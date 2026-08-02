จ่อใช้กฎกระทรวงผังเมืองรวมนครปฐมฉบับใหม่ เพิ่ม"ที่ดินทุกประเภท"ใช้ประโยชน์รองรับทางหลวง M4 ผุดโรงงานโซลาเซลล์ บนที่ดินสีเขียว

กรมโยธาฯ ยกร่าง "กฎกระทรวงใช้บังคับผังเมืองรวมนครปฐม" ฉบับใหม่ เพิ่มข้อกําหนดให้ "ที่ดินทุกประเภท" พื้นที่โครงการทางหลวงพิเศษนครปฐม - ชะอํา (M4) สามารถใช้ประโยชน์เพื่อการสาธารณูปโภคและกิจการที่เกี่ยวเนื่องฯ ไม่อยู่ภายใต้บังคับของเงื่อนไขการใช้ประโยชน์ที่ดินฯ พร้อมเพิ่มเติม ผุด "โรงงานผลิตพลังงานไฟฟ้าจากโซล่าเซลล์" ในที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม ได้
วันนี้ (2 ส.ค.2569) มีรายงานจากกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า เมื่อเร็ว ๆนี้ กรมโยธาธิการและผังเมือง (ยธ.) กระทรวงมหาดไทย ได้นำร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม จังหวัดนครปฐม พ.ศ. 2556 พ.ศ. ....เข้าหารือกับ ที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาร่างกฏหมายของกระทรวงมหาดไทย คณะที่ 2
ทั้งนี้พบว่า เป็นการแก้ไขกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดนครปฐม พ.ศ. 2556 ที่มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 17 ก.ค.2556 และกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดนครปฐม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 30 มิ.ย. 2560
เนื่องจากภายหลังการประกาศใช้บังคับกฎกระทรวงดังกล่าว ปรากฏว่าสภาพการณ์และสิ่งแวดล้อมของจังหวัดนครปฐมมีการเปลี่ยนแปลงไปในด้านนโยบายของรัฐบาล
ซึ่งโครงการของรัฐบาลส่งผลต่อการพัฒนาพื้นที่จังหวัดนครปฐมทั้งในด้านการคมนาคมและขนส่ง ด้านพลังงานทดแทน และพลังงานสะอาด
"โดยเฉพาะอย่างยิ่งพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อสร้างความมั่นคงทางพลังงาน ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และส่งเสริมเศรษฐกิจสีเขียวอย่างยั่งยืน"
ต่อมา ยธ. ได้เสนอคณะกรรมการผังเมือง เมื่อวันที่ 28 ม.ค.2569 ซึ่งมีมติให้แก้ไขกฎกระทรวงดังกล่าว 2 เรื่อง คือ
1) ให้เพิ่มเติมข้อกําหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน ซึ่งกําหนดให้ "ที่ดินทุกประเภท" ตามผังเมืองรวมนี้ สามารถใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการสาธารณูปโภคและกิจการที่เกี่ยวเนื่อง กับการสาธารณูปโภค ที่ดําเนินการโดยหน่วยงานของรัฐหรือภายใต้การกํากับดูแลโดยหน่วยงานของรัฐได้ด้วย
โดยไม่อยู่ภายใต้บังคับของเงื่อนไขการใช้ประโยชน์ที่ดินเกี่ยวกับประเภท ชนิด ขนาด ที่ว่าง หรือความสูงของอาคาร ทั้งนี้ เพื่อให้ดําเนินโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายนครปฐม - ชะอํา (M4) ได้
2) ให้แก้ไขเพิ่มเติม บัญชีท้ายกฎกระทรวงฯ ในที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) โดยยกเลิกการกําหนดห้ามโรงงานลําดับที่ 88 (1) "การผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์"
ต่อมา ยธ. กรมโยธาธิการและผังเมือง ได้นําเปิดประกาศ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียแสดงข้อคิดเห็นระหว่าง วันที่ 9 มี.ค. - 10 เม.ย. 2560 ปรากฏว่า ไม่มีผู้มีส่วนได้เสีย ยื่นข้อคิดเห็น และคณะกรรมการผังเมืองได้ประชุมรับทราบ ไม่มีผู้มีส่วนได้เสียยื่นข้อคิดเห็น
ล่าสุด คณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายฯ มีความเห็นและข้อสังเกต ที่น่าสนใจ นอกจากแก้ไขอารัมภบท และ ความสอดคล้องกับร่างผังเมือง ฉบับอื่น ๆ
เช่น ควรพิจารณาถึงสภาพการณ์ที่อาจเปลี่ยนแปลงไปในอนาคต รวมถึงความต้องการของประชาชนในพื้นที่ โดยใช้หลักวิชาการในการคํานวณ เพื่อให้การดําเนินการวาง และจัดทําผังเมืองบรรลุวัตถุประสงค์และเป็นไปตามเงื่อนไขที่กฎหมายกําหนด
อีกทั้ง เพื่อกําหนดนโยบายหรือหลักเกณฑ์ในลักษณะที่เปิดกว้างรองรับการพัฒนาในอนาคต ควรคาดการณ์และกําหนดทิศทางชี้นํา การพัฒนาการใช้ประโยชน์ที่ดินและการดําเนินการต่าง ๆ ของเมืองได้ในระยะยาวและสอดคล้องกับมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562.