“เทพไท” จี้ กกต.นำภาพวงจรปิดหลักฐานทำโพย-ลงคะแนน รวมในสำนวนคดีฮั้ว สว. เร่งส่งศาลโดยเร็ว

“เทพไท” จี้ กกต.นำภาพหลุด CCTV เผยการทำโพยและการลงคะแนนเลือก ส.ว. มารวมเป็นพยานหลักฐานในสำนวนคดีฮั้ว ส.ว. พร้อมเร่งรวบรวมหลักฐานทั้งหมดส่งศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งโดยเร็ว ชี้ยิ่งนานยิ่งมีข้อมูลใหม่ทยอยปรากฏ
วันนี้(1ส.ค.) นายเทพไท เสนพงษ์ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวถึงคดีฮั้วหรือทุจริตการเลือกสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ว่า ขณะนี้คดีดังกล่าวกำลังเป็นประเด็นร้อนทางการเมือง และมีการกล่าวหาตอบโต้กันระหว่างฝ่ายการเมือง ทั้งกรณีที่มีการพาดพิงถึง ส.ว.สายสีน้ำเงิน และ ส.ว.สายสีส้ม แต่ไม่ว่าข้อกล่าวหาจะเกี่ยวข้องกับฝ่ายใด หากมีการใช้เงินหรือมีการแทรกแซงกระบวนการเลือก ส.ว. คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) มีหน้าที่สอบสวนและพิสูจน์ข้อเท็จจริงอย่างตรงไปตรงมา โดยไม่เลือกปฏิบัติ
สำหรับข้อกล่าวหาที่เกี่ยวข้องกับ ส.ว.สายสีน้ำเงิน มีการเปิดเผยพยานหลักฐานอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะข้อมูลเส้นทางการเงินที่ถูกกล่าวอ้างว่า มีการโอนเงินจากบุคคลใกล้ชิดนักการเมือง รวมถึง ส.ส.และ ส.ว. ไปยังผู้สมัคร ส.ว.หลายรายในช่วงเวลาที่มีการลงคะแนนเลือก ส.ว. จึงควรได้รับการตรวจสอบอย่างละเอียด แม้ผู้เกี่ยวข้องอาจชี้แจงว่าเป็นการชำระหนี้ ซื้อสินค้า หรือเป็นค่าใช้จ่ายประเภทอื่นก็ตาม เชื่อว่าพยานหลักฐานส่วนหนึ่งอาจอยู่ในสำนวนการสอบสวนของ DSI และคณะอนุกรรมการไต่สวนชุดที่ 26 ของ กกต.แล้ว
นายเทพไทยังกล่าวถึงข้อมูลที่นายลอย ชุนพงษ์ทอง นักคณิตศาสตร์ นำมาเปิดเผย โดยอ้างว่าเป็นข้อมูลจากภาพกล้องวงจรปิด หรือ CCTV ซึ่งแสดงให้เห็นรูปแบบการจัดทำโพยระบุหมายเลขผู้สมัคร และการลงคะแนนที่มีลักษณะตรงกันของผู้ลงคะแนนหลายคน หากข้อมูลดังกล่าวได้รับการตรวจสอบและยืนยันว่าเป็นของจริง อาจเป็นพยานหลักฐานสำคัญที่สะท้อนว่าการลงคะแนนไม่ได้เกิดขึ้นอย่างเป็นอิสระ แต่มีลักษณะเป็นการลงคะแนนตามโพยหรือคำสั่งที่มีการจัดเตรียมไว้ล่วงหน้า ก็ต้องตรวจสอบที่มา ความถูกต้อง และความชอบด้วยกฎหมายของพยานหลักฐานดังกล่าวอย่างรอบคอบ
“หากข้อมูลจากภาพ CCTV เป็นข้อมูลใหม่และยังไม่เคยรวมอยู่ในสำนวนของ กกต. ก็ควรนำไปตรวจสอบและประกอบการพิจารณาในคดีฮั้วหรือทุจริตเลือก ส.ว. รวมถึงสำนวนที่คณะอนุกรรมการชุดที่ 26 มีความเห็นให้ดำเนินคดี”
นายเทพไทยังเรียกร้องให้ กกต.รวบรวมพยานหลักฐานทุกด้าน ทั้งเส้นทางการเงิน ข้อมูลการจัดทำโพย รูปแบบการลงคะแนน และข้อมูลจากกล้องวงจรปิด ก่อนพิจารณาส่งสำนวนต่อศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งโดยเร็ว เพื่อให้กระบวนการตรวจสอบเป็นไปอย่างโปร่งใสและสามารถพิสูจน์ข้อเท็จจริงได้อย่างรอบด้าน