"อนุทิน" ลงสุพรรณฯ ดูแปลงสาธิตปลูกข้าวต้นทุนต่ำ ไหว้ท้าวเวสสุวรรณ ฮือฮาเลขหางธูป 996 ก่อนบินด่วนไปชลบุรี ซัดฆาตรกรฆ่าคนไทยทั้งประเทศ

นายกฯ ลงพื้นที่สุพรรณบุรี ติดตาม "แปลงสาธิตปลูกข้าวต้นทุนต่ำ" แวะไหว้ท้าวเวสสุวรรณ เทพหน้าทอง วัดเดิมบาง ได้เลขหางธูป 996 ยืนขอพรนานกว่า 2 นาที บอกอดเดินเที่ยวตลาด เหตุตัองบินด่วน ชลบุรีบ่ายนี้ ติดตามคดีสะเทือนขวัญฆ่า 5 ศพทั้งคนไทยและชาวต่างชาติ ลั่นก่อเหตุโหดร้ายอัปมงคลเหมือนฆ่าคนไทยทั้งประเทศ ส่งผลความไว้ใจความปลอดภัยถูกทำลาย
เมื่อเวลา 09.15 น. วันที่ 1 ส.ค.นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่ตรวจราชการและพบปะประชาชน ณ แปลงสาธิตการปลูกข้าวต้นทุนต่ำ บ้านท่านางเริง ต.นางบวช อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี โดยมีประภัตร โพธสุธน สส.บัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย นายวราวุธศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม นายณัฐวุฒิ ประเสริฐสุวรรณ สส.จ.สุพรรณ นายอนุชา สะสมทรัพย์ สส.นครปฐม และสส.ในพื้นที่ พร้อมเกษตรกรชาวนา ให้การตัอนรับ
นายกรัฐมนตรี ได้กล่าวกลับ ประชาชนว่า ต้องขอขอบพระคุณที่ได้มาให้การต้อนรับตนเองและคณะในการเดินทางมา เพื่อจะดูแปลงนาสาธิต ที่นายประพัฒน์ ผู้แทนราษฎรของท่าน ตลอดกาล ได้ขอให้ตนได้มาเห็นกับตาตัวเองไม่ใช่ฟังจากการอภิปรายของท่านในสภาผู้แทนราษฎรหรือในที่ประชุม เพราะต้องการให้มีความเข้าใจในระบบการทำงาน ของประเทศไทยว่าพี่น้องชาวนา ที่ถือว่าเป็นกระดูกสันหลังของชาติทำงานกันอย่างหนัก สร้างรายได้ให้กับประเทศอย่างมหาศาล ความประสงค์ของนายประพัฒน์ ต้องการให้รายได้นั้นตกอยู่กับพี่น้องให้มากที่สุด ซึ่งก็ตรงกับความประสงค์ของรัฐบาลและความประสงค์ของตนเองไม่ใช่ว่าทำมาแล้วผลผลิตที่ออกมาจากหยาดเหงื่อ และแรงของพี่น้องประชาชนชาวนา ออกมาปุ๊บกำไรส่วนใหญ่ไปอยู่กับพ่อค้าคนกลางกับคนขาย ขณะที่คนผลิตจริงๆมีรายได้ไม่คุ้มค่า กำลังกับแรงและพลังที่ทุกคนทุ่มลงไป อันนี้ถือว่ารัฐบาลต้องให้ความสำคัญเป็นที่สุด
"ขอย้ำว่ารัฐบาลต้องการให้รายได้ส่วนใหญ่ตกอยู่กับพี่น้องชาวไร่ชาวนาเกษตรกรทุกคนซึ่งถือว่าเป็นต้นตอของการผลิตสินค้าทางการเกษตรทั้งหลาย โดยเฉพาะข้าว ดังนั้นในประเทศไทยนี้คนที่รู้เรื่องข้าว การปลูกข้าวดีที่สุด ไม่เกิน 1 ใน 3 คือนายประพัฒน์ ผู้แทนของท่าน ใครจะพูดอย่างไร ก็แล้วแต่ ผมให้ความเชื่อมั่นในข้อมูลที่นายประพัฒน์ ซึ่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตั้งแต่ตนเองและนายวราวุธ รวมถึงสส. สุพรรณบุรี ยังใส่ขาสั้นและปีนี้ ผมก็เข้าแซยิดแล้วถ้านับราชการ ก็เกษียณกันยายนนี้ ซึ่งผมได้เห็นนายประพัฒน์ เป็นรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรฯมาตั้งแต่ผมยังไม่จบการศึกษาฉะนั้นเชื่อว่าด้วยประสบการณ์ของท่านและความทุ่มเทด้วยความรักต่อแผ่นดินเกิด หากถามว่าท่านมีความจำเป็นอะไรไหมด้วยอายุด้วยวัย สถานะต่างๆของท่าน ซึ่งสามารถอยู่บ้านมีความสุข เดินทางไปท่องเที่ยวที่ไหนก็ได้ แต่ท่านไม่เลือกที่จะทำหรือใช้วิถีชีวิตเช่นนั้น แต่เลือกที่จะเป็นผู้แทนของพี่น้องประชาชนชาวสุพรรณบุรี โดยไม่มีคำว่าย่อท้อหรือเหน็ดเหนื่อย นี่คือเหตุผล
"ซึ่งวันนี้เป็นวันเกิด ของท่าน 1 สิงหาคมและมาอยู่กับพรรคภูมิใจไทยสมัยแรก จากนี้ไปวันที่ 1 สิงหาคมผมก็ต้องล็อควัน ไปไหนไม่ได้ต้องมาสุพรรณบุรี เพราะเป็นวันเกิดบุคคลสำคัญของผม และของพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวนา ชาวไร่ เกษตรกร เราต้องปรับตัว ประสบการณ์ความรู้ ความทุ่มเทความเข้าใจในเรื่องนี้ จากนายประพัฒน์ให้มาก ซึ่งมีไม่เกิน 50 คนในประเทศไทย ที่รู้เรื่องแบบนี้รู้แล้วต้องปฏิบัติได้ ไม่ใช่รู้แต่ทฤษฎีและพูดเรื่องทฤษฎีแต่ปฏิบัติไม่ได้ นี่คือเหตุที่นายประพัฒน์ตั้งใจให้ตนเองต้องมาโดยถูกบังคับให้จะต้องมา ซึ่งผมก็ถามนายวราวุธ ถ้ามาแล้วกำหนดการจะเป็นอย่างไร ใครจะนำเสนอนายวราวุธ ซึ่งเรียก ผมพี่บอกว่า มางานอาประพัฒน์ออแกไนเซอร์ตกงานเพราะแกว่าคนเดียวหมด ตั้งแต่ลงรถ และนำชาวบ้านเชียร์นายกฯ ซึ่งเมื่อกี้ก็เชียร์แล้ว ที่บอกเรารักนายกณแต่ได้ยินนายประพัฒน์พูดดังที่สุด พี่น้องไม่เห็นพูดดังเลย ขณะที่ประชาชนก็ได้ตะโกนทันว่าเรารักนายกฯ ขณะที่นายกฯบอกว่าอย่างนี้ดี ค่อยตื่นหน่อยเมื่อกี้ทานกาแฟไป 2 แก้วยังไม่หายง่วง"
นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า อย่างที่เรียนวันนี้พี่น้องชาวสุพรรณบุรี มีความสำคัญ นอกจากเป็นนายกฯ ทุกคนมีความสำคัญอยู่แล้วทั่วประเทศ แต่ที่สำคัญในฐานะความเป็นหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยคือชาวสุพรรณบุรีตั้งใจยกสส.ให้เกือบทั้งจังหวัดเหลือคนเดียว แต่เที่ยวหน้าน่าจะทั้งจังหวัด มาแล้วต้องมาทั้งจังหวัดเหลือคนนึงบางทีทำงานไม่สะดวกคล่องแคล่ว ในทางการเมืองมีบริบทและมีอะไรต่างๆมากมาย แต่ไม่ต้องห่วง เพราะเราได้เป็นรัฐบาลแล้ว เราก็ต้องดูพี่น้องประชาชนทุกคนอย่างเท่าเทียมกันไม่ใช่ดูสส.ว่านี้มาจากพรรคไหน แต่ถ้าสส.ทั้งจังหวัดนี้มาจากพรรคเดียวกัน มันขับเคลื่อนอะไรได้เต็มที่มากกว่า ฉะนั้นไม่เป็นไร ได้ 4คนจาก 5 คนก็ไม่รู้จะขอบคุณพี่น้องชาวสุพรรณบุรีอย่างไร
สำหรับการมาเสนอตัวครั้งแรกของพรรคภูมิใจไทยในจังหวัดสุพรรณบุรี ตนกับสส. จังหวัดสุพรรณบุรี มีความสนุกสนาน เหมือนพี่เหมือนน้องคลานตามกันมา มีบุคคลที่เราเคารพนับถือผู้หลักผู้ใหญ่ จังหวัดสุพรรณบุรี ตั้งแต่สมัยนายบรรหาร ศิลปอาชา ยังมีชีวิตเห็นรูปแบบการทำงานของท่าน ขอให้ดูถนนเดิมบางนางบวชต้องบอกว่าเป็นตัวอย่างที่ดีมาก ซึ่งตนเองนั่ง ฮ.ผ่านมา ได้ถ่ายรูปไว้เพียบ การวางผังเมืองต่างๆท่านทำให้ทุกที่มีความสะดวก หากเป็นแบบนี้ประเทศไทยไม่ต้องกลัวใคร ประเทศไทยมีความเจริญมากๆ ซึ่งตอนนี้รัฐบาลกำลังทำอยู่เรื่องชลประทานก็เช่นกัน หากวันนี้เราไม่จัดการน้ำ น้ำก็จะจัดการเรา ฉะนั้นในรัฐบาลของตนเองบอกให้พี่น้องรับทราบ ตนเองเคยคิดว่าสมัยที่อยู่กระทรวงมหาดไทยอย่างเดียวไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรี มาดูน้ำท่วมของพี่น้องและภัยแล้งภัยพิบัติต่างๆทุกอย่างมีส่วนเกี่ยวข้องกับระบบชลประทาน ทุกคนมารายงานหมด ถ้าได้งบตรงนี้จะทำชลประทานตรงนี้จะดีขึ้น หรือการจะทำฟลัดเวย์ ระบายน้ำหรือทางแยกกักเก็บน้ำแหล่งน้ำ ตนจึงถามว่าทำไมไม่ทำ เขาบอกว่าต้องเป็นหัวหน้ารัฐบาลและต้องผลักดันอย่างจริงจัง ตนก็บอกว่าวันนี้เรายังไม่เป็นหัวหน้ารัฐบาล เราเป็นแค่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ก็ได้แต่มาแก้ไขปัญหาและก็ต้องกลับมาแก้ไขปัญหาทุกปี เพราะปัญหามันซ้ำ คอยมาจดชื่อพี่น้องกี่หลังคาเรือน แล้วก็กลับไปบอกกรมป้องและบรรเทาสาธารณภัย เอารายชื่อพี่น้องมาขึ้นทะเบียน หากน้ำท่วมเกิน 3 วันได้หลังคาเรือนละ 9,000 บาท อย่าว่าแต่ 9,000 บาท 900,000 บาท ก็ยังไม่คุ้ม ถ้าแลกกับไม่ให้น้ำท่วมเสียงบประมาณไปไม่รู้เท่าไหร่ ทั่วประเทศ หลายหมื่นล้าน ถามว่าพี่น้องได้อะไร ถ้ามีคนอาศัยอยู่ในบ้าน 5-6 คน คนนึงเฉลี่ยพันกว่าบาทจะช่วยเหลืออะไรได้ นอกจากเยียวยาจิตใจให้รู้สึกว่า รับทราบค่ะ ไม่ได้ทอดทิ้ง เดี๋ยวปีหน้าก็โดนอีก
