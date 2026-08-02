มท.2 ชวนเที่ยวงาน “ศิลปาชีพประทีปไทยฯ” ช้อป OTOP ทั่วไทย พร้อมใช้สิทธิ์ “ไทยช่วยไทย พลัส” 8–16 ส.ค.นี้

กระทรวงมหาดไทย โดย กรมการพัฒนาชุมชน เชิญชวนคนไทยร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในงาน “ศิลปาชีพ ประทีปไทย OTOP หลอมดวงใจด้วยพระบารมี” ปี 2569 พบกับผลิตภัณฑ์ OTOP กว่า 2,000 ร้านค้า จากทั่วประเทศ พร้อมโชว์ไฮไลท์ 4 โซนใหม่ และเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถนำสิทธิ์ “ไทยช่วยไทย พลัส 60/40” มาเป็นส่วนลดในการเลือกซื้อสินค้า คาดงานนี้จะมีเงินสะพัดกว่า 800 ล้านบาท และยังมีการเปิดตัวพรีเซนเตอร์ ประจำปี 2569 “พิมประภา ตั้งประภาพร” โดยงานจะเริ่มขึ้นในระหว่างวันที่ 8 – 16 สิงหาคมนี้ ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1 - 3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี
นายพลพีร์ สุวรรณฉวี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธาน แถลงข่าวการจัดงาน “ศิลปาชีพ ประทีปไทย OTOP หลอมดวงใจด้วยพระบารมี” ปี 2569 ภายใต้แนวคิด RADIANCE OF SIAM สิริรัศมีแห่งแผ่นดิน พร้อมด้วย นายสยาม ศิริมงคล อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน และ นักร้องนักแสดง พิมประภา ตั้งประภาพร พรีเซนเตอร์ ประจำปี 2569 ร่วมถ่ายทอดความสำคัญและความพิเศษของงาน โดยภายในงานยังได้รับเกียรติจากคณะผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย ผู้แทนจากหน่วยงานภาคีทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เข้าร่วมงาน ณ ลาน The Hill ชั้น G ศูนย์การค้าเซ็นทรัล นอร์ทวิลล์ จังหวัดนนทบุรี อย่างพร้อมเพรียง
นายพลพีร์ สุวรรณฉวี กล่าวว่า กระทรวงมหาดไทยให้ความสำคัญกับ OTOP ในฐานะเครื่องมือสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก เพราะเป็นกลไกที่ทำให้รายได้กระจายลงสู่ประชาชนในระดับตำบลและหมู่บ้านโดยตรง วันนี้ OTOP ไม่ใช่เพียงโครงการส่งเสริมอาชีพหรือเพิ่มรายได้อีกต่อไป แต่มุ่งสร้าง “ผู้ประกอบการไทยรุ่นใหม่” จากทุกตำบล ทุกอำเภอ และทุกจังหวัด ให้สามารถแข่งขันได้ในโลกการค้ายุคใหม่ โดยกระทรวงมหาดไทยได้ยกระดับการให้บริการสู่ “OTOP One Stop Service” ศูนย์บริการผู้ประกอบการชุมชนแบบครบวงจร ครอบคลุมทั้งการรับรองมาตรฐานผ่านระบบ Fast Track การออกแบบบรรจุภัณฑ์ การเข้าถึงแหล่งทุนดอกเบี้ยพิเศษ และการขยายช่องทางการตลาดทั้งออนไลน์และออฟไลน์ พร้อมยกระดับ OTOP ใน 4 มิติสำคัญ ได้แก่ การผลิต การตลาด การบริหารจัดการด้วยเทคโนโลยี และการบริหารการเงิน ควบคู่กับการปรับภาพลักษณ์สินค้า เพื่อให้คำว่า “Made in Thailand” กลายเป็นสัญลักษณ์ของคุณค่า คุณภาพ และความภาคภูมิใจของคนไทย
