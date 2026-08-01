ปรับ ครม.ช้าๆ นี้ "อนุทิน" ปล่อยมุก - ขอบคุณ "ณัฐชาติ‘ สส.กล้าธรรม ร่วมงานวันเกิด ’ประภัตร‘ ขอสื่อถามให้มีความรักสามัคคี

‘อนุทิน’ บอก ’ณัฐชาติ‘ สส.กล้าธรรม ร่วมงานวันเกิด ’ประภัตร‘ ขอบคุณที่มีน้ำใจ ขอสื่ออย่าถามจั๊กจี้ อมยิ้มไม่ตอบใช้กลยุทธ์อะไรเลือกตั้งรอบหน้าเหมาทั้งสุพรรณ ตอบอารมณ์ดี ‘ปรับ ครม.ช้าๆ นี้’ หลังถูกถามยังไม่ใช่ในเร็ว ๆ นี้ใช่หรือไม่
เมื่อเวลา 12.35 น. วันที่ 1 ส.ค. ที่ อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรมว.มหาดไทย ในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ให้สัมภาษณ์ถึงการที่นายณัฐชาติ วงศ์ประเสริฐ สส.สุพรรณบุรี พรรคกล้าธรรม เดินทางมาร่วมงานวันคล้ายวันเกิดนายประภัตร โพธสุธน สส.สุพรรณบุรี พรรคภูมิใจไทย ว่า วันนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดของนายประภัตร คนรักคนนับถือทั่วสุพรรณสุพรรณบุรี ขออย่าถามเช่นนี้ ถามจั๊กจี้อีกแล้วไม่เอา เรื่องที่ต้องถามคือต้องถามให้มีความรักสามัคคีกัน การที่ สส. พรรคกล้าธรรมมาร่วมแสดงความยินดีกับนายประภัตร ต้องขอบคุณที่มีน้ำใจ มีไมตรี เป็นสิ่งที่ควรสรรเสริญ
เมื่อถามว่าที่ประกาศว่ารอบหน้าจะไม่ยอม จะเอาเหมาจังหวัดนั้น นายอนุทิน กล่าวว่า การแข่งขันก็คือการแข่งขัน เมื่อถามย้ำว่าใช้กลยุทธ์อะไร นายอนุทิน อมยิ้มแล้วตอบว่า เดี๋ยวกระซิบว่าใช้กลยุทธ์อะไร
เมื่อถามถึงการการปรับคณะรัฐมนตรี(ครม.) ยังไม่ใช่ในเร็ว ๆ นี้ใช่หรือไม่ นายอนุทิน ตอบกลับอย่างอารมณ์ดีว่า “ปรับ ครม. ช้าๆนี้”