“อนุทิน” ไม่สนดราม่าโพสต์ใส่ขาสั้นอยู่กับครอบครัว หลัง "เนวิน" ถูกวิจารณ์ใส่ขาสั้นพิธีศาลหลักเมือง

นายกฯ โพสต์ภาพนุ่งขาสั้น ร่วมกิจกรรมกับครอบครัว หลังดราม่า “เนวิน” ใส่ขาสั้นร่วมพิธีศาลหลักเมือง ถูกวิจารณ์สนั่นไม่เหมาะสม
วันที่ (2 ส.ค.2569) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย โพสต์ภาพถ่ายร่วมกับครอบครัวผ่านเฟซบุ๊ก โดยในภาพนายอนุทินอยู่ในชุดลำลอง เสื้อยืด กางเกงขาสั้น รองเท้าผ้าใบ พร้อมระบุแคปชันว่า “นุ่งขาสั้นมั่งดีก่า…สบายอ่ะ” พร้อมติดแฮชแท็ก #ก็ลมมันเย็น
ทั้งนี้ผู้สื่อข่าวรายงานว่าก่อนหน้านี้ มีดรามากรณีนายเนวิน ชิดชอบ ประธานสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ยูไนเต็ด พร้อมด้วยนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ในฐานะแกนนำภาคใต้ พรรคภูมิใจไทย ร่วมพิธีบวงสรวงศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราช โดยนายเนวินสวมกางเกงขาสั้นเข้าร่วมงาน จนเกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ถึงความไม่เหมาะสมในการแต่งกายเข้าร่วมพิธีสำคัญ