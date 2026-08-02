"โสภณ" ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯในหลวง ที่อบต.เมืองแฝก บุรีรัมย์ พัฒนาเป็นแลนด์มาร์ค ท่องเที่ยว ออกกำลังกาย

ปธ.สภาฯ ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯในหลวง สร้างแหล่งอาหารชุมชน พัฒนาเป็นแลนด์มาร์ค ท่องเที่ยว และออกกำลังกาย ที่อบต.เมืองแฝก อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์
วันที่ (2 สิงหาคม 2569) นายโสภณ ซารัมย์ ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร ในฐานะประธานชมรมคนทำดีเพื่อพ่อของแผ่นดิน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการรณรงค์ อนุรักษ์ ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 74 พรรษา 28 กรกฎาคม 2569 ซึ่งชมรมคนทำดีเพื่อพ่อของแผ่นดิน ร่วมกับ มูลนิธิอาณัตพณ ซารัมย์ (ลูกเติ้ง) อบต.เมืองแฝก กรมสุขภาพจิต กรมอนามัย สำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษาบุรีรัมย์ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดบุรีรัมย์ (สกร.ประจำจังหวัดบุรีรัมย์) ส่วนราชการ สถานศึกษา หน่วยงานภาคเอกชน ประชาชน และนักเรียน ร่วมกันจัดขึ้น ที่สวนป่าเฉลิมพระเกียรติ ด้านหลังที่ทำการ อบต.เมืองแฝก อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์
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นายโสภณ กล่าวว่า ในฐานะประธานชมรมคนทำดีเพื่อพ่อของแผ่นดิน ได้นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ผู้บริหารและสมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครู นักเรียน และประชาชน ที่พร้อมใจกันสวมใส่เสื้อเหลืองกว่า 500 คน ร่วมประกอบพิธีถวายพระพรชัยมงคล ต่อหน้าพระฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อเทิดพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดีต่อ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2569 อีกทั้งสนองพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ตลอดจนเป็นการปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกในการมีจิตอาสา อุทิศตนเพื่อส่วนรวม อันเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาสังคมให้มีความมั่นคงและยั่งยืนต่อไป
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ในการนี้ นายโสภณ ซารัมย์ ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร ในฐานะประธานชมรมคนทำดีเพื่อพ่อของแผ่นดิน ยังได้กล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และกล่าวคำปฏิญาณร่วมกับผู้เข้าร่วมกิจกรรมว่า ‘เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ’ พร้อมมอบต้นไม้ให้กับตัวแทนหน่วยงาน ก่อนร่วมกันปลูกต้นไม้หลากหลายชนิดที่ส่วนใหญ่ล้วนเป็นไม้ยืนต้น รวมกว่า 2,000 ต้น ที่ได้รับการสนับสนุนจาก ชมรมคนทำดีเพื่อพ่อของแผ่นดิน มูลนิธิอาณัตพณ ซารัมย์ (ลูกเติ้ง) เทศบาลเมืองลำปลายมาศ สถานีเพาะชำกล้าไม้คูเมือง และสถานีเพาะชำกล้าไม้ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ ลงทำการปลูกเพิ่มเติมลงในพื้นที่ สวนป่าเฉลิมพระเกียรติ ต.เมืองแฝก อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ เพื่อเป็นการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ ระบบนิเวศ และเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียว ทั้งยังเป็นการปลูกจิตสำนึกให้ทุกภาคส่วน ได้มีส่วนร่วมในการใส่ใจดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ตลอดจนพัฒนาพื้นที่ป่าดังกล่าวให้เป็นแหล่งอาหารของคนในชุมชนในอนาคตด้วย
