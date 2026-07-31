ลุ้น ก.ตร.คืนความเป็นธรรม ดัน“พล.ต.ต.วิวัฒน์ คำชำนาญ”เลื่อนตำแหน่งขึ้น“ผู้บัญชาการ ประจำปี 69

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตามที่มีความเคลื่อนไหว ของพล.ต.ต.จรูญเกียรติ ปานแก้ว (รอง ผบช.ก.) เมื่อช่วงปลายเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2568 ซึ่งได้ยื่นหนังสือต่อสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ถึงการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการตำรวจของคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (ก.ตร) เพื่อขอความเป็นธรรมต่อผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับการพิจารณาเลื่อนตำแหน่งระดับนายพล ขึ้นเป็นระดับผู้บัญชาการ (พล.ต.ท.) ให้กับนายตำรวจระดับรองผู้บัญชาการ ที่มีความอาวุโส สมควรจะได้พิจาณาเลื่อนขึ้นเป็นตำแหน่งผู้บัญชาการ ซึ่งหนึ่งในนั้นมีชื่อของ พล.ต.ต.วิวัฒน์ คำชำนาญ รอง ผบช.สอท. (ตำรวจไซเบอร์) ด้วย
ล่าสุดมีรายงานว่า วงในข้าราชการตำรวจกำลังติดตามความคืบหน้าว่า พล.ต.ต.วิวัฒน์ เป็นหนึ่งในนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่ที่มีชื่ออยู่ในกลุ่มข้าราชการตำรวจระดับรองผู้บัญชาการ ที่รอพิจารณาการแต่งตั้งขึ้นเป็นระดับผู้บัญชาการ ตามวาระประจำปีของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) อีกครั้ง
โดยพล.ต.ต.วิวัฒน์ ถือว่ามีผลงานโดดเด่น จนได้รับการกล่าวขานถึงว่า"คนทำงานดีที่ถูกลืม"มีความพร้อมทั้งอาวุโส+ความรู้ความสามารถ และผลงานสำคัญเป็นที่ประจักษ์ ทั้ง มีผลงานปราบปรามด้านไซเบอร์ ด้านการสืบสวนสอบสวนที่โดดเด่นระดับชาติ มีความเหมาะสมและลำดับอาวุโส ซึ่ง คณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมข้าราชการตำรวจ(ก.พ.ค.ตร.)ชี้ว่า พล.ต.ต.วิวัฒน์ มีคุณสมบัติความรู้ความสามารถและอาวุโส (ครอง รองผบช. 3 วาระ),มีภาวะผู้นำสูง เป็นที่ยอมรับ,มีมนุษยสัมพันธ์ดีเยี่ยม รักษาวินัยเคร่งครัด และได้รับความไว้วางใจให้เป็นหัวหน้าชุดปฎิบัติการสำคัญต่อเนื่อง
“คณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรรมข้าราชการตำรวจชี้ว่า
คณะกรรมการพิจารณาคารแต่งตั้งระดับสำนักงานตำรวจแห่งชาติไม่ได้นำความรู้ความสามรู้รถของ พล..ต.ต.วิวัฒน์ คำชำนานาญมาเปรียบเทียบกับผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งซึ่งมีอาวุโสน้อยกว่าอย่างแท้จริง ทั้งที่ พล.ต.ต.วิวัฒน์ฯ มีผลงามโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์
ดังนั้นวงในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จึงมองว่า ถึงเวลาและสมควรที่จะให้ก.ตร.พิจารณาวาระคัดเลือกแต่งตั้งพล.ต.ต.วิวัฒน์ คำชำนาญ ขึ้นดำรงตำแหน่ง "ผู้บัญชาการ"ปี 2569