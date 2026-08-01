จับตา สถ.! จ่อเลิกสัญญาจัดจ้าง "มศว." เรียกคืน 142 ล้าน 'สอบท้องถิ่นปี 68' เหตุมีกระบวนการโกงฯ นำไปสู่การส่งมอบงานไม่เป็นไปตามสัญญา

จับตา สถ.! จ่อยกเลิกสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง เรียกคืน 142 ล้าน 'สอบแข่งขันท้องถิ่นปี 68' จากคู่สัญญา (มศว.) เหตุมีกระบวนการโกงฯ นำไปสู่การส่งมอบงานไม่เป็นไปตามสัญญา เตรียมตั้งคณะทำงานร่วม กรมบัญชีกลาง ขีดเส้นเรียกเงินคืนได้หรือไม่ หลังระงับการจ่ายเงินงวดสุดท้าย 32 ล้านบาท เปิดไทม์ไลน์ "สตง."เทียบ กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ตั้งแต่ต้น-จบ แก้ไขสัญญา-ปรับงวดงานใหม่ จาก 133 ล้าน เป็น 143 ล้าน เฉพาะ "แหล่งเงินจัดสอบ" มาจากค่าธรรมเนียมผู้สมัคร คนละ 400 บาท 4.38 แสนราย รวม 175.310 ล้าน
วันนี้ (1 ส.ค.2569) มีรายงานจากกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า วานนี้ (31 ก.ค.) นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร รองปลัดกระทรวงมหาดไทย รักษาราชการแทน อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ระบุระหว่างชี้แจงในประเด็นที่เกี่ยวข้องทั้ง 19 ประเด็น การจัดซื้อจัดจ้าง 'สอบแข่งขันท้องถิ่นปี 68' เนื่องจากได้เข้าสู่กระบวนการคดีอาญาแล้ว และเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามกฎหมาย
"กรมฯ ได้ระงับการจ่ายเงินงวดสุดท้าย จำนวน 32 ล้านบาท เนื่องจากคู่สัญญาส่งมอบงานไม่เป็นไปตามสัญญา พร้อมหารือกับกรมบัญชีกลางว่า จะสามารถยกเลิกสัญญาหรือเรียกเงินคืนทั้งจำนวน 142 ล้านบาทได้หรือไม่".
ขณะที่เมื่อเร็วๆนี้ เวปไซด์หน่วยงานตรวจสอบอย่าง สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) โดย สำนักตรวจเงินแผ่นดินที่ 7 ได้เผยแพร่ ไทม์ไลน์และกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ของ "กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น" (สถ.) กระทรวงมหดาไทย
ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2568 ทุกขั้นตอน ตั้งปต่การจัดทำ ร่างขอบเขตของงาน (TOR) กำหนดราคากลางเป็นเงิน 139,328,258.30 บาท
ตั้งแต่การจัดทำการส่งมอบงานและตรวจรับงาน และการบริหารสัญญา โดยมีการแก้สัญญาและปรับงวดงาน จาก 3 งวด เป็น 4 งวด เนื่องจากน้ำท่วมใหญ่ภาคใต้
รวมถึงแหล่งเงิน ที่มาจากเงินค่าธรรมเนียมของผู้สมัครสอบ คนละ 400 บาท ซึ่งมีจำนวนผู้สมัคร 438,277 ราย รวมเป็นเงิน 175,310,800 บาท
อัตราค่าตอบแทนของคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (บาท/คน/ครั้ง) ประกอบด้วย
ประธานกรรมการกลาง 5,000 บาท รองประธานกรรมการกลาง 4,500 บาท ที่ปรึกษากรรมการกลาง 4,000 บาท กรรมการ 4,000 บาท เลขานุการ 2,000 บาท ผู้ช่วยเลขานุการ 1,500 บาท
มีรายละเอียดกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างดังนี้
กราฟฟิค เริ่มด้วยกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่าง สถ. คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.)