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นายโสภณ กล่าวว่า สวนป่าเฉลิมพระเกียรติแห่งนี้ ก่อตั้งขึ้นตามวัตถุประสงค์ของการตั้งชมรมคนทำดีเพื่อพ่อของแผ่นดิน ที่ประกาศตั้งชมรม เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2558 โดยมีวัตถุประสงค์ 3 ประการ คือ ร่วมกันปฎิบัติธรรม , น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิต และปลูกต้นไม้ 99,999 ต้น ในพื้นที่ 300 ไร่ ในโอกาสครบรอบ 60 พรรษา ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อีกทั้งสวนป่าแห่งนี้ เกิดจากความร่วมแรงร่วมใจของทุกภาคส่วน ทั้งส่วนราชการท้องถิ่นและประชาชน จนประสบผลสำเร็จ และได้รับพระราชทานนามเป็น ‘สวนป่าเฉลิมพระเกียรติ’ จนมาถึงทุกวันนี้ ได้เป็นแหล่งของอาหารป่า เช่น ผักป่า เห็ด เป็นต้น อีกทั้งยังเป็นสถานที่พักผ่อนออกกำลังกาย ของประชาชนในเขต ต.เมืองแฝก และพื้นที่ใกล้เคียง นอกจากนี้ ยังเป็นแหล่งต้นน้ำให้อ่างน้ำของ อบต.เมืองแฝก
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จากจุดเริ่มต้น สวนป่าเฉลิมพระเกียรติ ต.เมืองแฝก ก็ได้พัฒนาต่อไปขยายเครือข่ายไปยังพื้นที่ต่าง ๆ รวม 6 อำเภอ จนมีสวนป่าเฉลิมพระเกียรติ เกิดขึ้นถึง 10 สาขา กระทั่งสวนป่าเฉลิมพระเกียรติทุกแห่ง ได้มีการพัฒนาจนเป็นแลนด์มาร์ค สำหรับการท่องเที่ยว การออกกำลังกาย แหล่งอาหารป่าของชุมชน เพราะในสวนป่ามีทั้งผักหวานป่า เห็ด และพืชอีกหลายชนิดที่ชาวบ้านในแต่ละพื้นที่สามารถเข้ามาเก็บนำไปประกอบอาหารรับประทาน ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของ ชมรมคนทำดีเพื่อพ่อของแผ่นดิน คือการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ ทั้งกิจกรรมตามรอยพ่อ การปฏิบัติธรรม การน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพบเพียงมาใช้ และการปลูกป่า ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรม และที่นี่จะมีครบทุกอย่าง ในเรื่องศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
‘เรื่องสำคัญที่สุดวันนี้ คือเรื่องธรรมชาติถูกทำลาย เช่นในสมัยก่อนจะพบว่าประเทศไทย เป็นแลหง่ส่งออกแร่ธาตุ และป่าไม้ แต่ตอนนี้เริ่มจะเป็นการนำเข้าแทนแล้ว เพราะป่าไม้ก็หมด ฉะนั้นที่สำคัญก็คือเรื่องโลกร้อนอย่างปีนี้ก็ทราบดีว่าซูเปอร์เอลณีโญ เป็นที่ทราบกันดีว่าได้ส่งผลกระทบทำให้เกิดภัยแล้ง ที่นี่ก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกัน แต่เชื่อว่าการที่เราได้แสดงความจงรักภักดี จนเกิดพลัง บันดาลให้ความจงรักภักดี กระทำเป็นรูปธรรมมาให้เห็น ไม่ใช่ความสามารถของคนใดคนหนึ่ง หรือความเก่งของคนแต่เป็นพลังของพสกนิกร ที่แสดงออกถึงความจงรักภักดีอย่างเป็นรูปธรรม จนมีสวนป่าเฉลิมพระเกียรติเกิดขึ้น ซึ่งตนตั้งใจว่าจะพยายและพัฒนาสวนป่าไปเรื่อย ๆ และขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนทุกหมู่เหล่า ได้ร่วมกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะเรื่องป่าไม้ ซึ่งในหลวง ร.9 และสมเด็จพระพันปีหลวง ทั้ง 2 พระองค์ท่าน ทรงให้ความสำคัญกับเรื่องป่าไม้ ตลอดจน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระองค์ท่านก็ให้ความสำคัญเรื่องป่าไม้เช่นเดียวกัน ดังนั้นถ้าพวกเราทุกคนได้เห็นความสำคัญเรื่องป่าไม้ ในอนาคตต่อไปเราก็จะมีพื้นที่ป่าไม้ที่สมบูรณ์อีกนับร้อยนับพันแห่ง’ นาย โสภณ กล่าว.