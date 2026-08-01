ซินเจียงอุยกูร์ฟีเวอร์ นักท่องเที่ยวหลั่งไหลกว่า 300 ล้านคน ในปี68 หลังจีนจัดระเบียบปกครองยุคใหม่ อยู่ร่วมกลุ่มชาติพันธุ์เจริญก้าวแบบกระโดด

สถานทูตจีนประจำประเทศไทย เผยแพร่บทคัดย่อหนังสือปกขาวในการปกครองซินเจียง ระบุว่า ขณะนี้ที่ซินเจียงไม่ได้เกิดเหตุการณ์การใช้ความรุนแรงหรือก่อการร้ายมาเป็นเวลาหลายปีแล้ว รวมไปถึงคดีที่ส่งผลต่อความมั่นคง ความปลอดภัยสาธารณะลดน้อยลงอย่างมาก การแทรกซึมของลัทธิสุดโต่งได้รับการระงับอย่างมีประสิทธิภาพ ความปลอดภัยทางสังคมดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข นับตั้งแต่ปี 2018 การท่องเที่ยวของซินเจียงเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดด รองรับนักท่องเที่ยวจีนและต่างประเทศ พร้อมยืนยันว่า ซินเจียงให้ความสำคัญกับการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในการปราบปรามการก่อการร้าย เพื่อหลีกเลี่ยงการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล และป้องกันมิให้ละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐานชาวซินเจียง เพื่อสร้างหลักประกันให้ประชาชนมีสิทธิ์และเสรีภาพอย่างกว้างขวาง สามารถใช้ชีวิตปกติสุข
ทั้งนี้สมุดปกขาวเป็นความสำเร็จในการปกครองซินเจียงในยุคสมัยใหม่ของพรรคคอมมิวนิสต์จีน ตามแนวคิดของประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ทั้งการต่อต้านการก่อการร้าย การเสริมสร้างความเป็นเอกภาพระหว่างกลุ่มชาติพันธุ์ การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน ที่ทำให้ในปี 2563 มีชาวซินเจียงกว่า 3.06 ล้านคน หลุดพ้นจากความยากจน
ปัจจุบันเขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์ มีการพัฒนาและความเปลี่ยนแปลงของ พลิกโฉมไปอย่างรวดเร็ว ทั้งในแง่โครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ และนโยบายการจัดการด้านศาสนาและสังคม ซินเจียงได้รับการผลักดันให้เป็นศูนย์กลางยุทธศาสตร์สำคัญตามนโยบาย One Belt, One Road ของจีน มีการขยายเครือข่ายรถไฟความเร็วสูงและทางหลวงสายหลักเชื่อมต่อเมืองสำคัญและข้ามพรมแดนอย่างครอบคลุม รวมถึงสนามบินที่กระจายตัวอยู่ทั่วภูมิภาค ส่งผลให้ตัวเลขการค้าและการลงทุนจากต่างชาติเติบโตสูง ทำให้เมืองใหญ่อย่างอุรุมชี และคัชการ์ กลายเป็นเมืองหลวงทางการค้าที่ทันสมัยและมีความเป็นนานาชาติสูงขึ้น
ทั้งนี้จากสถิติ การท่องเที่ยวซินเจียง เฉพาะในปี 2025 ซินเจียงมีนักท่องเที่ยวมากถึง 323 ล้านคน โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ให้ความสนใจ รวมถึงนักท่องเที่ยวไทยที่หันมาสนใจท่องเที่ยวซินเจียงมากขึ้น นอกจากความเจริญยิ่งใหญ่ในตัวเมืองซินเจียงยังมีแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ ที่พิเศษและโดดเด่น จนได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางที่งดงามและอลังการที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ด้วยความหลากหลายทางภูมิประเทศ คำเปรียบเปรยว่า “สี่ฤดูในวันเดียว” จากภูมิประเทศที่เป็นภูเขาสูงชันและโอบล้อมด้วยยอดเขาน้ำแข็ง ทำให้ในวันเดียวอาจเจออากาศหนาวจัดเหมือนฤดูหนาวบนยอดเขา ร้อนแดดจัดเหมือนฤดูร้อนในที่ราบ และมีลมเย็นหรือฝนตกเปลี่ยนไปมาในเวลาอันสั้น
อีกคำที่ถูกเปรียบเปรย คือ “ต่างทิวทัศน์ในสิบก้าว” ด้วยระยะทางเพียงสิบก้าวหรือการขับรถผ่านโค้งภูเขาเพียงนิดเดียว ทิวทัศน์จะเปลี่ยนจากทุ่งหญ้าสีเขียวขจี กลายเป็นป่าสน ทะเลทรายกว้าง หรือทะเลสาบสีฟ้าครามได้อย่างรวดเร็ว