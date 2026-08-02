“ธนกร” ไม่หวั่นฝ่ายค้านขู่ซักฟอก ชี้เป็นโอกาสดีได้ชี้แจงข้อเท็จจริง รัฐบาลพร้อมให้ตรวจสอบทุกเรื่อง

“ธนกร” ไม่หวั่นฝ่ายค้านขู่ยื่นซักฟอกรัฐบาล มั่นใจนายกฯ-รมต.ชี้แจงได้ ชี้ถือเป็นโอกาสดีได้ชี้แจงข้อเท็จจริง ลั่นรัฐบาลพร้อมให้ตรวจสอบทุกเรื่อง เหน็บอภิปรายด้วยข้อเท็จจริง ไม่ใช่มีแต่น้ำ ไม่มีเนื้อ
นายธนกร วังบุญคงชนะ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย และอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่ฝ่ายค้านขู่จะยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจ หลังเปิดประชุมสภาฯ ในเดือนสิงหาคมว่า ถือเป็นสิทธิตามรัฐธรรมนูญที่ฝ่ายค้านสามารถดำเนินการได้ และถือเป็นเรื่องที่ดีที่ฝ่ายค้านจะใช้ช่องทางนี้เพื่อตรวจสอบรัฐบาล ดีกว่าให้สัมภาษณ์ผ่านสื่อโหมโรงรายวัน แต่พอเอาเข้าจริงมีแต่น้ำ ไม่มีเนื้อ และประเด็นที่ฝ่ายค้านจะหยิบยกมาอภิปรายไม่ไว้วางใจนั้นเชื่อว่าพอจะเดาได้ว่ามีเรื่องอะไรบ้าง ดังนั้น ตนเชื่อว่ารัฐมนตรีทุกท่านสามารถอธิบายได้อยู่แล้ว
“หากมองในแง่ดี ก็ถือเป็นโอกาสดีให้รัฐบาลได้ชี้แจงข้อเท็จจริงด้วย เพราะทุกวันนี้นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกฯ ทำงานเต็มที่อยู่ทุกวัน เสียงรัฐบาลในสภาฯ ก็เหนียวแน่น จึงไม่มีอะไรต้องกังวล อย่างไรก็ตาม หากจบการอภิปรายไม่ไว้วางใจแล้ว ก็หวังว่าฝ่ายค้านจะรับฟังเหตุผลด้วย แต่ถ้ายังติดลม คิดว่ามีหลักฐานทุจริตชัดเจน หรือกลัวว่าประชาชนจะมองว่าดีแต่โม้ ก็สามารถนำไปยื่นต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้ รัฐบาลพร้อมให้ตรวจสอบทุกเรื่องอยู่แล้ว” นายธนกร กล่าว
ผู้สื่อข่าวถามว่า รัฐบาลรู้สึกกังวลหรือไม่ นายธนกร กล่าวว่า รัฐบาลไม่ได้กังวลอะไร เพราะมั่นใจว่าไม่ได้ทำอะไรผิด โดยเฉพาะท่านนายกฯ รัฐบาลจะใช้โอกาสนี้ชี้แจงให้ประชาชนเข้าใจถึงสิ่งที่ฝ่ายค้านพยายามบิดเบือนข้อมูลต่าง ๆ มาโดยตลอดด้วย ทั้งนี้ เมื่อฝ่ายค้านอ้างว่ามีข้อมูลเยอะ ก็เตรียมข้อมูลให้ดี ไม่ใช่พอถึงเวลาเอาจริงแล้วอ้างนั่นอ้างนี่ให้ประชาชนต้องเสียเวลาเปล่ามานั่งฟังวาทกรรมเสียดสี แต่ไร้ข้อเท็จจริงแถมไร้น้ำหนัก เพราะอารมณ์ของประชาชนวันนี้ เขาก็คงเบื่อการทำหน้าที่ของฝ่ายค้านระดับรุนแรงแล้วเหมือนกัน