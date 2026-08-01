กรมการปกครอง ขานรับมติ ครม. ขยายเวลาขอทบทวนสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2569 ถึง 31 ส.ค.นี้

เมื่อวันที่ 31 ก.ค.นายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์ อธิบดีกรมการปกครอง เปิดเผยว่า กรมการปกครองได้ดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2569 ขยายระยะเวลาการดำเนินงานของศูนย์ OSS ไปจนถึงวันที่ 20 กันยายน 2569
โดยได้ลงนามในหนังสือถึงปลัดกรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด ซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานของศูนย์ OSS ระดับเขตและระดับอำเภอ พร้อมกำชับให้ทุกพื้นที่เร่งประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารอย่างทั่วถึง เตรียมความพร้อมบุคลากร และบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการอย่างสะดวก รวดเร็ว และสามารถดำเนินการได้อย่างเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว
อธิบดีกรมการปกครองกล่าวว่า ศูนย์ OSS จะเป็นศูนย์กลางในการรับเรื่อง ให้คำแนะนำ และประสานงานกับหน่วยงานตรวจสอบคุณสมบัติ โดยมอบหมายให้ศูนย์ประสานงานฯ และชุดปฏิบัติการตำบลสนับสนุนการดำเนินงานอย่างใกล้ชิด เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในทุกขั้นตอน หากมีความจำเป็นต้องจัดส่งเอกสารเพิ่มเติม ศูนย์ OSS จะรวบรวมและส่งต่อข้อมูลไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อลดภาระการเดินทางและการติดต่อหลายหน่วยงานของประชาชน
นอกจากนี้ กรณีที่หน่วยงานตรวจสอบคุณสมบัติตั้งอยู่ในพื้นที่อำเภอ ให้นายอำเภอประสานหน่วยงานดังกล่าวจัดเจ้าหน้าที่มาประจำ ณ ศูนย์ OSS เพื่อให้สามารถตรวจสอบข้อมูลและให้บริการประชาชนได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
สำหรับกรณีประชาชนถูกนำข้อมูลส่วนบุคคลไปแอบอ้าง ให้แจ้งความต่อพนักงานสอบสวนเพื่อใช้เป็นหลักฐาน โดยศูนย์ OSS จะประสานสถานีตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่ออำนวยความสะดวกในการรวบรวมเอกสารและส่งเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบสิทธิต่อไป
ทั้งนี้ ประชาชนที่ไม่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติและประสงค์ขอทบทวนสิทธิ จะต้องยืนยันความประสงค์ “ขอทบทวนสิทธิ” ผ่าน 4 ช่องทางที่กระทรวงการคลังกำหนด ได้แก่ แอปพลิเคชัน เป๋าตัง แอปพลิเคชัน ทางรัฐ เว็บไซต์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ หรือธนาคารของรัฐที่เข้าร่วมโครงการ 5 แห่ง ได้แก่ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย โดยได้ขยายระยะเวลาจากเดิมวันที่ 17–31 กรกฎาคม 2569 เป็น ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2569 ทั้งนี้ หากประชาชนต้องการความช่วยเหลือในขั้นตอนดังกล่าว ทางศูนย์ประสานงานฯ ก็พร้อมอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง
ภายหลังการยืนยันความประสงค์ “ขอทบทวนสิทธิ” ประชาชนสามารถแก้ไขหรือปรับปรุงข้อมูลกับหน่วยงานตรวจสอบคุณสมบัติได้จนถึงวันที่ 20 กันยายน 2569 ก่อนประกาศผลการพิจารณาคุณสมบัติรอบทบทวนในวันที่ 30 กันยายน 2569 และผู้ผ่านการพิจารณาจะสามารถเริ่มใช้สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2569
อธิบดีกรมการปกครอง กล่าวว่า กรมการปกครองมุ่งหวังให้ศูนย์ฯ ทุกแห่งเป็นศูนย์กลางการให้บริการที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ง่าย เป็นกลไกสำคัญในการให้คำปรึกษา รับเรื่อง ประสานงาน และอำนวยความสะดวกในทุกขั้นตอน เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการของรัฐได้อย่างทั่วถึง มีประสิทธิภาพ และลดภาระการติดต่อหลายหน่วยงาน สอดคล้องกับแนวคิด “อำเภอพึ่งได้” ที่มุ่งให้ที่ว่าการอำเภอเป็นที่พึ่งของประชาชนอย่างแท้จริง