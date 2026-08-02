ทัวร์ลงยับ ‘เนวิน’ ไม่รู้กาลเทศะ ใส่ขาสั้นร่วมบางสรวงศาลหลักเมือง นครศรีธรรมราช

ทัวร์ลงหนักในโซเชียล กรณีเมื่อวันที่ 31 ก.ค.ที่ผ่านมา นายเนวิน ชิดชอบ ครูใหญ่พรรคภูมิใจไทย ประธานบริหารสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด ใส่กางเกงขาสั้น นำคณะผู้บริหาร นักฟุตบอล และทีมงานสโมสร ประกอบพิธีบวงสรวงศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราช เพื่อความเป็นสิริมงคล ก่อนเข้าสู่ฤดูกาลแข่งขั้นใหม่
โดยนายเนวิน ได้ใส่กางเกงขาสั้น นั่งเป็นประธานในพิธีฯ มีนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.คมนาคม พร้อมด้วยนายสมชาย ลีหล้าน้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช สส. หัวหน้าส่วนราชการ และ ประชาชน ร่วมพิธี
คนที่เห็นภาพนี้ ได้คำถามถึงความเหมาะสม ถึงการแสดงความเคารพสถานที่ สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองนครศรีธรรมราช