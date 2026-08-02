“เทพไท” แนะ“อนุทิน” จะรีเซ็ตมท.ต้องล้างระบบอุปถัมภ์-คืนระบบคุณธรรม เพื่อพิสูจน์ไม่ใช่แค่“วาทกรรม”

“เทพไท ” ถามการรีเซ็ตมท.ของ “อนุทิน” จะเป็นเพียงการล้างภาพ “มหาไถ” หรือปฏิรูประะบบจริง ชี้โยกย้ายที่ผ่านมาเน้นกระชับอำนาจและตอบโจทย์การเมืองมากกว่าระบบอาวุโส จี้คืนระบบคุณธรรมเพื่อฟื้นศรัทธาข้าราชการ
นายเทพไท เสนพงษ์ อดีต ส.ส.นครศรีธรรมราช กล่าวถึงกรณีที่นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ประกาศรีเซ็ตและโยกย้ายข้าราชการกระทรวงมหาดไทยครั้งใหญ่ประจำปี 2569 เพื่อเปลี่ยนภาพลักษณ์จาก “กระทรวงมหาไถ” ว่า การรีเซ็ตจะเกิดผลได้ต้องยึดหลักระบบคุณธรรม ไม่ใช่เพียงล้างภาพลักษณ์องค์กร
นายเทพไท ระบุว่า การแต่งตั้งโยกย้ายในช่วงที่กระทรวงมหาดไทยอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของพรรคภูมิใจไทย เป็นการกระชับอำนาจทางการเมืองมากกว่ายึดหลักอาวุโสและประเพณีปฏิบัติ โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดจำนวนมากสามารถก้าวขึ้นเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่เดิมได้ทันที หากได้รับการสนับสนุนจากฝ่ายการเมือง
นายเทพไทกล่าวว่า การโยกย้ายรอบปีนี้ ซึ่งมีตำแหน่งระดับสูงว่างจำนวนมาก ทำให้เกิดกระแสเรียกร้องจากอดีตข้าราชการมหาดไทยให้ปฏิรูประบบบริหารงานบุคคล ฟื้นฟูระบบคุณธรรม และยุติการแทรกแซงทางการเมือง
นายเทพไท ยังกล่าวทิ้งท้ายว่า หากนายอนุทินต้องการรีเซ็ตกระทรวงมหาดไทยอย่างแท้จริง การแต่งตั้งครั้งนี้ต้องยึดหลักคุณธรรม ความอาวุโส และประเพณีปฏิบัติของกระทรวง เพื่อพิสูจน์ว่าการปฏิรูปไม่ได้เป็นเพียงวาทกรรมทางการเมือง แต่เป็นการเปลี่ยนแปลงระบบอย่างแท้จริง