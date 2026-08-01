"อนุทิน" ลงพื้นที่คดีสะเทือนขวัญพัทยา สั่ง จนท.ทำหลักฐานรัดกุมที่สุด พร้อมขอโทษชาวรัสเซีย

นายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ติดตามคดีฆาตกรรม 2 พี่น้องชาวรัสเซียและคดีพบผู้เสียชีวิตรวม 5 ศพ ในพื้นที่บางละมุง จ.ชลบุรี ยืนยันรัฐบาลไม่สนับสนุนการลดโทษคดีอุกฉกรรจ์ พร้อมขอโทษชาวรัสเซียต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 1 สิงหาคม 2569 นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วย พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และนายนริศ นิรามัยวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ลงพื้นที่อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี เพื่อติดตามความคืบหน้าคดีฆาตกรรม 2 พี่น้องชาวรัสเซีย และคดีพบผู้เสียชีวิตรวม 5 ศพ ซึ่งเป็นคดีสะเทือนขวัญที่ได้รับความสนใจจากสังคม
คณะเดินทางด้วยเฮลิคอปเตอร์ลงจอดที่สนามเฮลิคอปเตอร์วิหารเซียน ก่อนเข้าตรวจสอบจุดพบศพ 2 พี่น้องชาวรัสเซียภายในพื้นที่ป่าซากแง้ว โดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่กู้ภัยสว่างบริบูรณ์เมืองพัทยา บรรยายสรุปข้อมูลการสืบสวน จากนั้นเดินทางต่อไปยังสวนมะพร้าว ซึ่งเป็นจุดพบศพ "สามพ่อแม่ลูก" อยู่ห่างออกไปราว 2 กิโลเมตร
ภายหลังลงพื้นที่ นายกรัฐมนตรีกล่าวว่า รัฐบาลจะไม่สนับสนุนการลดโทษแก่ผู้กระทำผิดในคดีอุกอาจที่ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชนและนักท่องเที่ยว พร้อมกำชับทุกหน่วยงานเพิ่มความเข้มงวดในการดูแลความปลอดภัยและตรวจตราพื้นที่ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุลักษณะเดียวกันซ้ำอีก
นายอนุทินยังแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้เสียชีวิต พร้อมกล่าวขอโทษนักท่องเที่ยวและประชาชนชาวรัสเซีย โดยย้ำว่าเหตุการณ์ครั้งนี้เป็นการกระทำของอาชญากรเฉพาะราย ไม่ใช่ภาพสะท้อนว่าประเทศไทยขาดความปลอดภัยโดยรวม พร้อมยืนยันว่าเจ้าหน้าที่จะเร่งติดตามผู้ร่วมก่อเหตุทั้งหมดมาดำเนินคดีให้ถึงที่สุด
สำหรับกรณีผู้ต้องหาที่เคยมีประวัติถูกจำคุกแต่กลับมาก่อเหตุซ้ำ นายกรัฐมนตรีระบุว่า จำเป็นต้องทบทวนมาตรการบังคับใช้กฎหมาย และกำชับให้พนักงานสอบสวนจัดทำสำนวนคดีอย่างรัดกุม เพื่อให้ศาลมีข้อมูลครบถ้วนในการพิจารณาลงโทษตามกฎหมาย
ส่วนกระแสสังคมที่เรียกร้องให้ลงโทษประหารชีวิตผู้ก่อเหตุ นายอนุทินกล่าวว่า ประเทศไทยยังคงมีโทษประหารชีวิตตามกฎหมาย แต่การกำหนดโทษเป็นอำนาจของศาล ขณะที่รัฐบาลมีหน้าที่รวบรวมพยานหลักฐานและดำเนินคดีผ่านกระบวนการยุติธรรมอย่างเต็มที่ เพื่อให้ผู้กระทำผิดได้รับโทษสูงสุดตามกฎหมายและไม่เป็นเยี่ยงอย่างแก่สังคม
ภายหลัง นายกรัฐมนตรีเดินทางไปรับฟังสรุปผลการสืบสวนและการจับกุมผู้ต้องหาในคดีพบผู้เสียชีวิตรวม 5 ศพ ซึ่งมีนายฑนา หรือ "ป๋อง" และพวกร่วมเป็นผู้ต้องหา พร้อมติดตามความคืบหน้าของการขยายผลและการดำเนินคดีอย่างใกล้ชิด เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว.