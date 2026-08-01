หยุดอ้างทูลเกล้าฯ! ‘เทวฤทธิ์’ ซัด ‘หมอสรณ’ ขาดคุณสมบัติแล้ว จี้หยุดปฏิบัติหน้าที่ทันที ดื้ออยู่ต่อทำ กสทช.เป็นอัมพาต

หยุดอ้างทูลเกล้าฯ! ‘เทวฤทธิ์’ ซัด ‘หมอสรณ’ ขาดคุณสมบัติแล้ว จี้หยุดปฏิบัติหน้าที่ทันที เลิกอ้างรอทูลเกล้า ดื้ออยู่ต่อทำ กสทช. เป็นอัมพาต
นายเทวฤทธิ์ มณีฉาย สมาชิกวุฒิสภา กล่าวถึงกรณีที่นพ.สรณ บุญใบชัยพฤกษ์ จากคุณสมบัติ ประธานกสทช. ตามมติของกรรมการสรรหา กสทช. แต่ไม่หยุดปฏิบัติหน้าที่ โดยอ้างว่ายังไม่มีการทูลเกล้าฯ ว่า นพ.สรณ ขาดคุณสมบัติแล้ว ตามที่คณะกรรมการสรรหา กสทช. มีมติเอกฉันท์ และถือเป็นผู้สละสิทธิ์ เพราะข้อเท็จจริง นพ.สรณ ยังคงทำหน้าที่แพทย์ ยังไม่ลาออกจากการเป็นแพทย์ ไม่จำเป็นต้องใช้กลไกลวุฒิสภาเสียงข้างมากใช้พื้นที่เทาๆ มาโหวตมติอะไรอีก ข้อเท็จจริงยืนยันตั้งแต่ คณะกรรมาธอการไอซีที วุฒิสภา ชุดที่แล้ว ที่ตรวจสอบและมติขาดคุณสมบัติตั้งแต่แรกแล้ว
“โจทย์ใหญ่ตอนนี้ นพ.สรณ ต้องยอมรับความจริง ยอมถอยและหยุดปฏิบัติหน้าที่ เพราะมติคณะกรรมการสรรหา กสทช. ถือเป็นที่สิ้นสุด หยุดอ้างพระบรมราชโองการฯ เพราะประเด็นนี้คือเป็นกระบวนการ ขั้นตอน พิธีการเท่านั้นและคนที่รับสนองพระบรมราชโอการ ไม่ใช่นพ.สรณ หรือเลขาธิการ กสทช. ไม่ควรพูด นพ.สรณ ควรหยุดปฏิบัติหน้าที่ทันที หรือลาออก และโดยสภาของ นพ.สรณ ตอนนี้ ไม่มีเหตุต้องทูลเกล้าฯ เพราะถือเป็นผู้สละสิทธิ์แล้ว”
นายเทวฤทธิ์ กล่าวด้วยว่า นพ.สรณ ควรหยุด ไม่ควรเข้าประชุม กสทช.ปฏิบัติหน้าที่ ประธาน กสทช. เพราะการประชุมที่ผ่านมา ก็ทำให้ประชุมล่ม กรรมการ กสทช.ท่านอื่น ไม่กล้าเข้าร่วมประชุม เพราะเกรงกลัวข้อกฎหมาย ซึ่งหากยังประชุมต่อไปเรื่อยๆ ประชุมก็ล่มเหมือนเดิม งานต่างๆ ของกสทช. จะชะงัก เกิดความล่าช้า ซึ่งไม่เป็นผลดีต่อประเทศชาติ ทั้งโรดแมพทีวีดิจิทัล ที่จะต้องต่อสัญญา ก็ยังไม่มีความชัดเจนใดๆ ประชาชนก็เป็นห่วง และจับตาการทำงานของ กสทช.อยู่ และหาก จะโยนมาให้ วุฒิสภา ซึ่งตามจริงแล้วไม่ควรมาที่ประชุมวุฒิสภา ก็ต้องรอเปิดสมัยประชุมสภา 25 ส.ค.นี้ ต้องรอเวลาอีก งานกสทช.ก็ยิ่งเดินไม่ได้อีก