"ผมมาถึงจุดนี้แล้วไม่มีอะไรที่ไม่สามารถที่จะไปบอกว่าทำไมนายกฯไม่อนุมัติ เพราะวันนี้เป็นนายกรัฐมนตรีแล้ว ขอให้คำสัญญากับพี่น้องว่าสิ่งที่จะต้องทำคือระบบชลประทานต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคกลาง ซึ่งจะเป็นพื้นที่รองรับก้อนน้ำต่างๆจากภาคเหนือลงมา ซึ่งผมได้ให้ทำการศึกษาและอนุมัติงบประมาณต่างๆเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อที่จะมาป้องกันภัยจากธรรมชาติโดยเฉพาะน้ำท่วมมักเข้ามาในช่วงที่พี่น้องทำนา ดังนั้นต้องป้องกันและวางแผนที่ดี ไม่ให้เกิดขึ้นซ้ำซากหรือถ้าจะเกิดขึ้นโลกเปลี่ยนไปปริมาณน้ำมากกว่าปกติ ฝนตกผิดฤดูกาล ถ้ามันจะมีความเสียหายก็จะต้องเป็นความเสียหายที่น้อยที่สุดสำหรับพี่น้อง เงินงบประมาณก็มีที่จะไปทำสิ่งเหล่านี้ วันนี้โทษใครไม่ได้แล้วมาถึงจุดนี้แล้วก็ขอให้พี่น้องได้เชื่อใจว่าผมจะต้องทำในเรื่องระบบชลประทาน เพื่อทำให้การประกอบอาชีพพี่น้องมีความสะดวกมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ แล้วคนที่จะมีส่วนรู้เรื่องในการนำเสนอโครงการหรือแผนต่างๆก็มีพร้อมอยู่แล้วในคณะรัฐบาล และในกลุ่มที่เราทำงานร่วมกัน ซึ่งวันนี้ก็มากันพร้อมหน้าพร้อมตา"
นายกรัฐมนตรี กล่าวอีกว่า วันนี้หากจะอนุมัติ ก็ทำตามกรอบอำนาจที่นายกรัฐมนตรีมีอยู่ เพื่อแก้ไขปัญหาภาพรวมให้เรียบร้อย เพื่อให้พี่น้องไม่เกิดทุกข์ภัยจากธรรมชาติและให้ทุกอย่างเกิดความสะดวกมากที่สุด และวันนี้ดีใจที่ได้มาเจอกับทุกท่านและตั้งใจที่จะมาเพื่อมาพบกับพี่น้อง และมากราบอวยพรผู้หลักผู้ใหญ่ด้วย ซึ่งนายประพัฒน์ มีความเมตตากับตนเองมาก ตั้งแต่ตนเองเป็นนักการเมืองระดับเล็กๆ บางทีการได้ร่วมรับประทานโต๊ะอาหารกับผู้ใหญ่ได้ฟังท่านพูดคุยแชร์ประสบการณ์ความคิดต่างๆมันก็ซึมซับเข้ามา ขอเรียนตรงๆ ได้ถามตัวเองว่าเราจะได้ครึ่งของเขาไหม เพราะเขาเข้าใจประชาชน เวลาพูดอะไรไป ผู้มีอำนาจในบ้านเมืองต้องฟัง นายประพัฒน์ไม่ได้เรียกนายกฯคนนี้คนแรก แต่เรียกมาไม่รู้กี่นายกฯแล้ว บ้านของท่านก็มีบุคคลสำคัญๆมาซึ่งเป็นบ้านทรงไทย ที่คนอยากมา วันนี้สมใจอยากแล้ว และคิดว่าการมาครั้งนี้จะก่อให้เกิดคุณประโยชน์มหาศาลกับพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดสุพรรณบุรีและจะสามารถใช้แนวคิดนี้ขยายตัวต่อไป สร้างความสะดวกและความมั่นคงให้กับประชาชนเกษตรกรทั่วประเทศ
