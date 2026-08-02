"คงกฤษ-ผู้ว่าฯระนอง" จับมือตรวจความปลอดภัยสถานประกอบการ หวั่นซ้ำรอยเพลิงไหม้โรงเบียร์ กทม.

“ปธ.กมธ.กระจายอำนาจฯ -ผู้ว่าฯ” แท๊กทีม ตรวจความปลอดภัยสถานประกอบการ จ.ระนอง หวั่นซ้ำรอยเพลิงไหม้โรงเบียร์ กทม. ขานรับนโยบายนายกฯ
เมื่อวันที่ (1 ส.ค.69) เวลา 19.30 น. นายคงกฤษ ฉัตรมาลีรัตน์ สส.ระนอง พรรคภูมิใจไทย (ภท.)ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการ (กมธ) การกระจายอำนาจการปกครองส่วนท้องถิ่น และการบริหารราชการรูปแบบพิเศษ สภาผู้แทนราษฎร พร้อมด้วยนายราชัน มีน้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง ลงพื้นที่ตรวจสถานบริการในย่านถนนเรืองราษฎร์ ต.เขานิเวศน์ อ.เมือง จ.ระนอง โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ ตำรวจ ฝ่ายปกครอง สาธารณสุข โยธาธิการและผังเมือง และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตรวจสอบความปลอดภัยและความพร้อมของสถานบริการในการให้บริการประชาชน
นายคงกฤษ กล่าวว่า วันนี้ตนเองลงมาในฐานะประธานกรรมาธิการ พร้อมด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดระนองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อมาตรวจพื้นที่ของสถานบริการให้มีความพร้อมในการให้บริการ โดยเฉพาะเรื่องของความปลอดภัย ตามนโยบายของนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย ให้ทุกสถานบริการทั่วประเทศมีความปลอดภัย และพร้อมรับสถานการณ์ฉุกเฉิน หลังจากที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ที่โรงเบียร์ในกรุงเทพฯ
นายราชัน มีน้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง กล่าวว่า จังหวัดระนองมีการตรวจสถานบริการมาอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นย้ำเรื่องความปลอดภัยในทุกด้าน ทั้งสถานที่ ทางหนีไฟ ความปลอดภัยในเรื่องอาหาร และไฟฟ้า โดยเน้นย้ำให้ผู้ประกอบการต้องปรับปรุงสิ่งที่ยังบกพร่องให้เสร็จเรียบร้อยในเวลาอันสมควร หากยังไม่มีการปรับปรุงให้มีความปลอดภัย อาจจะต้องมีการสั่งพักกิจการเป็นการชั่วคราวไปก่อน เพื่อให้มีการปรับปรุงให้ได้มาตรฐานและมีความปลอดภัยต่อไป