"บิ๊กโก๋" ﻿ปลุกคนไทยสู้ล็อบบี้ยิสต์! ชวน 70 ล้านคนเป็นนักสื่อสารประเทศ เล่าเรื่องด้วยข้อเท็จจริงสู้ข่าวเบิดเบือน

“ผอ.ศูนย์สถานการณ์ข่าวสารไทย-กัมพูชา” ชวนคนไทย 70 ล้านคนเป็นนักสื่อสารประเทศ ชี้สงครามยุคใหม่ตัดสินกันในสนามข้อมูลข่าวสาร ย้ำไทยต้องเล่าเรื่องของไทยด้วยข้อเท็จจริง สู้ข่าวบิดเบือน ยืนยันพร้อมให้ประชาคมโลกตรวจสอบทุกข้อมูล
เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2569 พล.อ.อ.ประภาส สอนใจดี ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์สถานการณ์ข่าวสารไทย-กัมพูชา (JIC) กล่าวถึงสถานการณ์สงครามข้อมูลข่าวสารระหว่างไทยกับกัมพูชา โดยย้ำว่าการต่อสู้ในยุคปัจจุบันไม่ได้จำกัดอยู่เพียงมิติทางการทหาร แต่รวมถึงการสื่อสารข้อมูลต่อประชาคมโลก ซึ่งประเทศไทยยืนยันจะใช้ข้อเท็จจริงและหลักฐานที่ตรวจสอบได้เป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างความเข้าใจ พร้อมเรียกร้องให้ทุกฝ่ายยึดหลักความเป็นธรรมและรับฟังข้อมูลจากทุกด้าน
เมื่อถามว่า ขณะนี้สงครามข้อมูลระหว่างไทยกับกัมพูชายังรุนแรง หลายคนมองว่าไทยสื่อสารช้ากว่า ท่านเห็นอย่างไร พล.อ.อ.ประภาส กล่าวว่า วันนี้สิ่งที่อันตรายที่สุด ไม่ใช่กระสุน แต่คือข้อมูลที่ถูกบิดเบือนข้อมูลที่เผยแพร่เพียงด้านเดียวสามารถสร้างความเข้าใจผิดไปทั่วโลกภายในไม่กี่นาที แต่การพิสูจน์ข้อเท็จจริงอาจใช้เวลาหลายวัน หน้าที่ของ JIC จึงไม่ใช่การแข่งกันพูดให้ดังกว่าใคร แต่คือการทำให้ข้อเท็จจริงดังพอที่จะได้รับการรับฟัง”
เมื่อถามว่าหลายฝ่ายพยายามสร้างภาพว่าประเทศไทยเป็นฝ่ายผิดมาตลอด พล.อ.อ.ประภาส ระบุว่า ประเทศไทยไม่ขอให้ใครเข้าข้างเราแต่ขอเพียงให้ทุกฝ่ายใช้มาตรฐานเดียวกันกับทุกประเทศ หากจะกล่าวหาใคร ก็ควรตรวจสอบข้อเท็จจริงจากทุกฝ่าย ไม่ใช่รับฟังข้อมูลเพียงด้านเดียว ความเป็นธรรมเริ่มต้นจากการรับฟังอย่างรอบด้าน”
เมื่อถามว่าประเทศไทยจะตอบโต้ข้อมูลที่บิดเบือนอย่างไร พล.อ.อ.ประภาส กล่าวว่า เราจะไม่ใช้ข่าวปลอมไปสู้กับข่าวปลอม เราจะใช้ข้อเท็จจริง เอกสาร หลักฐาน ภาพถ่าย และข้อมูลที่ตรวจสอบได้เพราะความจริงอาจเดินช้ากว่า แต่เมื่อเดินมาถึงแล้ว มันจะยืนอยู่ได้นานกว่าคำโฆษณาชวนเชื่อ
เมื่อถามว่า อยากฝากอะไรถึงคนไทย พล.อ.อ.ประภาส กล่าวว่า วันนี้ทุกคนคือผู้สื่อสารของประเทศ ก่อนแชร์ ก่อนเชื่อ ก่อนส่งต่อ ขอให้ตรวจสอบข้อมูลสักครั้ง หนึ่งการแชร์ที่มีข้อเท็จจริง อาจสร้างความเข้าใจได้มากกว่าข้อความที่ใช้อารมณ์นับร้อยโพสต์ประเทศไทยเข้มแข็งได้ ไม่ใช่เพราะเราพูดเสียงดังที่สุด แต่เพราะเรายืนอยู่บนข้อเท็จจริง
เมื่อถามว่า อยากฝากถึงประชาคมโลก พล.อ.อ.ประภาส กล่าวว่า ”ผมอยากบอกว่า ประเทศไทยเราพร้อมให้ทุกฝ่ายตรวจสอบข้อเท็จจริง พร้อมทำงานผ่านกลไกทวิภาคีและกฎหมายระหว่างประเทศ เรายึดมั่นในสันติภาพ แต่สันติภาพที่ยั่งยืน ต้องตั้งอยู่บนความจริง ไม่ใช่ข้อมูลที่เลือกนำเสนอเพียงบางส่วน “ความจริงไม่จำเป็นต้องตะโกน แต่ต้องไม่หยุดถูกบอกเล่า” ผอ.ศูนย์สถานการณ์ข่าวสารไทย-กัมพูชา ระบุ
พล.อ.อ.ประภาส กล่าวอีกว่า ถึงเวลาที่ ‘คนไทยทุกคน’ จะเป็นนักสื่อสารของประเทศ ในสงครามยุคนี้ ไม่ได้ตัดสินกันแค่ในสนามรบ แต่ตัดสินกันในสนามข้อมูลข่าวสาร คนที่เล่าเรื่องได้ก่อน มักกลายเป็นคนที่โลกเชื่อก่อน ประเทศไทยจะปล่อยให้คนอื่นเล่าเรื่องของเราแทนไม่ได้อีกแล้ว วันนี้คนไทยทุกคนสามารถเป็น ‘พลังการทูตภาคประชาชน’ ได้ ไม่จำเป็นต้องเป็นนักการทูต ไม่จำเป็นต้องเป็นนักการเมือง“
ผอ.ศูนย์สถานการณ์ข่าวสารไทย-กัมพูชา กล่าวอีกว่า โลกจะรับฟังประเทศไทยมากขึ้น ก็ต่อเมื่อประเทศไทยมีคนช่วยกันสื่อสารความจริง เราอาจไม่มีบริษัทล็อบบี้ยิสต์ระดับโลกจำนวนมาก แต่เรามีคนไทยกว่า 70 ล้านคน ถ้าทุกคนช่วยกันคนละโพสต์ คนละคำอธิบาย คนละการแชร์ นี่คือ ‘พลังการสื่อสารของประชาชน’ ที่ไม่มีใครซื้อได้ อย่าปล่อยให้ข่าวสารฝ่ายเดียว กลายเป็นความจริงของโลก เพราะประเทศไทยมีสิทธิ์ที่จะเล่าเรื่องของประเทศไทย ด้วยข้อเท็จจริง หลักฐาน และเหตุผล เริ่มได้ตั้งแต่วันนี้ แชร์ความจริงหนึ่งเรื่อง แปลข้อมูลหนึ่งครั้ง อธิบายข้อเท็จจริงอีกหนึ่งคน รวมกันแล้ว นั่นคือพลังของประเทศไทย หนึ่งคน หนึ่งเสียง หนึ่งข้อเท็จจริง เพื่อประเทศไทย