ขอให้คำยืนยันและคำมั่นสัญญาตรงนี้ไว้ กราบขอบพระคุณและความไว้วางใจที่พี่น้องชาวสุพรรณบุรีได้มอบไว้ให้กับผมในฐานะพรรคภูมิใจไทยและในที่สุดพี่น้องเลือกมาก็ได้สสแม้จะขาดไปคนนึงแต่ก็เติมเต็มมาด้วยตำแหน่งนายกรัฐมนตรีที่ต้องถือว่าเป็นของคนสุพรรณบุรีทุกคน เพราะตนกับสส.ทุกคนในจังหวัดสุพรรณบุรีเหมือนเป็นพี่น้องเรียกพี่เรียกน้องกันมาโดยตลอด เป็นนายกฯด้วย
"หลังจากนี้ผมต้องเดินทางต่อไปจังหวัดชลบุรี แม้วันนี้มีเรื่องที่เป็นมงคล แต่ก็มีเรื่องอัปมงคล แค่คนไทย 2 คนทำความเสื่อมเสีย ทำให้ประเทศเราเสียชื่อเสียง ผมต้องไปดูกับตาตัวเองว่าทำไมช่างโหดร้ายขนาดนี้ ไม่ใช่แค่ฆ่าคนต่างชาติ ฆ่าคนไทยอีก 3 ศพ แต่ยังฆ่าคนไทยทั้งประเทศในสิ่งที่เราพยายามสร้างมาว่าบ้านเมืองปลอดภัย วางใจได้มันถูกทำลาย โดยคนสองคน
ดูแล้วก็ไม่มีสติสัมปชัญญะอะไร เพิ่งออกจากคุกมา ติดยาก่อคดีแล้วก่อคดีอีก จริงๆวันนี้อยากจะอยู่สุพรรณ และอยากให้สส.สุพรรณ พาไปตลาดนัดพาไปดูสถานที่สำคัญของจังหวัดสุพรรณบุรี สุดท้ายไม่ได้ ต้องไปสร้างความมั่นใจ จากคนที่ทำลายประเทศนี้ ต้องได้รับโทษสถานหนัก ให้สาสมกับเวรกรรมที่มันก่อไว้กับผู้เคราะห์ร้ายและกลับประเทศไทยด้วย ผมต้องไป แล้วทำให้มั่นใจว่าจะไม่มีการอำนวยความสะดวกหรือการช่วยเหลือใดๆให้กับคนที่กระทำผิด นอกจากนั้นจะต้องหาทางที่จะให้ได้รับโทษสถานหนักที่สุดเท่าที่จะทำได้ ฉะนั้นต้องกราบขออภัยที่ไม่สามารถอยู่ได้ยันบ่าย" นายกรัฐมนตรีกล่าว
อย่างไรก็ตามดีใจที่ได้พบกับพวกท่านทุกคน แล้วจะมาใหม่เรื่อยๆ หวังว่าทุกท่าน น่าจะเตรียมตัวในการสร้างรายได้เรื่องการตลาดเรื่องราคาการลดต้นทุน รัฐบาลจะมีมาตรการไม่ว่าจะเป็นการกู้ธนาคารเพื่อการเกษตรกร เราก็จะต้องทำให้มั่นใจว่าจะได้ดอกเบี้ยดอกหอย ที่ต่ำที่สุด มีส่วนไหนที่รัฐบาลสมทบได้ก็จะทำ ฉะนั้นขอให้พี่น้องได้มั่นใจตรงนี้ เราจะทำงานกันอย่างเต็มที่
จากนั้นนายกรัฐมนตรี พค้อมคณะ ได้เดินทางไปยังวัดเดิมบาง อ.เดิมบางนางบวช เข้าสักการะท้าวเวสสุวรรณ เทพหน้าทอง โดยได้เลขหางธูป 996 ก่อนยืนอธิษฐานขอพรนานกว่า 2 นาที ก่อนจะเดินทางออกจากวัดดังกล่าว
ทั้งนี้ ตามความเชื่อการสักการะ ท้าวเวสสุวรรณ สำหรับบุคคลที่ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี เพื่อความเป็นสิริมงคล เสริมอำนาจและบารมีในการปกครอง รวมถึงขอพรเรื่องโชคลาภและการงาน