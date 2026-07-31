จัดทัพ 2,850 ท้องถิ่น แจงแผนใช้จ่ายงบฯ 70 กว่า 1.8 แสนล้าน ต่อ กมธ.วิสามัญงบรายจ่าย ระหว่าง 10-11 ส.ค.นี้

มหาดไทย จัดทัพ 2,850 ท้องถิ่น แจงแผนใช้จ่ายงบฯ 70 กว่า 1.8 แสนล้านบาท ผ่านระบบออนไลน์ ต่อ กมธ.วิสามัญฯ ระหว่าง 10-11 ส.ค.นี้ มอบหมาย “นายก อบจ.- นายกเทศมนตรี” เป็นผู้แทนแห่งละ 1 คน สรุปภาพรวมการขอรับจัดสรร เฉพาะ อบจ.นครราชสีมา ตั้งรับสูงสุด 2,599 ล้านบาท
วันนี้ (31 ก.ค.) มีรายงานจากกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) จำนวน 2,850 แห่ง ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) 76 แห่ง เทศบาลนคร (ทน.) 35 แห่ง เทศบาลเมือง (ทม.) 246 แห่ง และ เทศบาลตําบล (ทต.) 2,493 แห่ง
เตรียมเข้าชี้แจงกับคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) งบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2570 เป็นหน่วยรับงบประมาณมาตรา 33 อปท.(ยกเว้น กรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา)
หลังจาก คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ได้กําหนดวัน เวลา และจัดกลุ่มการเข้าร่วมประชุมชี้แจงงบประมาณฯ ของ อปท.ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Video Conference)
“นายก อบจ. นายกเทศมนตรีเทศบาลนคร และนายกเทศมนตรีเทศบาลเมือง จะเข้าชี้แจงในวันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม และ นายกเทศมนตรีเทศบาลตําบล เข้าชี้แจงในวันจันทร์ที่ 10 ถึงวันอังคารที่ 11 สิงหาคมนี้”
ทั้งนี้ ท้องถิ่นจังหวัด จะนําเสนอข้อมูลในการเข้าชี้แจงของเทศบาลตําบล เพื่อรายงานจํานวนเทศบาลตําบลในพื้นที่ที่เข้าร่วมการประชุมชี้แจง และรับรองผู้เข้าร่วมประชุมชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ
มอบหมายนายกเทศมนตรี จํานวน 1 คน เป็นผู้แทนเทศบาลตําบลทุกแห่งในจังหวัด กล่าวสรุปภาพรวมการขอรับจัดสรรงบประมาณตามร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่าย 2570 ของเทศบาลตําบลโดยสรุป ต่อคณะ กมธ.วิสามัญฯ
สำหรับร่างงบประมาณรายจ่ายของ อปท. ปี 2570 ในส่วนของ อบจ. ตั้งไว้ 33,644,777,700 บาท พบว่า อันดับ 1 อบจ.นครราชสีมา ได้รับงบประมาณสูงสุดจำนวน 2,599,251,100 บาท (เพิ่มขึ้นจากปีก่อน) อันดับ 2 อบจ.ขอนแก่น 1,686,379,600 บาท อันดับ 3 อบจ.ศรีสะเกษ 1,587,272,500 บาท
ขณะที่ เทศบาลนคร ตั้งไว้ 16,697,419,400 บาท เทศบาลเมือง ตั้งไว้ 31,880,123,500 บาท และ เทศบาลตำบล ตั้งไว้ 106,251,267,400 บาท