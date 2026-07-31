ดับกระแสหรือโหมกระแส? “ไชยชนก” ขอเวลา 1 ปี ปรับ ครม.

หลังจาก “แก๊งลูกเทพ” หรือ “รัฐมนตรีฝึกงาน” ถูกถล่มอย่างหนัก จนเกิดกระแสยี้ เกือบจะ 4 เดือนแล้ว ยังไม่มีผลงานให้เห็นเป็นรูปธรรมจริงจัง
บวกกับที่ “อนุทิน ชาญวีรกูล” นายกรัฐมนตรี ในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ส่งสัญญาณเตรียมประเมินผลงานของรัฐมนตรี และกระแสข่าวจะมีการปรับครม.ในช่วงก่อนอภิปรายไม่ไว้วางใจ อาจดึงพรรคกล้าธรรม เข้าร่วมรัฐบาล ตามที่ “อนุทิน” บอกใบ้ว่า “แดงบวกเขียว เดี๋ยวก็เป็นน้ำเงิน”
เรื่องนี้สร้างความปั่นป่วนภายในพรรคภูมิใจไทย ซ้ำเติมเรื่องรอยร้าวของ “2 น. 1 พ.”
ถ้ามีการปรับครม.จริง ย่อมกระทบ “แก๊งลูกเทพ” แน่นนอน เพราะยังมีบ้านใหญ่อีกหลายบ้านรอคิวเข้ามาเสียบ ยิ่งถ้าดึงพรรคกล้าธรรม เข้ามาร่วม จำนวนโควตาเก้าอี้ของพรรค ก็ยิ่งลดลง
ล่าสุด “ไชยชนก ชิดชอบ” รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในฐานะเลขาธิการพรรคภูมิใจไทย ออกมาพูดถึงเรื่องการปรับ ครม.ว่า ช่วงเกือบ 4 เดือนที่ผ่านมา ครม.มีผลงานเยอะมาก แต่มีหลายเรื่องที่เป็นปัญหาเชิงโครงสร้าง ปัญหาที่หมักหมมมานาน ต้องใช้เวลาในการแก้ไข
ดังนั้น ถ้าจะมีการประเมินผลงานช่วง 6 เดือน ถือว่าเร็วไป ควรให้เวลาสัก 1 ปีกำลังสวย
ขณะที่ “อนุทิน” ตอบคำถามสื่อถึงเรื่องการปรับ ครม. ควรจะเป็น 6 เดือน หรือ 1 ปี ว่า ของแบบนี้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ พูดไปเดี๋ยวจะไปผูกมัด เอาเป็นว่า นายกฯทรงสิทธิ์เอาไว้ในเรื่องการปรับครม.อยู่แล้ว เมื่อไหร่ก็เมื่อนั้น แต่ถ้าใครทำแล้วประเทศชาติไม่เกิดประโยชน์ ประเทศชาติเสียหาย ไม่จำเป็นต้องไปรอให้ถึงเวลาปรับครม.ก่อนแล้วค่อยปรับ
ก็ต้องติดตามกันว่าการออกมาพูดของ “ไชยชนก” ครั้งนี้จะเป็นการดับกระแสปรับครม. หรือจะยิ่งโหมกระแส
สำหรับ “รัฐมนตรีลูกเทพ" ที่สื่อตั้งฉายาให้นั้น หมายถึง นักการเมืองรุ่นใหม่ ทายาทตระกูลบ้านใหญ่ หรือคนใกล้ชิดผู้มีอำนาจในพรรคภูมิใจไทย ที่ได้ก้าวเข้ามาเป็นรัฐมนตรีฝึกงาน
แน่นอน “ไชยชนก ชิดชอบ” รมว.ดิจิทัลฯ ลูกชายครูใหญ่ “เนวิน ชิดชอบ” ย่อมถูกยกให้เป็นหัวหน้าแก๊ง
ส่วนสมาชิกประกอบด้วย “เจเศรษฐ์ ไทยเศรษฐ์” รมช.มหาดไทย หลานชาย และทายาททางการเมืองของ “ชาดา ไทยเศรษฐ์” บ้านใหญ่อุทัยธานี... “พลพีร์ สุวรรณฉวี” รมช.มหาดไทย ลูกชายของ ไพโรจน์ และ ระนองรักษ์ สุวรรณฉวี
“ภัทรพงศ์ ภัทรประสิทธิ์ รมช.คมนาคม ทายาทตระกูลการเมืองดังแห่ง จ.พิจิตร “สรรเพชญ บุญญามณี” รมช.คมนาคม ลูกชายของ นิพนธ์ บุญญามณี บ้านใหญ่สงขลา “แนน บุณย์ธิดา สมชัย” รมช.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ลูกสาวของ อิสระ สมชัย จากจ.อุบลราชธานี “วรศิษฏ์ เลียงประสิทธิ์” รมช.มหาดไทย ทายาทบ้านใหญ่ จ.สตูล สายตระกูลเลียงประสิทธิ์ และ “สิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ” รมช.คมนาคม ทายาทตระกูลการเมืองท้องถิ่น จ.ศรีสะเกษ