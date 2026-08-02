พรรคส้มเชิญ "แก้วตา" ให้ข้อมูล หลังแฉปมคุกคามทางเพศในพรรคผ่านหนังสือ ยันมีมาตรฐานดำเนินการ-ไม่ปกป้องคนผิดแน่

โฆษก ปชน. เผย ทำหนังสือเชิญ "แก้วตา" ที่ยังคงเป็นสมาชิกพรรค ให้ข้อมูลปมคุกคามทางเพศ ยัน มีมาตรฐานในการดำเนินการ-ไม่ปกป้องคนผิดแน่
เมื่อวันที่ (2 สิงหาคม) น.ส.พนิดา มงคลสวัสดิ์ สส.สมุทรปราการ และโฆษกพรรคประชาชน (ปชน.) โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กถึงกรณีนายธัญวัจน์ กมลวงศ์วัฒน์ อดีต สส.บัญชีรายชื่อ พรรคอนาคตใหม่ และพรรคก้าวไกล ออกมาเรียกร้องให้พรรคประชาชนออกมาชี้แจงต่อสาธารณะ กรณีมีการเผยแพร่เนื้อหาจากหนังสือประชาชนที่ไม่ยอมจำนนของ น.ส.ธิษะณา ชุณหะวัณ อดีต สส.กทม. พรรคประชาชน ซึ่งมีข้อกล่าวหาเกี่ยวกับการคุกคามทางเพศและการจัดการขององค์กร จนกลายเป็นประเด็นที่ได้รับความสนใจในสังคมออนไลน์ ว่า จากข้อมูลที่ปรากฏต่อสาธารณะ พรรคประชาชนดำเนินการส่งหนังสือเชิญ น.ส.ธิษะณา ซึ่งปัจจุบันมีสถานะเป็นสมาชิกพรรค ให้ข้อมูลต่อพรรคเพื่อดำเนินการในขั้นต่อไป
น.ส.พนิดา ระบุต่อว่า ทั้งนี้ พรรคประชาชนขอยืนยันว่า เราให้ความสำคัญกับทุกข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการคุกคามหรือความรุนแรงทางเพศ เพื่อให้ได้ข้อมูลอย่างรอบด้านและเป็นธรรม ตนยืนยันอีกครั้งว่าพรรคมีมาตรฐานในการดำเนินการต่อประเด็นลักษณะนี้มาอย่างต่อเนื่อง ทุกกรณีจะได้รับการพิจารณาอย่างตรงไปตรงมา โปร่งใส และตั้งอยู่บนพื้นฐานของข้อเท็จจริง โดยใช้กลไกและกระบวนการของพรรคในการพิสูจน์และตรวจสอบอย่างจริงจังตรงไปตรงมา ไม่ปกป้องผู้กระทำผิด