"อนุทิน" ล้มแผนพบ สส.สุพรรณฯ บินด่วนชลบุรี ซัด "ป๋อง-ธง" ไม่ได้ฆ่าแค่ 2 พี่น้องรัสเซีย แต่เหมือนฆ่าคนไทยทั้งประเทศ

นายกฯ เปลี่ยนแผนงานที่สุพรรณบุรี เตรียมบินด่วนไปชลบุรี ตามเคสสังหาร 2 พี่น้องชาวรัสเซีย ซัดการกระทำ "ป๋อง-ธง" คร่าคนไทยทั้งประเทศ ทำกระทบเชื่อมั่น - ประเทศเสียชื่อ ต้องลงโทษให้หนัก ไม่มีช่วยเหลือ ลั่นไม่มีสติสัมปชัญญะ พ้นคุกติดยางอมแงมก่อเหตุอีก
วันที่ 1 สิงหาคม 2569 นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เตรียมเดินทางไปที่จังหวัดชลบุรีเพื่อติดตาม คดีสังหารพี่น้องชาวรัสเซีย และสังหารยกครัว 3 ราย โดยมีรายงานว่า นายกรัฐมนตรีจะไปร่วมแถลงข่าวสรุปคดี และลงไปสร้างความมั่นใจเนื่องจากเป็นคดีสะเทือนขวัญ ที่กระทบต่อภาพลักษณ์ของประเทศ
ทั้งนี้ ระหว่างลงพื้นที่พบปะประชาชนที่จังหวัดสุพรรณบุรี นายอนุทิน ได้กล่าวตอนหนึ่งถึงเหตุฆาตกรรมชาวรัสเซีย ว่า วันนี้แม้มีเรื่องมงคล แต่ก็มีเรื่องอัปมงคล ที่คนไทย 2 คน ทำเรื่องเสื่อมเสีย ทำให้ประเทศไทยเสื่อมเสียชื่อเสียง
"ผมต้องไปดูกับตาตัวเองว่า ทำไมมันช่างโหดร้ายได้ขนาดนี้ มันไม่ได้แค่สังหารชาวต่างชาติ หรือฆาตกรรมคนไทยด้วยกันเอง 3 รายเท่านั้น แต่มันคร่าคนไทยทั้งประเทศ ทำให้สิ่งที่เราจะสร้างให้ความไว้วางใจกับต่างชาติถูกทำลาย ด้วยคนที่ดูแล้วไม่มีสติสัมปชัญญะ เพิ่งออกจากคุก ติดยาและก่อคดีแล้วก่อคดีอีก
"ช่วงบ่ายวันนี้ตั้งใจ จะพบ สส.สุพรรณบุรี และพาไปดูพื้นที่ต่างๆ แต่สุดท้ายไม่ได้แล้ว ต้องไปที่ชลบุรีเพื่อสร้างความมั่นใจกลับมา คนที่ทำลายประเทศได้ขนาดนี้ ต้องรับโทษสถานหนัก ให้มันสาสมกับเวรกรรมที่มันก่อไว้กับผู้เคราะห์ร้าย และประเทศไทย ต้องทำให้มั่นใจว่า จะไม่มีการอำนวยความสะดวกหรือช่วยเหลือใดๆ รวมถึงหาทางให้ได้รับโทษสถานหนัก โดยเร็ว จึงขอ
กราบอภัยที่ไม่สามารถอยู่สุพรรณบุรีต่อได้" นายอนุทินกล่าว