สภา กทม.เดือด! สก.ปชป.แฉ สก.พรรคส้ม กดบัตรแทนกัน จ่อยื่นประธานสอบเอาผิดอาญา-จริยธรรม สร้างมาตรฐานโปร่งใส

สภา กทม. เดือด! ส.ก.ข้ามพรรครวมตัวแฉ ส.ก.พรรคประชาชนเสียบบัตรแทนกันกลางที่ประชุม เตรียมยื่นประธานสภาสอบสวนเอาผิดทั้งทางอาญาและจริยธรรม ย้ำต้องรักษาศักดิ์ศรีสภาและสร้างความโปร่งใสให้เกิดขึ้นจริง
ที่อาคารไอราวัตพัฒนา ดินแดง วันที่ 31 กรกฎาคม 2569 นายนภาพล จีระกุล ส.ก.เขตบางกอกน้อย พรรคประชาธิปัตย์ ได้นำทีม ส.ก. จากพรรคประชาธิปัตย์ และจากพรรคอื่นๆ ร่วมกันแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนถึงการที่มี ส.ก.พรรคประชาชน เสียบบัตรแทนกัน
โดยนายนภาพล กล่าวว่า เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิด ในห้องประชุมมีสมาชิกอยู่ 41 ท่าน แต่กลับมีการเสียบบัตรค้างไว้และมีสมาชิกกดคะแนนแทนกัน ถือเป็นการกระทำที่ผิดทั้งกฎหมายอาญาและบรรทัดฐานทางจริยธรรม เช่นเดียวกับแนวคำวินิจฉัยของศาลในระดับสภาผู้แทนราษฎร พวกตนจึงต้องร่วมกันแถลงเพื่อความโปร่งใส และจะยื่นเรื่องต่อประธานสภา กทม. เพื่อให้ดำเนินการสอบสวนและติดตามความคืบหน้าต่อไป
"การเสียบบัตรแทนกันมีความผิดสำเร็จแล้ว ทั้งทางอาญาและจริยธรรม ในเมื่อสภา กทม. เพิ่งพิจารณาแก้ไขข้อบังคับเพื่อมุ่งเน้นความโปร่งใสและการถ่ายทอดสด ความโปร่งใสนี้ก็ต้องเกิดขึ้นจริง เราในฐานะ ส.ก. จะไม่นิ่งนอนใจ และจะดำเนินคดีตามขั้นตอนกฎหมายเพื่อรักษาศักดิ์ศรีของสภากรุงเทพมหานคร" นายนภาพล กล่าว
อย่างไรก็ตาม ในที่ประชุมสภา กทม. ได้เสนอให้สภาดำเนินการประชุมต่อ เนื่องจากยังมีวาระความเดือดร้อนของประชาชนรอการพิจารณาอีกหลายเรื่อง ส่วนประเด็นการกระทำความผิด ให้เป็นไปตามกระบวนการพิสูจน์ข้อเท็จจริงทางกฎหมายต่อไป