนื่อง โดยกำชับให้การประปานครหลวงติดตามสถานการณ์น้ำและคุณภาพน้ำประปาอย่างใกล้ชิดในทุกมิติ พร้อมยกระดับมาตรการบริหารจัดการน้ำดิบ ระบบผลิต และระบบจ่ายน้ำให้มีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ ได้ใช้น้ำประปาที่สะอาด ปลอดภัย และมีคุณภาพตามมาตรฐานสากลอย่างต่อเนื่อง
นายเจเศรษฐ์ กล่าวว่า รัฐบาลภายใต้การนำของ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และกระทรวงมหาดไทย ให้ความสำคัญกับการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยเฉพาะการเข้าถึงบริการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพ ซึ่ง “น้ำประปา” ถือเป็นปัจจัยสำคัญที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับสุขภาพ ความเป็นอยู่ และความปลอดภัยของประชาชนทุกครัวเรือน
แม้ในช่วงที่สถานการณ์น้ำมีความผันผวนตามฤดูกาล ตนได้กำชับให้ กปน. ติดตามข้อมูลสถานการณ์น้ำดิบอย่างใกล้ชิด บริหารจัดการแหล่งน้ำสำรอง ควบคุมกระบวนการผลิตน้ำประปา และเฝ้าระวังคุณภาพน้ำในทุกขั้นตอน เพื่อให้ประชาชนมั่นใจว่าจะได้รับน้ำประปาที่สะอาด ปลอดภัย และเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคตลอดเวลา
“น้ำประปาไม่ใช่เพียงสาธารณูปโภค แต่คือคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกคน ผมและการประปานครหลวง จึงให้ความสำคัญและดูแลทุกกระบวนการอย่างเข้มงวด ตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงมือพี่น้องประชาชน เพราะทุกหยดที่ส่งถึงบ้านประชาชน ต้องสะอาด ปลอดภัย และได้มาตรฐาน เราต้องทำให้ประชาชนเชื่อมั่นว่า ไม่ว่าสถานการณ์น้ำจะเป็นอย่างไร ภาครัฐจะไม่ปล่อยให้ประชาชนได้รับผลกระทบ และจะดูแลให้ทุกครัวเรือนมีน้ำประปาที่มีคุณภาพใช้อย่างต่อเนื่อง” นายเจเศรษฐ์ กล่าว
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวเพิ่มเติมว่า ได้เน้นย้ำให้ กปน. ยกระดับการบริหารจัดการเชิงรุก โดยอาศัยเทคโนโลยีและระบบติดตามข้อมูลที่ทันสมัย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำ การบริหารจัดการระบบผลิตและระบบจ่ายน้ำ รวมถึงเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพน้ำในทุกช่วงเวลา พร้อมทั้งให้ความสำคัญกับการสื่อสารข้อมูลที่ถูกต้องและรวดเร็ว เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชน
ด้าน นางสาวสุวรา ทวิชศรี ผู้ว่าการการประปานครหลวง กล่าวว่า กปน. พร้อมขานรับนโยบายของ มท.3 อย่างเต็มที่ โดยได้นำเทคโนโลยีมาใช้ตรวจติดตามคุณภาพน้ำแบบเรียลไทม์ ตั้งแต่แหล่งน้ำดิบ โรงงานผลิตน้ำ ระบบส่งน้ำ พร้อมควบคุมกระบวนการผลิตและสูบจ่ายน้ำตลอด 24 ชั่วโมง ตามค่าแนะนำคุณภาพน้ำดื่มขององค์การอนามัยโลก (WHO)
นอกจากนี้ กปน. ยังจัดทีมผู้เชี่ยวชาญและนักวิทยาศาสตร์ลงพื้นที่สุ่มตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำในชุมชนอย่างต่อเนื่อง รวมถึงจัดเตรียมแผนบริหารจัดการและแผนเผชิญเหตุรองรับทุกสถานการณ์ เพื่อให้สามารถรักษาคุณภาพน้ำประปาให้อยู่ในระดับมาตรฐาน พร้อมส่งมอบน้ำประปาที่สะอาด ปลอดภัย และเพียงพอแก่ประชาชนได้อย่างต่อเนื่อง
“กปน. จะเดินหน้าปฏิบัติตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทยอย่างเต็มกำลัง ด้วยการบริหารจัดการอย่างรอบคอบ ใส่ใจในทุกรายละเอียด และใช้เทคโนโลยีควบคู่กับองค์ความรู้ของบุคลากร เพื่อให้ประชาชนได้รับน้ำประปาที่มีคุณภาพดีที่สุด พร้อมสร้างความเชื่อมั่นและคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนทุกครัวเรือน” นางสาวสุวรา กล่าว
ทั้งนี้ ประชาชนสามารถตรวจสอบข้อมูลคุณภาพน้ำในพื้นที่ของตนเองได้ผ่านแอปพลิเคชัน MWA onMobile หรือแจ้งเหตุขัดข้องเกี่ยวกับระบบประปาได้ที่ MWA Call Center 1125 และ LINE Official : @MWAThailand ตลอด 24 ชั่วโมง