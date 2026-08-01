"อิ๊งค์” โพสต์ภาพนั่งชิลที่เยอรมนี ยันไร้ดีลลับ แค่มาเที่ยวพักผ่อน มีดีลเดียวคือดีลกับลูก

เมื่อวันที่ 31 ก.ค.นางสาวแพทองธาร ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรีโพสต์ภาพในอิสตาแกรม Ingshin21 ขณะนั่งพักระหว่างเดินทางที่ประเทศเยอรมนี พร้อมระบุข้อความว่า “มาเที่ยวครับ พักผ่อนครับ โนดีลลับครับ ดีลเดียวที่มีคือดีลกับลูกครับ #ingsway“
อนึ่ง ก่อนหน้านี้มีกระแสข่าวเรื่อง "ดีลลับโมนาโก" ระหว่างพรรคเพื่อไทยกับพรรคกล้าธรรม เพื่อเปลี่ยนตัวนายกรัฐมนตรี โดยมีนักเคลื่อนไหวทางการเมืองออกมาตั้งข้อสังเกตผ่านสื่อสังคมออนไลน์ จนเกิดการวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวาง
อย่างไรก็ตาม ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า หัวหน้าพรรคกล้าธรรม ยอมรับว่าเดินทางไปพักผ่อนที่ประเทศฝรั่งเศสและโมนาโกจริง แต่เป็นการท่องเที่ยวกับครอบครัว ไม่มีวาระทางการเมืองแต่อย่างใด พร้อมย้ำว่า ตนไม่ชอบเป็นอีแอบ และไม่มีความจำเป็นต้องแอบข้ามน้ำข้ามมหาสมุทรไปเจอนายทักษิณ ชินวัตร ถึงโมนาโก