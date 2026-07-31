"อนุทิน" ยันไม่ขี้เหนียวหนุนยุทโธปกรณ์กู้ระเบิด-รักษาอธิปไตย ดูแลจนท.เต็มที่ แจงเหตุบ้านหนองจานไม่ใช่โจมตี

นายกฯ ยันรัฐพร้อมหนุนใช้เครื่องมือ -ยุทโธปกรณ์ เก็บกู้ทุ่นระเบิด - รักษาอธิปไตยชาติ ‘ไม่มีขี้เหนียว" บอก เห็นใจเจ้าหน้าที่เสียสละ เสี่ยงอันตรายต้องดูแลเต็มที่ แจงเหตุบ้านหนองจานไม่ใช่การโจมตี แต่เป็นทุ่นระเบิดเก่า
วันนี้ (31ก.ค.) เมื่อเวลา15.30 น. ที่ทำเนียบรัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย ให้สัมภาษณ์กรณีทหารลาดตระเวนเหยียบกับระเบิดที่บ้านหนองจาน อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว ได้รับบาดเจ็บสาหัส ข้อเท้าซ้ายขาด เมื่อวันที่ 29 ก.ค.ที่ผ่านมา ว่า ต้องเพิ่มความระมัดระวังให้มาก ก่อนที่นายกฯจะนิ่งเงียบและพูดต่อว่า "แหม สงสารเจ้าหน้าที่ หลังจากนี้เราต้องวางแนวเส้นทาง ในการเก็บกู้วัตถุระเบิดเก่าให้รอบคอบ บางทีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ ก็ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความหวังดี และมีความกังวลอยากจะให้พื้นที่ มีความปลอดภัยที่สุด เวลาการเข้าเคลียร์ ก็อาจจะมีที่ออกนอกแนวที่วางไว้ เราก็ต้องเห็นใจ เพราะพวกเขาเสียสละมาก ดังนั้นเราต้องดูแลพวกเขาเป็นอย่างดี พร้อมให้ผู้บังคับบัญชากำชับการลาดตระเวนแต่ละครั้ง แต่กรณีนี้ไม่ใช่การโจมตี เพราะเป็นทุ่นระเบิดเก่า ที่ไม่รู้ว่าฝังไว้ตั้งแต่เมื่อไหร่ เจ้าหน้าที่ก็เก็บกวาดทุ่นระเบิด ไปตามข้อตกลงที่ทำไว้ของทั้งสองประเทศ“
เมื่อถามถึงเรื่องอุปกรณ์เครื่องมือ ที่จะเข้ามาช่วยในการเก็บกู้ นายกฯกล่าวว่า ต้องเต็มที่ รัฐบาลชุดนี้สนับสนุนให้ใช้ เครื่องมือ และยุทโธปกรณ์ ในการป้องกันอธิปไตยของชาติ
"ผมกับทางกองทัพหารือกันลงในรายละเอียด เมื่อมีความเห็นที่ตรงกันแล้ว เราไม่มีขี้เหนียวในเรื่องนี้" นายอนุทิน กล่าว.