“อนุทิน” เยือนศรีประจันต์ อวยพรวันเกิด 77 ปี “ประภัตร” บอกต่อไปนี้ต้องมาทุกปี มั่นใจไม่ทิ้งกันไปไหน

“อนุทิน” เยือนศรีประจันต์ อวยพรวันคล้ายวันเกิด “ประภัตร” ครบ 77 ปี บอกต่อไปนี้ 1 ส.ค.วันสำคัญ ต้องมาทุกปี ยกเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิต มั่นใจไม่ทิ้งกันไปไหน
เมื่อเวลา 12.00 น. วันที่ 1 สิงหาคม นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และ รมว.มหาดไทย พร้อมด้วยนายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.อุตสาหกรรม น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล เลขาธิการนายกฯ และคณะ ได้เดินทางมายังบ้านเรือนไทย หมู่ที่ 1 ต.วังน้ำซับ อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี ซึ่งเป็นบ้านของนายประภัตร โพธสุธน สส.สุพรรณบุรี เขต 5 พรรคภูมิใจไทย และอดีต รมว.เกษตรและสหกรณ์ เพื่อพบข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน และเกษตรกร รวมทั้งอวยพรวันคล้ายวันเกิดนายประภัตร 1 ส.ค. ที่มีอายุครบ 77 ปี โดยมีนายประภัตร รวมถึง สส.สุพรรณบุรี สส.นครปฐม นักการเมือง ผู้บริหารท้องถิ่น ผู้นำชุมชน ให้การต้อนรับ อาทิ นายภราดร ปริศนานันทกุล รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายนพดล มาตรศรี ที่ปรึกษา รมว.อุตสาหกรรม นายสรชัด สุจิตต์ สส.สุพรรณบุรี เขต 1 พรรคภูมิใจไทย นายณัฐวุฒิ ประเสริฐสุวรรณ สส.สุพรรณบุรี เขต 2 พรรคภูมิใจไทย นายเสมอกัน เที่ยงธรรม สส.สุพรรณบุรี เขต 4 พรรคภูมิใจไทย นายจองชัย เที่ยงธรรม อดีต สส.สุพรรณบุรี และอดีต รมช.คมนาคม นายอุดม โปร่งฟ้า นายก อบจ.สุพรรณบุรี นายศุภโชค ศรีสุขจร สส.นครปฐม เขต 1 พรรคภูมิใจไทย นายพาณุวัฒณ์ สะสมทรัพย์ สส.นครปฐม เขต 3 พรรคภูมิใจไทย พ.อ.สุขชาต สะสมทรัพย์ สส.นครปฐม เขต 4 และ นายอนุชา สะสมทรัพย์ สส.นครปฐม เขต 5 พรรคภูมิใจไทย นายกรวีร์ ปริศนานันทกุล สส.อ่างทอง เขต 2 พรรคภูมิใจไทย นายมณเฑียร สงฆ์ประชา สส.ชัยนาท เขต 2 พรรคภูมิใจไทย โดยบรรยากาศเป็นกันเองและอบอุ่น
นายอนุทินได้มอบกระเช้าอวยพรวันคล้ายวันเกิดให้แก่นายประภัตร พร้อมกับกล่าวอวยพรว่า วันนี้เป็นวันสำคัญของพวกเราทุกคน เพราะเป็นวันคล้ายวันเกิดของผู้ที่เราให้ความเคารพนับถือ ยึดถือเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิต โดยเฉพาะในด้านความรักชาติ รักแผ่นดิน รักประชาชน ซึ่งไม่ใช่ใครที่ไหน คือ ลูกพี่ของเรา นายประภัตร โพธสุธน สส.ตลอดกาลของชาวสุพรรณบุรี สำหรับในปีนี้ขอต่อท้ายด้วยคำว่า พรรคภูมิใจไทย บุญคุณที่พี่น้องชาวสุพรรณบุรีได้มอบให้กับพวกตนในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยซึ่งได้มาฝากเนื้อฝากตัวกับชาวสุพรรณบุรีในการเลือกตั้งที่ผ่านมา ตอนที่มาครั้งแรกเราก็ยังไม่มั่นใจว่า จะได้รับความไว้เนื้อเชื่อใจจากประชาชนขนาดนี้ ซึ่งตอนมาครั้งแรกตอนนั้นเนื่องจากชาวสุพรรณบุรียังไม่ค่อยรู้จักพรรคภูมิใจไทย ก็ยังได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่น ได้มีโอกาสพูดคุยกัน เปิดใจกัน ความรู้สึกตนวันนั้นอบอุ่นเป็นอย่างยิ่ง และเชื่อมั่นว่า ชาวสุพรรณบุรีจะให้โอกาสพรรคภูมิใจไทยและตน และเมื่อมีความมั่นใจเกิดขึ้น ณ วินาทีนั้นรู้สึกได้ว่า งวดนี้พรรคภูมิใจไทยชนะการเลือกตั้งแน่นอน