ด้าน นายสยาม ศิริมงคล กล่าวถึงการจัดงานว่า มีวัตถุประสงค์สำคัญ เพื่อร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระพันปีหลวง โดยหัวใจสำคัญของงานยังอยู่ที่การนำเสนอความงดงามของ ผ้าไทย ในมิติที่หลากหลาย นอกจากนี้ ภายในงานยังได้รวบรวมผลิตภัณฑ์จากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ และผลิตภัณฑ์ OTOP ทั้ง 5 ประเภท OTOP ชวนชิม รวมถึงการจัดพื้นที่ Studio Live Streaming เพื่อเอาใจคนที่ชื่นชอบการช้อปออนไลน์ โดยมีโปรโมชั่นทั้งคูปองส่วนลด ยิ่งช้อปยิ่งคุ้ม และโปรแกรมจัดส่งฟรีด้วย
สำหรับไฮไลท์ในปีนี้ ได้ออกแบบ 4 โซนใหม่ ประกอบด้วย 1. OTOP MuTelu เป็นพื้นที่ที่สะท้อนอีกมิติหนึ่งของภูมิปัญญาไทย โดยรวมความเชื่อ ความศรัทธา และวัฒนธรรมท้องถิ่นที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนาน ไม่ว่าจะเป็นเครื่องราง วัตถุมงคล งานศิลป์สายมู หรือผลิตภัณฑ์ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากความเชื่อในแต่ละภูมิภาค ซึ่งวันนี้ได้รับการพัฒนาให้มีทั้งความงดงาม คุณภาพ และดีไซน์ที่ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ 2. OTOP Craft & Design พื้นที่ต่อยอดงานหัตถกรรมดั้งเดิม มาผสมผสานกับแนวคิดด้านดีไซน์ นวัตกรรม และไลฟ์สไตล์ยุคใหม่ ทำให้ผลิตภัณฑ์ OTOP ไม่ได้เป็นเพียงของใช้หรือของฝาก แต่เป็นสินค้าที่ตอบโจทย์การใช้ชีวิตในปัจจุบัน 3. OTOP Luxury ยกระดับเครื่องประดับและอัญมณีจากฝีมือช่างศิลป์ท้องถิ่นทั่วไทย มาจัดแสดงในรูปแบบพรีเมียม (OTOP Premium) เพื่อเปิดโอกาสในการจับคู่ธุรกิจและเจรจาการค้าระดับ B2B และ 4. OTOP Spirits Tasting คัดสรรเครื่องดื่มพื้นบ้านที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวจากวัตถุดิบท้องถิ่นทั่วประเทศมาให้ได้สัมผัส เพื่อเปิดประตูสู่โอกาสการแข่งขันทางการตลาดใหม่ ๆ
ทั้งนี้ กรมการพัฒนาชุมชนคาดหวังว่า การจัดงานครั้งนี้จะก่อให้เกิดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจไม่น้อยกว่า 800 ล้านบาท ช่วยส่งต่อรายได้ไปยังครอบครัว ผู้ผลิตวัตถุดิบ ช่างฝีมือ และเครือข่ายในชุมชนทั่วประเทศ
ด้าน พิมประภา ตั้งประภาพร พรีเซนเตอร์ประจำปี 2569 ซึ่งปรากฏตัวในชุดผ้าไทยร่วมสมัย กล่าวว่า รู้สึกเป็นเกียรติและภาคภูมิใจที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของงาน และได้ช่วยถ่ายทอดเสน่ห์ของผ้าไทยไปสู่คนรุ่นใหม่พร้อมมองว่าผ้าไทยและสินค้า OTOP ในปัจจุบันได้รับการพัฒนาทั้งด้านการออกแบบ สีสัน รูปแบบ และการใช้งาน จนสามารถเป็นส่วนหนึ่งของไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ได้อย่างลงตัว
กระทรวงมหาดไทย จึงขอเชิญชวนประชาชนร่วมน้อมรำลึก ชื่นชมคุณค่าผ้าไทย ชม ชิม ช้อป และใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทย พลัสอย่างคุ้มค่า ภายในงาน “ศิลปาชีพ ประทีปไทย OTOP หลอมดวงใจด้วยพระบารมี” ปี 2569 ระหว่างวันที่ 8–16 สิงหาคม 2569 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1–3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี มาร่วมกันเลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิตตัวจริง เพราะทุกผืนผ้าที่เลือกสวมใส่ และทุกผลิตภัณฑ์ OTOP ที่เลือกซื้อ ไม่ได้เพียงมอบความสุขให้แก่ผู้รับ แต่ยังเป็นการร่วมรักษาภูมิปัญญา สืบสานคุณค่าของแผ่นดิน และส่งต่อรายได้กลับไปยังชุมชนไทยทั่วประเทศ