ที่มาเงินค่าจ้างมาจากรายได้ค่าธรรมเนียมการสอบ
1. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีความประสงค์ประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
**แต่งตั้ง คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตงาน / คณะกรรมการกำหนดราคากลาง (ตามคำสั่งฯที่ 285/2568 ลงวันที่ 2 เมษายน 2568)
**กำหนดราคากลางเป็นเงิน 139,328,258.30 บาท (อธิบดี สถ. ได้ให้ความเห็นชอบ ตามบันทึกข้อความ ด่วนที่สุด ที่ มท 0803.4/862 ลงวันที่ 22 เมษายน 2568)
2. การประชุมครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2568 คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) มีมติมอบหมายให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นคัดเลือกหน่วยงานดำเนินการจัดสอบแข่งขัน
3. การประกวดราคา พบว่า มีหจก.เอ็น บี เค อินเตอร์ เซอร์วิส ราคาที่เสนอ 129,568,320 บาท มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ราคาที่เสนอ 133,236,208 บาท มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ ราคาที่เสนอ 98,612,325 บาท ขออุทธรณ์
"มศว เป็นผู้ได้คะแนนรวมสูงสุด (ผู้สมัครสอบ 438,227 คน) คำวินิจฉัยอุธรณ์ ตามเงื่อนไข ข้อ 2.13 กำหนดให้ผู้ยื่นข้อเสนอ "มีประสบการณ์ในการจัดสอบซึ่งเคยมีผลงานในการดำเนินงานในลักษณะเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน"
ขณะที่มีการออกประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาฯ ประกาศ ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2568
4. การจัดทำสัญญา
**สัญญาจ้างเหมาดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นตามสัญญาเลขที่ 6/2569 ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2569 วงเงินสัญญา 133,236,208 บาท
**เริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ 25 ตุลาคม 2568 แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ 22 มกราคม 2569
5. การบริหารสัญญา
**การขอขยายสัญญา (เดิม) แล้วเสร็จภายในวันที่ 22 มกราคม 2569 (ใหม่) แล้วเสร็จภายในวันที่ 7 เมษายน 2569 (บันทึกขยายเวลาทำการตามสัญญาจ้างทำของ เลขที่ 1/2569 ลงวันที่ 21 มกราคม 2569)
**การแก้ไขสัญญา (เดิม) จำนวนเงิน 133,236,208 บาท จำนวน 3 งวด (ใหม่) จำนวนเงิน 143,221,278 บาท จำนวน 4 งวด (บันทึกแก้ไขสัญญาจ้างทำของ เลขที่ 2/2569 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2569)
หมายเหตุ : ประชุมครั้ง 3/2569 วันที่ 5 ก.พ.2569 จังหวัดภาคใต้ เกิดอุทกภัย วาตภัย ดินโคลนถล่ม ที่เกิดจากฝนตกอย่างต่อเนื่อง กสถ. จึงมีมติเลื่อนกำหนดวันสอบเฉพาะศูนย์สอบภาคใต้เขต 1 และเขต 2 ออกไปจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่สภาวปกติ ซึ่งเห็นได้ว่าเหตุดังกล่าวเป็นเหตุสุดวิสัย จึงมีมติให้มีการแก้ไขสัญญาและปรับงวดงานใหม่
6. การส่งมอบงานและการตรวจรับงาน
งวดที่ 1 ตรวจรับเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2568 เบิกจ่ายเงิน จำนวน 39,970,862.40 บาท
**บัญชีผู้มีสิทธิเข้าสอบจำแนกเป็นห้องสอบและสถานที่ลอบ
**คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในศูนย์อ่านวยการสอบฯ แต่ละแห่ง
**แผนที่ตั้งสนามสอบทุกสนาม
**ผังสถานที่ที่ใช้เป็นสนามสอบทุกสนามสอบ
งวดที่ 2 ตรวจรับเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2568 เบิกจ่ายเงิน จำนวน 30,495,729.60 บาท
**สรุปจำนวนผู้มีสิทธิสอบ
**รายงานประมวลผลการสอบและคะแนนสอบ ภาค ก และ ข
**บัญชีรายชื่อผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก)
**บัญชีผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค)
งวดที่ 3 ตรวจรับเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2569 เบิกจ่ายเงิน จำนวน 40,660,972.80 บาท
**สรุปจำนวนผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค)
**รายงานประมวลผลการสอบ สรุปคะแนนสอบภาค ค
**รายงานประมวลผลการสอบ สรุปคะแนนรวมและรายชื่อผู้สอบผ่าน ภาค ก ข ค
**การประชาสัมพันธ์ประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในแต่ละตำแหน่ง
งวดที่ 4 อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจรับ และเบิกจ่ายเงิน
**บัญชีผู้มสิทธิเข้าสอบ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคุมสอบ แผนที่ตั้งสนามสอบ ผู้มีสิทธิสอบภาค ก ข
**บัญชีผู้มีสิทธิสอบภาค ค รายงานประมวลผล สรุปคะแนนสอบ ภาค ก ข ค เฉพาะภาคใต้ เขต 1 และ เขต 2
**การประชาสัมพันธ์ประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในแต่ละตำแหน่ง เฉพาะกาคได้ เขต 1 และ เขต 2
**ข้อสอบตามข้อ 4.2 และ 4.3 (ในรายละเอียดขอบเขตงานจ้าง) ทั้งหมดในรูป Soft file
เมื่อวานนี้ (31 ก.ค.2569) นายอาสพลธ์ สรรณ์ไตรภพ ประธานคณะกรรมาธิการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ สภาผู้แทนราษฎร พร้อมคณะ เดินทางมาติดตามความคืบหน้าของคดี ครอบคลุมตั้งแต่กระบวนการจัดสอบ การเก็บรักษาข้อมูล การประมวลผลคะแนน ไปจนถึงขั้นตอนการประกาศผลสอบ
นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร รองปลัดกระทรวงมหาดไทย รักษาราชการแทน อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้ชี้แจงในประเด็นที่เกี่ยวข้องทั้ง 19 ประเด็น เนื่องจากได้เข้าสู่กระบวนการคดีอาญาแล้ว และเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามกฎหมาย
"กรมได้ระงับการจ่ายเงินงวดสุดท้าย จำนวน 32 ล้านบาท เนื่องจากคู่สัญญาส่งมอบงานไม่เป็นไปตามสัญญา พร้อมหารือกับกรมบัญชีกลางว่าจะสามารถยกเลิกสัญญาหรือเรียกเงินคืนทั้งจำนวน 142 ล้านบาทได้หรือไม่".