นายอนุทิน กล่าวว่า พวกเรารักษาสัญญาว่า สิ่งที่ได้ให้คำมั่นสัญญากับประชาชนทั่วประเทศและชาวสุพรรณบุรี เราจะนำมาปฏิบัติ และดำเนินการมาตามลำดับ สถานการณ์ทุกอย่างดีขึ้น ทุกอย่างมีความมั่นคงมากขึ้น ปากท้องประชาชนต้องได้รับการแก้ไข เศรษฐกิจต้องดีขึ้น ราคาพืชพลการเกษตรและราคาข้าวต้องดีขึ้น การคมนาคมต้องมีการพัฒนาและยกระดับ วันนี้เป็นวันเกิดของนายประภัตร คือ ผู้แทนของประชาชน วันที่ 1 ส.ค.ของทุกปีจากนี้ไปตนไปไหนไม่ได้ ต้องมาสุพรรณบุรี เพื่อมาพบกับประชาชน และยังมีวันที่ 23 ต.ค.ที่ต้องไปอวยพรวันเกิดผู้ใหญ่ของเราคือ นายจองชัย เที่ยงธรรม อดีต สส.สุพรรณบุรี อดีต รมช.คมนาคม พวกเราที่มาพร้อมหน้าพร้อมตา แม้อากาศจะร้อนนิดหน่อย แต่เรามาด้วยความเต็มใจ ดีใจ ด้วยความยินดี
“รู้สึกยินดีมากขึ้นเมื่อได้เห็นนายประภัตรยังเหมือนเดิม ไม่เปลี่ยนแปลง เสียงดัง ฟังชัด เจ้ากี้เจ้าการ ไม่ยอมให้ใครทำอะไรเลย จัดการทุกอย่างหมด ตนจะเดินเข้าห้องน้ำยังห้ามคนอื่นไม่ให้เข้า บอกตนว่า ไม่ได้ ท่านต้องเข้าไปก่อน ตนจะไปยืนคอยประคองไว้ พวกเราไม่มีเรื่องของชั้น วรรณะ ไม่มีวีไอพี ทุกคนที่อยู่ในที่นี้คือ คนที่กาคะแนนให้พวกตน คือ เจ้านายพวกตนทุกคน ตนมีหน้าที่รับใช้ หากมีอะไรต้องเข้าคิว ประชาชนต้องมาก่อน พวกตนคนสุดท้าย หรือถ้ามันไม่ถึงคนสุดท้าย เราก็ต้องเป็นคนแรกที่ไม่ได้”นายอนุทิน ระบุ
นายอนุทิน กล่าวอีกว่า เราเชื่อมั่นว่า จ.สุพรรณบุรีโชคดีที่มีผู้แทนดีๆ ทุกคนทุกเขตในจังหวัด สร้างความเจริญรุ่งเรืองตั้งแต่สมัยนายบรรหาร ศิลปอาชา วางรากฐานเอาไว้ สืบเนื่องมาจนรุ่นลูกรุ่นหลาน ก็ยังได้ผู้ใหญ่ที่คอยเป็นคนให้ประสบการณ์และสนับสนุน คนๆ นั้นคือ นายประภัตร วันนี้ยังแข็งแรง สมบูรณ์ทุกอย่าง เรามั่นใจว่า เราจะต้องมาที่นี่ไม่ต่ำกว่า 50 ครั้งแน่นอน และมั่นใจว่า นายประภัตรก็จะไม่ยอมทิ้งพวกเราไปไหน จะต้องดู เป็นผู้แทนของเรา สุขภาพท่านจะดีหรือไม่ดี อยู่ที่ความไว้วางใจของชาวสุพรรณบุรี วันนี้พวกเราทุกคนมาที่นี่ ตนมั่นใจว่า ไม่ได้มากินส้มตำ ไก่ย่าง อย่างเดียว อาหารอร่อยทุกอย่าง นอกจากพกความสุขกลับบ้านแล้ว เราก็ต้องช่วยกันตั้งจิตอธิษฐาน ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายซึ่งมีมากมายใน จ.สุพรรณบุรี ได้อำนวยพร ตลอดจนพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี พระบรมราชจักรีวงศ์ทุกพระองค์ ขอโปรดจงดลบันดาลประทานพรให้นายภัตรจงมีแต่ความสุข มีแต่ความสำเร็จยิ่งๆ ขึ้นไป มีสุขภาพที่แข็งแรง อายุยืนยาว และมีกำลังใจ พลัง และความตั้งใจที่จะรับใช้พี่น้องชาวสุพรรณบุรี ไม่ใช่จนกว่าเขาจะไม่ไหว แต่ตราบจนชั่วฟ้าดินสลายตนเชื่อว่า นายประภัตรไม่มีวันทิ้งชาวสุพรรณบุรี ขอให้พรที่เรามอบให้ท่านครั้งนี้ จงเกิดเป็นผลสัมฤทธิ์ตั้งแต่วินาทีเป็นต้นไป ตราบชั่วกัลปาวสาน
จากนั้นนายประภัตร กล่าวว่า ขอบคุณ สส.ทุกคน ลูกหลานเราทุกคน นายภราดร นายกรวีร์ซึ่งเป็นประธานวิปรัฐบาล โดนด่ามากหน่อย นายมณเฑียรคนเก่าคนแก่อยู่กันมานาน พ.อ.สุขชาตซึ่งมาแทนบิดาคือ นายเผดิมชัย สะสมทรัพย์ อดีต สส.นครปฐม และอดีต รมว.แรงงาน น.ส.ไตรศุลีคนนี้น่ารัก เป็นเลขาธิการนายกฯ ดูแลทุกอย่าง บอกอาเอาอย่างนี้นะๆ ได้เลย เช่นเดียวกับนายนพดล ดูแลเรากันมา และนายอุดมที่อยู่กับพื้นที่ ช่วยกันดูแลต่อไป อย่างไรก็ตาม ต้องขอบคุณนายกฯ และส่งกำลังใจให้นายกฯ ซึ่งมีภารกิจที่ จ.ชลบุรีอีก
ทั้งนี้ นายวราวุธ พร้อมด้วย สส.สุพรรณบุรี พรรคภูมิใจไทย ยังมอบกระเช้าผลไม้ให้แก่นายประภัตร เนื่องในวันคล้ายวันเกิดอายุครบ 77 ปีด้วย