พม.ชวนคนไทยทุกวัยร่วมงาน SDX 2026 มหกรรมพัฒนาสังคมใหญ่ที่สุดในประเทศ!

พม.จัดงาน Social Development Expo 2026 พบมหกรรมด้านการพัฒนาสังคมที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ พบเวทีเสวนา นิทรรศการอินเทอร์แอ็กทีฟ นวัตกรรมเพื่อสังคม โซนคนพิการครั้งแรกของไทย และบริการให้คำปรึกษาด้านสิทธิ-สวัสดิการ ฟรีตลอดงาน
เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2569 กระทรวง พม. จัดแถลงข่าวการจัดงาน SDX 2026 โดย นายนิกร โสมกลาง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มอบหมายให้ นายกันตพงศ์ รังษีสว่าง ปลัดกระทรวง พม. เป็นประธานการแถลงข่าว เชิญชวนประชาชนร่วมงาน Social Development Expo 2026 (SDX 2026) มหกรรมด้านการพัฒนาสังคมที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ ภายใต้แนวคิด “Co-Creating a Better Society : ร่วมสร้างสังคมไทย เพื่อคนทุกวัยไปด้วยกัน” ระหว่างวันที่ 21–23 สิงหาคม 2569 ณ อาคารอิมแพ็ค ชาเลนเจอร์ ฮอลล์ 2 เมืองทองธานี เพื่อเปิดพื้นที่ให้ทุกภาคส่วนร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ นวัตกรรม และร่วมออกแบบอนาคตสังคมไทยอย่างยั่งยืน
นายกันตพงศ์ กล่าวว่า ประเทศไทยกำลังเผชิญความท้าทายหลายด้าน ทั้งการก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัย การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ เทคโนโลยี และสภาพภูมิอากาศ ซึ่งล้วนส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนจึงต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ ภาคประชาสังคม และประชาชน เพื่อร่วมกันสร้างระบบสวัสดิการและโอกาสที่เข้มแข็งสำหรับทุกคน
“SDX 2026 ไม่ใช่เพียงงานแสดงนิทรรศการ แต่เป็น 3 วันแห่งโอกาสของคนไทยทุกวัย เพราะสังคมที่ดีไม่ได้เกิดจากการทำงานของหน่วยงานใดเพียงลำพัง หากเกิดจากพลังความร่วมมือของทุกภาคส่วน ที่จะได้ร่วมคิด ร่วมแลกเปลี่ยน และร่วมออกแบบอนาคตของสังคมไทย ผ่านองค์ความรู้ นวัตกรรม เทคโนโลยี ผลงานวิชาการ และต้นแบบการพัฒนาสังคมจากทั่วประเทศ” นายกันตพงศ์ กล่าว
ภายในงานมีกิจกรรมหลากหลาย ทั้งเวทีปาฐกถาพิเศษและเสวนาจากผู้กำหนดนโยบายและผู้เชี่ยวชาญ นิทรรศการเชิงประสบการณ์ (Interactive Exhibition) พื้นที่สร้างสรรค์นวัตกรรม (Co-Creation Space) บริการ Service Clinic ให้คำปรึกษาด้านสิทธิและสวัสดิการสังคม รวมถึงการจัดแสดงผลงานและผลิตภัณฑ์จากเครือข่ายด้านสังคมทั่วประเทศ
นอกจากนี้ ยังแบ่งพื้นที่จัดแสดงออกเป็น 3 โซนหลัก ได้แก่ Co-Protect : Social Protection นำเสนอระบบคุ้มครองและหลักประกันทางสังคม, Co-Develop : People & Opportunities ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพและสร้างโอกาสให้คนไทยทุกกลุ่ม และ Co-Create : Innovation & Partnership จัดแสดงนวัตกรรม เทคโนโลยี และความร่วมมือรูปแบบใหม่เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน
อีกหนึ่งไฮไลต์สำคัญของงาน คือ การจัดแสดงด้านคนพิการในรูปแบบมหกรรมระดับประเทศเป็นครั้งแรก ภายใต้ความร่วมมือของสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย องค์กรคนพิการ และภาคีเครือข่ายทั่วประเทศ โดยนำเสนอเทคโนโลยี นวัตกรรม สิทธิ และสวัสดิการ ผ่านพื้นที่ที่ออกแบบตามหลัก Universal Design เพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียม
นายกันตพงศ์ กล่าวเชิญชวนประชาชนและภาคีเครือข่ายจากทุกภาคส่วน ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ Social Development Expo 2026 (SDX 2026) ระหว่างวันที่ 21–23 สิงหาคม 2569 ณ อาคารอิมแพ็ค ชาเลนเจอร์ ฮอลล์ 2 เมืองทองธานี เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สัมผัสนวัตกรรม และร่วมกันสร้างสังคมแห่งโอกาส ภายใต้เป้าหมาย “สังคมอยู่ดี มีโอกาส เพื่อคนไทยทุกคน”