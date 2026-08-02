กองทัพเรือแจงนโยบาย Offset จัดหาเรือฟริเกต ดึงเม็ดเงินลงทุน 7,000 ล้าน สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ 50,000 ล้าน

กองทัพเรือแจงเพิ่มนโยบาย Offset ตามโครงการจัดหาเรือฟริเกต จะทำให้เกิดการลงทุนในไทยกว่า 7,000 ล้านบาท สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจประมาณ 50,000 ล้านบาท
พลเรือตรี ปารัช รัตนไชยพันธ์ โฆษกกองทัพเรือ เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานโฆษกกองทัพเรือได้เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการสรุปผลการพิจารณาในโครงการจัดหาเรือฟริเกตสมรรถนะสูง ซึ่งมีการกล่าวถึงนโยบายผลประโยชน์ตอบแทนทางเศรษฐกิจ (Offset Policy) นั้น กองทัพเรือขอชี้แจงเพิ่มเติม เพื่อให้ประชาชนและผู้ที่สนใจ ได้เข้าใจหลักการของนโยบายดังกล่าวได้ชัดเจนยิ่งขึ้น
ข้อเสนอด้านผลประโยชน์ตอบแทนทางเศรษฐกิจที่คณะกรรมการใช้ประกอบการพิจารณา มีสาระสำคัญอยู่ที่ มูลค่าการลงทุนและกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นจริงภายในประเทศไทย (Actual Value) ซึ่งมีมูลค่ากว่า 7,000 ล้านบาท หรือคิดเป็นประมาณ 42% ของมูลค่าโครงการ โดยเป็นการลงทุน การจ้างงาน การใช้ผู้ประกอบการไทย การถ่ายทอดเทคโนโลยี การพัฒนาอุตสาหกรรม และการพัฒนาบุคลากรภายในประเทศ และเมื่อเม็ดเงินลงทุนดังกล่าวหมุนเวียนต่อไปในระบบเศรษฐกิจ ผ่านผู้ผลิต ผู้ประกอบการไทย ผู้รับเหมาช่วง การจ้างแรงงาน การขนส่ง และธุรกิจที่เกี่ยวข้องตลอดห่วงโซ่อุปทาน จากการประเมินตามแบบจำลองของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) คาดว่าจะก่อให้เกิด มูลค่าทางเศรษฐกิจรวมกว่า 50,000 ล้านบาท หรือคิดเป็นประมาณ 300% ของมูลค่าโครงการ (Offset Credit Value) ซึ่งสะท้อนถึงประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่จะเกิดขึ้นกับประเทศไทยในระยะยาว ควบคู่ไปกับการเสริมสร้างขีดความสามารถด้านการป้องกันประเทศ
เพื่อให้ประชาชนที่สนใจในการดำเนินการของกองทัพเรือเข้าใจหลักการของ นโยบายผลประโยชน์ตอบแทนทางเศรษฐกิจ (Offset Policy) มากยิ่งขึ้น จึงขอเรียนว่า การประเมินข้อเสนอจะเริ่มจาก มูลค่าการลงทุนที่เกิดขึ้นจริงในประเทศไทย (Actual Value) ก่อน จากนั้นจึงนำมาคำนวณร่วมกับ ตัวคูณ (Multiplier) ซึ่งสะท้อนระดับเทคโนโลยี ความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์ และการตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีของประเทศ เพื่อคำนวณเป็นผลกระทบทางเศรษฐกิจ (Economic Impact) สำหรับใช้ประกอบการประเมินและเปรียบเทียบข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละราย
ทั้งนี้ กองทัพเรือได้จัดทำ เอกสารและอินโฟกราฟิกประกอบเป็นตัวอย่างการคำนวณ เพื่ออธิบายหลักการของนโยบายผลประโยชน์ตอบแทนทางเศรษฐกิจ (Offset Policy) วิธีการคำนวณ และความแตกต่างระหว่าง Actual Value, Offset Credit Value และ Economic Impact รวมทั้ง ยกตัวอย่างการคำนวณในแต่ละขั้นตอน เพื่อให้เข้าใจที่มาของตัวเลข หลักเกณฑ์การประเมินข้อเสนอ และประโยชน์ที่ประเทศไทยจะได้รับจากโครงการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน และตรวจสอบได้
กองทัพเรือขอยืนยันว่า การจัดหาเรือฟริเกตสมรรถนะสูงและการพิจารณาข้อเสนอของคณะกรรมการเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่กำหนดทุกประการ โดยยึดหลักความโปร่งใส ความเป็นธรรม ความคุ้มค่า และผลประโยชน์สูงสุดของประเทศ พร้อมเปิดเผยข้อมูลและชี้แจงข้อเท็จจริงในทุกประเด็นที่สามารถเปิดเผยได้ เมื่อกระบวนการได้รับการอนุมัติครบถ้วนตามกฎหมายแล้ว