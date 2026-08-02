ดุสิตโพลดัชนีการเมืองก.ค.เพิ่มเป็น 3.71 "อนุทิน-ไอซ์" เด่นสุด คาดหวังการทำงานคลังที่สุด

สวนดุสิตโพล เผย ดัชนีการเมืองก.ค.เพิ่มขึ้นเป็น 3.71 จากเดิม 3.69 คะแนน ผลงานฝ่ายค้าน-ความมั่นคงนำ สวนทางแก้ยาเสพติดอิทธิพล "อนุทิน-ไอซ์" เด่นสุด คาดหวังการทำงานคลังที่สุด
วันนี้ (2ส.ค.) สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำรวจความคิดเห็นประชาชนทั่วประเทศ เรื่อง “ดัชนีการเมืองไทย ประจำเดือนกรกฎาคม 2569” กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 2,029 คน (สำรวจทางออนไลน์และภาคสนาม) ระหว่างวันที่ 27-31 กรกฎาคม 2569 พบว่า กลุ่มตัวอย่างให้คะแนนภาพรวมดัชนีการเมืองไทยประจำเดือนกรกฎาคม เฉลี่ย 3.71 คะแนน เพิ่มขึ้นจากเดือนมิถุนายน 2569 ที่ได้ 3.69 คะแนน
ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนสูงสุด คือ ผลงานของฝ่ายค้านและความมั่นคงของประเทศ มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน 4.20 คะแนน ตัวชี้วัด ที่ได้คะแนนต่ำสุดคือ การแก้ปัญหายาเสพติดและผู้มีอิทธิพล เฉลี่ย 3.01 คะแนน นักการเมืองฝ่ายรัฐบาลที่มีบทบาทโดดเด่น คือ อนุทิน ชาญวีรกูล ร้อยละ 37.71 รองลงมาคือ เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ ร้อยละ 28.74 ด้านฝ่ายค้านคือ รักชนก ศรีนอก ร้อยละ 33.70 รองลงมาคือ ณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ ร้อยละ 25.91 กระทรวงที่ประชาชนคาดหวังการทำงานมากที่สุด คือ กระทรวงการคลัง ร้อยละ 18.97 รองลงมาคือ กระทรวงพาณิชย์ ร้อยละ 16.16
ดร.พรพรรณ บัวทอง ประธานสวนดุสิตโพล ระบุว่า ดัชนีการเมืองไทยเดือนกรกฎาคมเพิ่มขึ้น 0.02 คะแนน อาจเป็นผลจากมาตรการช่วยเหลือประชาชนและการยอมปรับท่าทีของรัฐบาลในบางประเด็นซึ่งช่วยประคองความเชื่อมั่นไว้ได้ แต่คะแนนด้านกระบวนการยุติธรรม การทุจริตคอร์รัปชัน และการแก้ปัญหายาเสพติดยังลดลง สะท้อนว่าประชาชนยังคาดหวังทั้งการแก้ปัญหาปากท้องและการยกระดับธรรมาภิบาลไปพร้อมกัน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สรศักดิ์ มั่นศิลป์ ประธานหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต โรงเรียนกฎหมายและการเมือง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กล่าวว่า จากผลโพลดัชนีการเมืองไทยเดือนกรกฎาคม 2569 ผลงานของฝ่ายค้านและความมั่นคงของประเทศ ได้คะแนนอยู่ในระดับสูงสุดทั้งคู่ สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นต่อการทำงานของฝ่ายค้าน รวมทั้งความพึงพอใจในเรื่องการดูแลความมั่นคงซึ่งอาจเป็นผลมาจากความจริงจังและทันท่วงทีในการแก้ไขสถานการณ์ความไม่สงบทางภาคใต้ของกองทัพ ท่านนายกฯ อนุทินน่าจะทำงานเข้าถึงประชาชนได้อย่างเด่นชัดจนเป็นนักการเมืองฝ่ายรัฐบาลที่ประชาชนมองว่ามีบทบาท โดดเด่นที่สุด ส่วนนักการเมืองฝ่ายค้านที่มีบทบาทโดดเด่นที่สุดคือคุณไอซ์ รักชนก ศรีนอก คงมาจากผลงานการตรวจสอบ การทำงานของรัฐบาลอย่างเข้มข้น ส่วนกระทรวงที่ประชาชนคาดหวังการทำงานมากที่สุดคือกระทรวงการคลัง ลำดับรองลงมาคือกระทรวงพาณิชย์ แสดงให้เห็นว่าประชาชนให้ความสนใจในเรื่องเศรษฐกิจ ความเป็นอยู่ของตัวเองและมีความคาดหวังให้รัฐบาลสรรหาโครงการดี ๆ อย่างเช่น โครงการไทยช่วยไทยพลัสมาช่วยเหลือในเรื่องเศรษฐกิจและปากท้องของประชาชนต่อไป