อย่าปล่อยให้คนเป็นอาชญากรโดยสันดาน "พัชรินทร์" จี้ใช้กฎหมายป้องกันกระทำผิดซ้ำ สกัดอาชญากรคดีเพศ-รุนแรง

อย่าปล่อยให้คนที่เป็นอาชญากรโดยสันดาน ต้องออกมากระทำผิดซ้ำแล้วซ้ำเล่า! “พัชรินทร์” โพสต์กฎหมายป้องกระทำผิดซ้ำ คดีเพศ-การใช้ความรุนแรง จี้ผู้บังคับใช้กฎหมาย ใช้เป็นเครื่องมือสร้างความปลอดภัย
ดร.พัชรินทร์ ซำศิริพงศ์ เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี โพสต์เฟซบุ๊ก ถึงคดีฆาตกรรมสะเทือนขวัญ 5 ศพในพื้นที่ จ.ชลบุรี ว่าวันนี้เรามี “กฎหมายการป้องกันการกระทำความผิดซ้ำในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรง” อยากให้ผู้บังคับใช้กฎหมายได้เข้าใจถึงเจตนารมย์ของกฎหมายฉบับนี้ และได้นำไปเป็นเครื่องมือสร้างความปลอดภัยให้กับสังคม
หากเราเข้าใจ และสามารถบังคับใช้ได้ตามเจตนารมย์ ตนเชื่อว่ากฎหมายฉบับนี้ จะมีประโยชน์อย่างมาก ที่จะทำให้สังคมปลอดภัย ไม่ต้องเกิดเหยื่ออาชญากรรมซ้ำแล้วซ้ำเล่า
“อย่าปล่อยให้คนที่เป็นอาชญากรโดยสันดาน ต้องออกมากระทำผิดซ้ำแล้วซ้ำเล่าเลยค่ะ” ดร.พัชรินทร์ กล่าวย้ำ
กว่ากฎหมายฉบับนี้จะสำเร็จได้ ผ่านขั้นตอน ผ่านการพิจารณามาอย่างละเอียดรอบคอบ และต้องใช้แรงผลักดันเพื่อให้สำเร็จ วันนี้เรามีเครื่องมือแล้ว ขอให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้เพื่อให้ประโยชน์ของสังคมนะคะ
พร้อมแนบรายละเอียดกฎหมายศึกษาได้ตามลิ้งค์
https://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2565/A/066/T_0006.PDF